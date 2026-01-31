Ataques de tiburón en Hawái: científicos explican el pico inusual que se repite cada año

Hawái reporta un aumento anual de ataques de tiburón en octubre, coincidiendo con el ciclo reproductivo del tiburón tigre (VisualesIA)

Un repunte en los ataques de tiburón ocurre cada año en las costas de Hawái, especialmente en áreas próximas a las islas principales. Este fenómeno afecta a surfistas, nadadores y otros visitantes que utilizan las aguas oceánicas para actividades recreativas. La tendencia, documentada durante las últimas tres décadas, revela un patrón estacional que coincide con la biología reproductiva de los tiburones tigre.

Los registros oficiales muestran 165 ataques no provocados entre 1995 y 2024 en Hawái. Los tiburones tigre intervienen en el 47% de los casos, seguidos por especies no identificadas y tiburones réquiem.

Asimismo, octubre concentra el 20% de los ataques, una proporción dos a cuatro veces superior al resto del año. La presencia de personas en el agua no aumenta en ese mes, lo que descarta el factor humano como principal causa del fenómeno.

El análisis de estos datos permite identificar una relación directa entre el ciclo reproductivo de los tiburones tigre y el incremento de incidentes. Las hembras adultas migran hacia la costa para dar a luz, lo que eleva el número de ejemplares en zonas frecuentadas por humanos.

El 20% de los ataques de tiburón no provocados en Hawái se produce en octubre, según datos oficiales de 1995 a 2024 (Maximilian Baum/Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf vía AP)

Biología del tiburón tigre y migraciones estacionales

Según Carl Meyer, biólogo marino de la Universidad de Hawái en Manoa, la explicación radica en la reproducción estacional de los tiburones tigre. Las hembras, de gran tamaño, se acercan a las costas hawaianas desde islas del noroeste del Pacífico para completar el proceso de parto. Este desplazamiento genera una mayor concentración de tiburones cerca de la orilla.

Durante octubre, los tiburones tigre representan al menos el 63% de los ataques registrados. Un 28% de los incidentes involucra especies no identificadas, que podrían incluir tiburones tigre. El estudio publicado en Frontiers in Marine Science sostiene que la necesidad de recuperar energía tras el parto aumenta la actividad de caza de las hembras adultas.

Los tiburones tigre suelen medir entre tres y 4,3 metros de largo y pesar más de 385 kilogramos. Reciben su nombre por las rayas verticales oscuras de los ejemplares jóvenes y habitan aguas templadas y tropicales, con una presencia notable en el Pacífico central.

Las hembras de tiburón tigre migran hacia la costa hawaiana para dar a luz, elevando la presencia de esta especie cerca de bañistas (Maximilian Baum/Heinrich Heine University Duesseldorf via AP)

Factores ecológicos y riesgos asociados a la temporada

El tiburón tigre es ovovivíparo: las crías se desarrollan en el interior de la madre y nacen tras una gestación de 15 a 16 meses. Cada hembra puede alumbrar hasta 30 crías, que permanecen en aguas poco profundas para evitar depredadores, incluida la propia madre.

En tanto, las hembras adultas buscan alimento con mayor intensidad tras el parto, lo que incrementa las oportunidades de encuentros con humanos.

De acuerdo con Meyer, el aumento de ataques responde a la biología y conducta de los tiburones, no a un cambio en la cantidad de personas en el mar. Otros factores, como la mayor disponibilidad de presas en arrecifes y cambios estacionales en el ecosistema, también inciden en la frecuencia de ataques.

Daryl McPhee, científico ambiental de la Universidad Bond en Australia, señala que cualquier cambio estacional en la conducta de grandes tiburones eleva la probabilidad de ataques. A pesar de estos patrones, el riesgo para los bañistas sigue siendo bajo.

Durante octubre, los tiburones tigre están implicados en el 63% de los ataques registrados en las playas de Hawái (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparaciones internacionales y tendencias históricas

El patrón de Hawái podría repetirse en otras regiones con especies costeras de tiburón. Según Meyer, la estacionalidad en la presencia de tiburones en zonas cercanas a la costa incrementa el riesgo de ataques. El tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro concentran la mayoría de los ataques no provocados a nivel global.

En Australia, el tiburón toro ha protagonizado varios ataques cerca de Sídney durante la temporada reproductiva del verano austral. McPhee explica que condiciones como lluvias intensas y aguas turbias concentran a los tiburones cerca de la desembocadura de ríos y playas. Entre 1980 y 1999, Nueva Gales del Sur registró cuatro ataques, mientras que entre 2000 y 2019 el número subió a 63.

Según datos del Florida Museum, los ataques globales aumentaron de 157 en la década de 1970 a 500 en los años noventa y 803 entre 2010 y 2019. La tendencia indica un crecimiento sostenido, sobre todo entre surfistas y personas que realizan actividades en la costa.

Tras el parto, las hembras adultas de tiburón tigre incrementan su actividad de caza, aumentando el riesgo de encuentros con humanos (EFE)

Precauciones y recomendaciones

Las autoridades y especialistas recomiendan extremar la precaución durante octubre en Hawái, sobre todo en actividades individuales como surf o natación cerca de la orilla. El riesgo de ataque se mantiene bajo, pero la mayor presencia de tiburones tigre en aguas costeras justifica una advertencia especial para este mes.

El fenómeno conocido como “Sharktober” demuestra la importancia de entender los ciclos biológicos y migratorios de los tiburones para prevenir incidentes. El análisis de tendencias permite anticipar riesgos y diseñar estrategias de seguridad más efectivas. La información clara y la vigilancia resultan claves para proteger a las personas y respetar el equilibrio del ecosistema marino.