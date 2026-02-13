Tendencias

Hailey Bieber deslumbra con un look “espejo” inspirado en Margot Robbie: encaje negro y transparencias

La modelo impactó al elegir un vestido de silueta ajustada, mangas largas y detalles florales

Guardar
La tendencia “look espejo” toma
La tendencia “look espejo” toma fuerza entre las celebridades, quienes reinterpretan prendas icónicas y comparten estilos en sus apariciones más destacadas (ZUMA Press)

El fenómeno del “look espejo” entre celebridades suele marcar tendencia, y la reciente aparición de Hailey Bieber en el estreno de “Cumbres Borrascosas” en Sídney lo confirma. La modelo optó por un conjunto que evocó abiertamente la estética vista en la gira de prensa de Margot Robbie, quien impuso un estilo gótico y romántico inspirado en la novela de Emily Brontë.

En sus recientes apariciones promocionales por la película y en el programa de Jimmy Kimmel, la actriz consolidó una imagen marcada por el encaje negro, las transparencias y los juegos de superposición. Su vestido, con aplicaciones y detalles florales en relieve, ofrecía un volumen particular sobre el tejido de malla.

Margot Robbie impone el estilo
Margot Robbie impone el estilo gótico romántico en sus apariciones promocionales (The Grosby Group)

La prenda presentaba mangas largas, una pollera asimétrica con aberturas laterales y un dobladillo irregular, lo que aportaba dinamismo y sofisticación al conjunto. Las sandalias negras de taco alto y tiras finas le dieron el último toque al estilismo, además de accesorios discretos.

¿Qué elementos tomó Hailey Bieber del vestuario de Margot Robbie?

La aparición de Hailey Bieber no solo replicó la paleta cromática y la transparencia del look de la actriz, sino que llevó el concepto a un nuevo nivel de exposición. Durante la premiere australiana, el estilo se trató de un vestido largo de encaje negro, completamente transparente, de mangas largas y puños acampanados.

Hailey Bieber deslumbra en Sídney
Hailey Bieber deslumbra en Sídney con un vestido largo de encaje negro completamente transparente (The Grosby Group)

El diseño dejaba visible un conjunto de ropa interior negra de líneas simples con un encaje floral, escote pronunciado en V y ribetes en los bordes. También estuvieron presentes las sandalias negras de taco fino, un peinado suelto y ondas suaves.

Ambos estilismos compartieron el uso del encaje negro, las transparencias, las mangas largas y los accesorios mínimos, aunque cada una logró su sello personal: Robbie con volúmenes y asimetrías, Bieber con una silueta más lineal y una transparencia total.

Más celebridades que apostaron por looks con transparencias y encaje

Angelina Jolie

Angelina Jolie elige un vestido
Angelina Jolie elige un vestido de tul nude con aplicaciones brillantes y transparencias para la premiere de “Coutures" (Starface)

Angelina Jolie eligió el estilo transparente pero también le sumó brillos. Para la premiere de “Coutures”, su look consistió de un vestido largo de tul nude cubierto por aplicaciones plateadas de lentejuelas y pedrería en formas de hojas y flores.

La prenda tenía mangas cortas y flecos metálicos en los bordes, que colgaban por encima del dobladillo y las mangas. El vestido dejaba ver la silueta de las piernas a través del tejido transparente. Su pelo lo llevó peinado en ondas sueltas y además llevó zapatos de taco negros.

Karol G

Karol G apuesta por un
Karol G apuesta por un vestido corto de encaje blanco semitransparente y body visible durante el show de medio tiempo del Súper Bowl (@karolg_cloud/IG)

Karol G fue por los colores claros y las transparencias. Para el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl se puso un vestido corto de encaje blanco semitransparente con textura irregular y asimétrica, que dejaba ver un body blanco debajo.

Además, la cantante opto por llevar una prenda que tenía mangas largas y un escote en pico. Para el peinado decidió llevar el pelo suelto con ondas y varias cadenas doradas en el cuello como accesorio.

Dakota Johnson

Dakota Johnson sorprende en la
Dakota Johnson sorprende en la Fashion Week de Nueva York con un vestido largo de tul negro transparente (REUTERS/Angelina Katsanis)

Para Dakota Johnson, las transparencias se volvieron costumbre. Para un evento en la Fashion Week de Nueva York en 2025 se la pudo ver con un vestido largo completamente transparente de tul negro bordado con aplicaciones florales.

