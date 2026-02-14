Agrandá tus espacios de manera fácil y sin obra a través de trucos ópticos

Cuando se trata de diseño de interiores, las ilusiones ópticas pueden transformar la percepción de cualquier espacio.
Soy Male Eirin, Diseñadora de Interiores y te lo explico de forma simple para que puedas aplicar estos consejos a diferentes espacios, a través de el uso de líneas como herramientas clave para modificar visualmente proporciones o defectos percibidos en una vivienda.
Porque las líneas pueden modificar como nuestro cerebro percibe un espacio. Asi que si tu casa es demasiado alta, demasiado angosta o demasiado pequeña, no te apures en cotizar una reforma, porque podés crear ilusiones ópticas usando solamente líneas que engañan al ojo, haciendo que una habitación parezca más grande, más alta o más equilibrada.
El impacto de los patrones en el piso
El patrón y la dirección del material con que cubrimos el suelo puede influir en cómo percibimos el tamaño de el espacio. Cuando el piso tiene muchas líneas cortadas, la habitación se siente mucho más acogedora y pequeña. Y si el suelo tiene menos líneas, se percibe mucho más amplio y más grande.
Esta percepción, se debe a que “menos líneas significan menos interrupciones visuales, engañando a nuestro cerebro para ver un espacio más amplio”. Por ello, si tenés una habitación pequeña y querés que parezca un poco más grande y formal, opta por patrones más grandes en el suelo en lugar de piezas pequeñas como mosaicos.
epigrafe: utilizar azulejos de gran tamaño o tablas de madera amplias, en contraposición a baldosas pequeñas, hace que el ambiente parezca más amplio.
Si sos de los afortunados que cuenta con un living totalmente abierto y querés hacerlo más acogedor, podés dividir el suelo con más líneas creando ”zonas" con alfombras o elegir baldosas más pequeñas.
La orientación de las líneas también importa
Los suelos con franjas en sentido longitudinal pueden hacer que una habitación parezca más larga y angosta, mientras que, si las franjas van de lado a lado, el espacio se ve más ancho.
En cuanto a los espacios estrechos, si tenés un pasillo largo y angosto, considerá añadir líneas horizontales para que no se vea tan angosto. También, colocar las baldosas en diagonal tiende a abrir y ampliar el espacio, lo cual es útil si tu habitación es más pequeña de lo ideal.
Estas técnicas son ideales para aplicar por ejemplo en espacios como el recibidor, pasillos o el baño de invitados. Y si no podés realizar renovaciones —porque estás alquilando, por ejemplo— podés optar por una alfombra con líneas direccionales, para crear el efecto deseado.
Llevar los techos más arriba
Si alguna vez sentís que tus techos están demasiado cerca, hay un truco sencillo que utilizan los diseñadores para crear la ilusión de mayor altura y es usar líneas verticales.
Para tratar las dificultades de altura en techos estas líneas dirigen la mirada hacia arriba, haciendo que el espacio parezca más alto y aireado. Esto se puede lograr con cortinas rayadas de piso a techo, un empapelado de rayas verticales, estanterías altas que lleguen hasta el techo o decorando las paredes con arte vertical.
Muebles bajos y poco elementos
Podés usar el efecto a la inversa si quisieras equilibrar techos demasiado altos o ambientes estrechos: para ello apoyate en la horizontalidad.
Las líneas horizontales amplían visualmente un espacio, dándole un aspecto más espacioso. En áreas angostas conviene emplear muebles bajos y largos, como estanterías horizontales que no se interrumpan con divisiones verticales, para crear una línea continua que extienda el ancho visual de la habitación.
Una alfombra con patrón horizontal guiará la mirada a lo ancho, haciendo que el ambiente se vea más amplio. Y si el techo es excesivamente alto podés usar paneles horizontales en la pared o molduras, o pintar la parte superior del techo para bajar visualmente la altura y lograr una atmósfera más acogedora.
Los muebles bajos y cercanos al piso libera visualmente el espacio. Cuanto más aire percibimos entre el piso y el techo, más alto sentimos el ambiente. La sensación de amplitud empieza por lo que dejamos despejado
En espacios pequeños, uno o dos muebles protagonistas funcionan mejor que muchos muebles pequeños. Ordenan la mirada, generan jerarquía y hacen que el ambiente se sienta más amplio.
Multiplicar la luz para agrandar
La luz es una aliada silenciosa del diseño.
Los colores claros reflejan la luz y expanden visualmente los límites. Y si el techo es apenas más claro que las paredes, la altura se potencia todavía más.
Reflejando la luz, expandimos el espacio. Los espejos también generan profundidad visual y duplican la percepción del espacio. Algunas terminaciones brillantes también ayudan a multiplicar la luz y dar sensación de mayor amplitud.
Usar cortinas claras que dejen pasar la luz también genera un efecto de mayor amplitud, y si las colgás bien arriba, cerca del techo, eso alarga visualmente las paredes. Es un detalle pequeño con un impacto enorme
Usá a tu favor estas “líneas guía” para enfocar la atención dentro de un ambiente: y hacerlo más amplio, más acogedor o más profundo. Los diseñadores usan estas líneas conductoras para dirigir estratégicamente la mirada y asi engañar al cerebro con trucos ópticos al alcance de todos. Son caminos visuales que se crean con muebles, pisos, arte, alfombras o incluso la luz y la sombra.