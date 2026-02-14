Tendencias

Agrandá tus espacios de manera fácil y sin obra a través de trucos ópticos

El poder de las líneas para renovar visualmente tu hogar sin derribar paredes ni grandes inversiones

Male Eirin, diseñadora de Interiores comparte trucos ópticos para ampliar tus espacios

Cuando se trata de diseño de interiores, las ilusiones ópticas pueden transformar la percepción de cualquier espacio.

Soy Male Eirin, Diseñadora de Interiores y te lo explico de forma simple para que puedas aplicar estos consejos a diferentes espacios, a través de el uso de líneas como herramientas clave para modificar visualmente proporciones o defectos percibidos en una vivienda.

El uso estratégico de líneas
El uso estratégico de líneas transforma la percepción de tamaño y forma en el hogar

Porque las líneas pueden modificar como nuestro cerebro percibe un espacio. Asi que si tu casa es demasiado alta, demasiado angosta o demasiado pequeña, no te apures en cotizar una reforma, porque podés crear ilusiones ópticas usando solamente líneas que engañan al ojo, haciendo que una habitación parezca más grande, más alta o más equilibrada.

El impacto de los patrones en el piso

El patrón y la dirección del material con que cubrimos el suelo puede influir en cómo percibimos el tamaño de el espacio. Cuando el piso tiene muchas líneas cortadas, la habitación se siente mucho más acogedora y pequeña. Y si el suelo tiene menos líneas, se percibe mucho más amplio y más grande.

Es ideal emplear patrones de
Es ideal emplear patrones de suelo con pocas líneas para ampliar visualmente una habitación pequeña

Esta percepción, se debe a que “menos líneas significan menos interrupciones visuales, engañando a nuestro cerebro para ver un espacio más amplio”. Por ello, si tenés una habitación pequeña y querés que parezca un poco más grande y formal, opta por patrones más grandes en el suelo en lugar de piezas pequeñas como mosaicos.

Si tenés una habitación pequeña,
Si tenés una habitación pequeña, optá por patrones más grandes en el suelo en lugar de piezas pequeñas como mosaicos

epigrafe: utilizar azulejos de gran tamaño o tablas de madera amplias, en contraposición a baldosas pequeñas, hace que el ambiente parezca más amplio.

Si sos de los afortunados que cuenta con un living totalmente abierto y querés hacerlo más acogedor, podés dividir el suelo con más líneas creando ”zonas" con alfombras o elegir baldosas más pequeñas.

La orientación de las líneas también importa

Los suelos con franjas en sentido longitudinal pueden hacer que una habitación parezca más larga y angosta, mientras que, si las franjas van de lado a lado, el espacio se ve más ancho.

El uso de azulejos grandes
El uso de azulejos grandes o tablas de madera amplias contribuye a que un espacio reducido luzca más formal y espacioso sin reformas estructurales

En cuanto a los espacios estrechos, si tenés un pasillo largo y angosto, considerá añadir líneas horizontales para que no se vea tan angosto. También, colocar las baldosas en diagonal tiende a abrir y ampliar el espacio, lo cual es útil si tu habitación es más pequeña de lo ideal.

Estas técnicas son ideales para aplicar por ejemplo en espacios como el recibidor, pasillos o el baño de invitados. Y si no podés realizar renovaciones —porque estás alquilando, por ejemplo— podés optar por una alfombra con líneas direccionales, para crear el efecto deseado.

En pasillos estrechos o habitaciones
En pasillos estrechos o habitaciones largas, las líneas horizontales pueden hacer que el ambiente luzca más ancho y equilibrado visualmente

Llevar los techos más arriba

Si alguna vez sentís que tus techos están demasiado cerca, hay un truco sencillo que utilizan los diseñadores para crear la ilusión de mayor altura y es usar líneas verticales.

Para crear mayor sensación de
Para crear mayor sensación de altura en interiores con techos bajos, es recomendable el empleo de cortinas largas, estanterías altas , rayas verticales y arte mural vertical

Para tratar las dificultades de altura en techos estas líneas dirigen la mirada hacia arriba, haciendo que el espacio parezca más alto y aireado. Esto se puede lograr con cortinas rayadas de piso a techo, un empapelado de rayas verticales, estanterías altas que lleguen hasta el techo o decorando las paredes con arte vertical.

Las líneas horizontales y verticales
Las líneas horizontales y verticales en paredes, mobiliario y accesorios modifican la percepción de ancho y altura en ambientes domésticos

Muebles bajos y poco elementos

Podés usar el efecto a la inversa si quisieras equilibrar techos demasiado altos o ambientes estrechos: para ello apoyate en la horizontalidad.

Las líneas horizontales amplían visualmente un espacio, dándole un aspecto más espacioso. En áreas angostas conviene emplear muebles bajos y largos, como estanterías horizontales que no se interrumpan con divisiones verticales, para crear una línea continua que extienda el ancho visual de la habitación.

Menos piezas, más impacto, menos
Menos piezas, más impacto, menos elementos funciona mucho mejor que mucho mobiliario dentro de un espacio

Una alfombra con patrón horizontal guiará la mirada a lo ancho, haciendo que el ambiente se vea más amplio. Y si el techo es excesivamente alto podés usar paneles horizontales en la pared o molduras, o pintar la parte superior del techo para bajar visualmente la altura y lograr una atmósfera más acogedora.

Las formas curvas y muebles
Las formas curvas y muebles con esquinas redondeadas aportan suavidad y dinamismo a los espacios, mejorando el diseño de interiores sin obras de construcción

Los muebles bajos y cercanos al piso libera visualmente el espacio. Cuanto más aire percibimos entre el piso y el techo, más alto sentimos el ambiente. La sensación de amplitud empieza por lo que dejamos despejado

En espacios pequeños, uno o dos muebles protagonistas funcionan mejor que muchos muebles pequeños. Ordenan la mirada, generan jerarquía y hacen que el ambiente se sienta más amplio.

Multiplicar la luz para agrandar

La luz es una aliada silenciosa del diseño.

Los colores claros reflejan la luz y expanden visualmente los límites. Y si el techo es apenas más claro que las paredes, la altura se potencia todavía más.

Las ilusiones ópticas en diseño
Las ilusiones ópticas en diseño de interiores permiten transformar visualmente espacios pequeños, angostos o de techos muy altos mediante el uso estratégico de líneas

Reflejando la luz, expandimos el espacio. Los espejos también generan profundidad visual y duplican la percepción del espacio. Algunas terminaciones brillantes también ayudan a multiplicar la luz y dar sensación de mayor amplitud.

Pequeños cambios, grandes transformaciones: sumar
Pequeños cambios, grandes transformaciones: sumar espejos amplía cualquier ambiente y multiplica la luz

Usar cortinas claras que dejen pasar la luz también genera un efecto de mayor amplitud, y si las colgás bien arriba, cerca del techo, eso alarga visualmente las paredes. Es un detalle pequeño con un impacto enorme

Simplemente llevando las cortinas del
Simplemente llevando las cortinas del piso al techo, automáticamente hace que el espacio se vea más alto

Usá a tu favor estas “líneas guía” para enfocar la atención dentro de un ambiente: y hacerlo más amplio, más acogedor o más profundo. Los diseñadores usan estas líneas conductoras para dirigir estratégicamente la mirada y asi engañar al cerebro con trucos ópticos al alcance de todos. Son caminos visuales que se crean con muebles, pisos, arte, alfombras o incluso la luz y la sombra.

