El crecimiento del vello en nariz y orejas: la razón detrás de un cambio que sorprende con la edad

A partir de cierta etapa vital, factores internos modifican la textura y cantidad de vellosidad facial. Por qué son importantes, según los expertos

El vello en la nariz
El vello en la nariz y las orejas aumenta de grosor y longitud con el paso del tiempo en hombres mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que pasa el tiempo, el vello en la nariz y las orejas tiende a aumentar en grosor y longitud, un cambio que preocupa especialmente a muchos hombres mayores. Este fenómeno suele atribuirse al envejecimiento, pero responde en realidad a cambios hormonales del organismo, según explican Christian Moro y Charlotte Phelps en The Conversation. Aunque para algunas personas el aspecto que da este vello resulta poco atractivo, cumple funciones de defensa muy importantes dentro del cuerpo.

Tipos de vello corporal y funciones en el organismo

Existen dos tipos principales de vello en el ser humano: el vello fino, que es claro, suave y apenas perceptible, y el vello terminal, más oscuro, grueso y rígido. El vello fino recubre la mayor parte del cuerpo, como los brazos y el cuello, mientras que el terminal resalta por su tamaño y color.

De acuerdo con The Conversation, los hombres adultos presentan vello terminal en cerca del 90% de su piel, mientras que en las mujeres esta cifra ronda el 30%.

El vello terminal interviene en la regulación térmica, ya que puede erizarse y retener calor cuando el cuerpo lo requiere. También protege: el del cuero cabelludo frente al sol y el de las cejas y pestañas ante partículas y polvo en el ambiente. Por su parte, el vello fino suele pasar desapercibido y, salvo algunas patologías, apenas sufre modificaciones notables.

Las mujeres presentan vello terminal
Las mujeres presentan vello terminal en cerca del 30% de la superficie cutánea total, según estudios comparativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Función protectora del vello nasal y auricular

El vello en la nariz y los oídos juega un papel mucho más relevante que el puramente estético. En cada fosas nasales crecen alrededor de 120 vellos que pueden llegar a medir hasta un centímetro. Junto con el moco, estos pelos forman una barrera eficaz contra partículas como el polvo y el polen, y evitan que lleguen al sistema respiratorio.

El vello del canal auditivo cumple una función similar. Actúa como bloqueador de cuerpos extraños y, junto con el cerumen, ayuda a mantener el canal limpio. Moro y Phelps destacan en The Conversation: “El vello en la nariz y los oídos tiene un papel protector, atrapando partículas antes de que lleguen a los órganos internos”.

Envejecimiento, hormonas y cambios en el crecimiento del vello

El aumento de vello nasal y auricular con la edad se debe, en gran medida, a la acción continuada de los andrógenos, principalmente la testosterona. Durante la pubertad, estas hormonas sexuales generan cambios notables en varias regiones del cuerpo, pero su influencia no termina ahí: la exposición prolongada a la testosterona modifica el comportamiento de los folículos a largo plazo.

Cada región del cuerpo reacciona de manera distinta a los andrógenos. Mientras que zonas como las axilas o el rostro responden con rapidez durante la pubertad, otras, como el canal auditivo, pueden tardar décadas en mostrar un crecimiento relevante.

El aumento de vello nasal
El aumento de vello nasal y auricular se relaciona directamente con la edad y la acción de los andrógenos

Así, algunos vellos finos se convierten en vello terminal, que es más grueso y visible. Esta transición es mucho menos frecuente y marcada en las mujeres, ya que sus niveles de andrógenos son más bajos y localizados.

A la disminución de una proteína llamada SHBG (globulina fijadora de hormonas sexuales), que controla la cantidad de testosterona disponible en los tejidos, se suma el envejecimiento natural de los folículos. Esto favorece un crecimiento más notorio y persistente del vello en nariz y orejas. Todo este proceso es más visible en los hombres, debido a mayores niveles hormonales.

Diferencias de género y recomendaciones para el cuidado

El fenómeno suele resultar más evidente en hombres, ya que los niveles de testosterona son significativamente superiores respecto a las mujeres. Sin embargo, el crecimiento de este vello en general no representa problemas de salud.

La hipertricosis auricular —el aumento de vello en las orejas— no afecta la audición, excepto en usuarios de audífonos, donde puede interferir y, en esos casos, puede requerirse la consulta médica, como señala The Conversation.

Los especialistas advierten que arrancar
Los especialistas advierten que arrancar los vellos de las orejas con pinzas puede provocar infecciones y vellos encarnados

Moro y Phelps advierten que no se recomienda extraer los vellos de raíz usando pinzas, puesto que esto puede causar infecciones, vellos encarnados e inflamaciones. Es preferible optar por el recorte con tijeras o dispositivos adecuados, e incluso se puede considerar la depilación láser para quienes deseen una solución más definitiva.

Para mantener el vello nasal y auricular bajo control y conservar su función protectora, lo más seguro es recurrir a técnicas que lo recorten al ras, evitando su arranque. Así se preserva tanto la eficacia de esta barrera natural como el bienestar personal, tal como concluye The Conversation.

