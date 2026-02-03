Receta de budín de pan en microondas

El budín de pan en microondas ofrece una versión rápida y fácil del clásico postre argentino, perfecta para aprovechar pan sobrante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay postres que no fallan cuando se busca sabor a hogar: el budín de pan es uno de ellos. Cuchara honda, aroma a vainilla y caramelo caliente: la escena es infalible. En muchas casas argentinas, el budín de pan aparece cuando hay pan sobrante y ganas de algo dulce, fácil y reconfortante.

Aunque la versión tradicional se hace al horno, el microondas permite recrear el clásico en minutos, ideal para esos días en que el antojo no espera. Suele servirse como postre dominguero, merienda o como respuesta ingeniosa al clásico “¿qué hago con el pan que sobró?”. Acompañado de crema, dulce de leche o hasta frutas frescas, convierte cualquier tarde gris en una fiesta simple y cálida.}

En cualquier provincia, el budín de pan tiene el poder de reunir. En la mesa de los abuelos, en el club de barrio, en una sobremesa de domingo o como merienda de invierno, su presencia es constante. La variante exprés en microondas nació para resolver apuros sin resignar el sabor clásico, ideal para quienes buscan practicidad sin perder la esencia. El microondas democratizó la repostería casera y permitió que hasta quienes no tienen horno puedan disfrutar de un postre de raíz bien argentina.

Además, el budín de pan es símbolo del aprovechamiento y la creatividad. Esa costumbre de no tirar nada, de transformar el pan que quedó duro en algo nuevo y festivo, se transmite de generación en generación. Por eso, no hay dos budines iguales: cada casa suma su toque, desde ralladura de naranja, pasas, nueces, dulce de batata o lo que la heladera dicte. La versión al microondas respeta ese espíritu abierto y adaptable, logrando que la tradición siga viva, pero en formato exprés.

El microondas democratizó la repostería casera y posibilitó que quienes no tienen horno también disfruten de budín de pan casero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de budín de pan en microondas

El budín de pan en microondas es un postre húmedo, compacto y bien dulce, preparado a base de pan remojado, leche, huevos y azúcar, cocido en un molde acaramelado. Lleva esencia de vainilla y ralladura cítrica, y se cocina rápidamente gracias al microondas. El resultado es una textura tierna, con el toque dorado irresistible del caramelo, y un sabor que remite a meriendas familiares y sobremesas largas.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

300 gr de pan del día anterior (preferentemente tipo francés)

500 cc de leche

4 huevos

150 gr de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón o naranja

50 gr de pasas de uva (opcional)

100 gr de azúcar extra para el caramelo

Una porción de budín de pan al microondas aporta aproximadamente 210 calorías, 6 gramos de grasa, 33 de carbohidratos y 7 de proteínas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de pan en microondas, paso a paso

Desmenuzar el pan y colocar en un bol grande. Agregar la leche y dejar reposar 10 minutos para que se hidrate bien. En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura cítrica. Volcar la mezcla de huevos sobre el pan remojado y mezclar hasta integrar. Incorporar las pasas de uva si se usan. En un molde apto para microondas, preparar un caramelo: colocar el azúcar extra y calentar en el microondas en potencia máxima de 2 a 3 minutos, revisando cada 30 segundos hasta que tome color dorado. Girar el molde para cubrir paredes y base. Verter la mezcla de budín sobre el caramelo. Cocinar en el microondas a potencia máxima durante 12 a 15 minutos. El centro debe verse apenas firme (puede moverse un poco: se termina de asentar al enfriar). Dejar enfriar antes de desmoldar. Para un desmolde perfecto, pasar un cuchillo por los bordes y dar vuelta sobre un plato. Consejo clave: Dejar reposar al menos 1 hora en la heladera antes de servir, para que tome mejor textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 33 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, se conserva hasta 4 días, bien tapado. También puede congelarse por hasta 1 mes, envuelto en film y luego en bolsa o recipiente hermético.