Hailey Bieber deslumbra con un look “espejo” inspirado en Margot Robbie: encaje negro y transparencias

La tendencia “look espejo” toma fuerza entre las celebridades, quienes reinterpretan prendas icónicas y comparten estilos en sus apariciones más destacadas (ZUMA Press)

El fenómeno del “look espejo” entre celebridades suele marcar tendencia, y la reciente aparición de Hailey Bieber en el estreno de “Cumbres Borrascosas” en Sídney lo confirma. La modelo optó por un conjunto que evocó abiertamente la estética vista en la gira de prensa de Margot Robbie, quien impuso un estilo gótico y romántico inspirado en la novela de Emily Brontë.

En sus recientes apariciones promocionales por la película y en el programa de Jimmy Kimmel, la actriz consolidó una imagen marcada por el encaje negro, las transparencias y los juegos de superposición. Su vestido, con aplicaciones y detalles florales en relieve, ofrecía un volumen particular sobre el tejido de malla.

Margot Robbie impone el estilo gótico romántico en sus apariciones promocionales (The Grosby Group)

La prenda presentaba mangas largas, una pollera asimétrica con aberturas laterales y un dobladillo irregular, lo que aportaba dinamismo y sofisticación al conjunto. Las sandalias negras de taco alto y tiras finas le dieron el último toque al estilismo, además de accesorios discretos.

¿Qué elementos tomó Hailey Bieber del vestuario de Margot Robbie?

La aparición de Hailey Bieber no solo replicó la paleta cromática y la transparencia del look de la actriz, sino que llevó el concepto a un nuevo nivel de exposición. Durante la premiere australiana, el estilo se trató de un vestido largo de encaje negro, completamente transparente, de mangas largas y puños acampanados.

Hailey Bieber deslumbra en Sídney con un vestido largo de encaje negro completamente transparente (The Grosby Group)

El diseño dejaba visible un conjunto de ropa interior negra de líneas simples con un encaje floral, escote pronunciado en V y ribetes en los bordes. También estuvieron presentes las sandalias negras de taco fino, un peinado suelto y ondas suaves.

Ambos estilismos compartieron el uso del encaje negro, las transparencias, las mangas largas y los accesorios mínimos, aunque cada una logró su sello personal: Robbie con volúmenes y asimetrías, Bieber con una silueta más lineal y una transparencia total.

Más celebridades que apostaron por looks con transparencias y encaje

Angelina Jolie

Angelina Jolie elige un vestido de tul nude con aplicaciones brillantes y transparencias para la premiere de “Coutures" (Starface)

Angelina Jolie eligió el estilo transparente pero también le sumó brillos. Para la premiere de “Coutures”, su look consistió de un vestido largo de tul nude cubierto por aplicaciones plateadas de lentejuelas y pedrería en formas de hojas y flores.

La prenda tenía mangas cortas y flecos metálicos en los bordes, que colgaban por encima del dobladillo y las mangas. El vestido dejaba ver la silueta de las piernas a través del tejido transparente. Su pelo lo llevó peinado en ondas sueltas y además llevó zapatos de taco negros.

Karol G

Karol G apuesta por un vestido corto de encaje blanco semitransparente y body visible durante el show de medio tiempo del Súper Bowl (@karolg_cloud/IG)

Karol G fue por los colores claros y las transparencias. Para el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl se puso un vestido corto de encaje blanco semitransparente con textura irregular y asimétrica, que dejaba ver un body blanco debajo.

Además, la cantante opto por llevar una prenda que tenía mangas largas y un escote en pico. Para el peinado decidió llevar el pelo suelto con ondas y varias cadenas doradas en el cuello como accesorio.

Dakota Johnson

Dakota Johnson sorprende en la Fashion Week de Nueva York con un vestido largo de tul negro transparente (REUTERS/Angelina Katsanis)

Para Dakota Johnson, las transparencias se volvieron costumbre. Para un evento en la Fashion Week de Nueva York en 2025 se la pudo ver con un vestido largo completamente transparente de tul negro bordado con aplicaciones florales.

Los looks con superposiciones, volúmenes y accesorios mínimos marcan el nuevo código de estilo entre las estrellas del cine y la música (Grosby)

En otra oportunidad, se la pudo ver a la actriz en el Festival de Cine de Zurich 2025 con un vestido ajustado de encaje azul eléctrico que cubría el torso y los brazos. La prenda presentaba un diseño de manga larga y cuello cerrado, confeccionada en un tejido translúcido con motivos florales.

Kendall Jenner

Kendall Jenner deslumbra en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair con un vestido largo de encaje negro transparente (imageSPACE)

Para la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, Kendall Jenner se inclinó por un estilo con motivos florales. Fue con un vestido largo de encaje negro transparente. La prenda tenía cuello alto, mangas largas acampanadas y una abertura pronunciada en la pollera, que dejó ver un forro color nude debajo.