Los looks con superposiciones, volúmenes
Los looks con superposiciones, volúmenes y accesorios mínimos marcan el nuevo código de estilo entre las estrellas del cine y la música (Grosby)

En otra oportunidad, se la pudo ver a la actriz en el Festival de Cine de Zurich 2025 con un vestido ajustado de encaje azul eléctrico que cubría el torso y los brazos. La prenda presentaba un diseño de manga larga y cuello cerrado, confeccionada en un tejido translúcido con motivos florales.

Kendall Jenner

Kendall Jenner deslumbra en la
Kendall Jenner deslumbra en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair con un vestido largo de encaje negro transparente (imageSPACE)

Para la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, Kendall Jenner se inclinó por un estilo con motivos florales. Fue con un vestido largo de encaje negro transparente. La prenda tenía cuello alto, mangas largas acampanadas y una abertura pronunciada en la pollera, que dejó ver un forro color nude debajo.

Temas Relacionados

Hailey BieberMargot RobbieCumbre BorrascosasModaCelebridadesÚltimas noticias

Últimas Noticias

El exclusivo restaurante con dos estrellas Michelin elegido por Bad Bunny: su noche gourmet en Buenos Aires

El cantante puertorriqueño eligió Aramburu, único espacio en el país con la doble distinción internacional. Infobae accedió en exclusiva a los detalles de la experiencia gourmet del artista

El exclusivo restaurante con dos

Receta de turrón salteño, rápida y fácil

Una preparación nacida de la unión entre tradiciones españolas e indígenas marcó generaciones enteras en Salta. El aroma a miel y las historias familiares se entrelazan en esta preparación especial

Receta de turrón salteño, rápida

Las altas temperaturas por islas de calor urbanas aumentan el consumo eléctrico en la ciudad

El fenómeno genera picos de demanda durante las olas de calor, eleva las facturas y sobrecarga la red eléctrica. El especialista, Emma Ferrario advirtió en Infobae en Vivo, sobre sus efectos en la salud y la calidad de vida

Las altas temperaturas por islas

Día del Soltero: ¿por qué se celebra el 13 de febrero, un día antes de San Valentín?

En esta jornada, grupos de amigos aprovechan para reunirse, salir o compartir una cena y celebrar la soltería como una elección, poniendo en primer plano la amistad y el amor propio

Día del Soltero: ¿por qué

Para qué sirve poner papel aluminio en la pared y por qué lo recomiendan

Técnicas avaladas por especialistas ofrecen una solución sencilla y accesible para revelar detalles ocultos en construcciones domésticas sin intervención profesional costosa

Para qué sirve poner papel
DEPORTES
Franco Colapinto cerró la pretemporada

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

Cómo Rio Ferdinand pasó del alto rendimiento a una vida enfocada en el equilibrio tras retirarse del fútbol

La autocrítica de Juan Fernando Quintero tras la derrota ante Argentinos Juniors: “No podemos perder más, River no está para esto”

Tras ser reemplazado por Colapinto y dejar Alpine, Jack Doohan habló sobre su regreso a la F1: “Estoy feliz de dejar atrás el pasado”

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno: acusan a una jueza de beneficiar a una pareja de su país para que ganen el oro

TELESHOW
Cuenta regresiva para el primer

Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

Sabrina Rojas y el arte de sentir sin excusas: su sincero mensaje en medio de la internación de Luciano Castro

El sugerente video de Evangelina Anderson antes de los shows de Bad Bunny: “¿Vamos o lo vemos desde el balcón?"

El exclusivo restaurante con dos estrellas Michelin elegido por Bad Bunny: su noche gourmet en Buenos Aires

La palabra de Luciano Castro en medio de rumores sobre su salud: “Me interné porque quiero estar bien”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana busca replicar el

República Dominicana busca replicar el modelo centroamericano para revertir aranceles en Estados Unidos

Ecuador destina seis millones para obras y fortalecimiento de servicios en Galápagos

Exportaciones no petroleras y no mineras en Ecuador marcaron récord histórico en 2025

Mercado bursátil panameño mueve $9,600 millones y fortalece su proyección regional

Sentencian a cadena perpetua sin libertad condicional a adolescente que mató a cinco personas en Carolina del Norte