Receta de ajíes en vinagre, rápida y fácil

Una receta sencilla y versátil, perfecta para quienes se inician en el mundo de las conservas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre y el ají han sido ingredientes centrales en la conservación de alimentos a lo largo de la historia. La preparación de ajíes en vinagre representa una de las prácticas culinarias más arraigadas en distintos hogares, donde la combinación de acidez y picor ha acompañado reuniones familiares y celebraciones. Esta tradición se mantiene vigente en numerosas regiones del país, transmitiéndose de generación en generación y adquiriendo matices propios en cada cocina.

La elaboración de esta conserva suele coincidir con la temporada de mayor cosecha de ajíes, especialmente durante la primavera y el verano, cuando su frescura y variedad destacan en ferias y mercados. Los ajíes en vinagre se ofrecen habitualmente como parte de aperitivos, acompañando carnes, fiambres o platos principales. Su sabor se potencia con el paso del tiempo, lo que permite conservarlos durante varios meses en condiciones adecuadas y disfrutar de su perfil aromático en distintas ocasiones.

Receta de ajíes en vinagre

La receta consiste en seleccionar ajíes frescos, preferentemente firmes y de piel lisa, para luego cortarlos en rodajas o tiras, según la preferencia. Luego, se sumergen en una solución compuesta por partes iguales de vinagre y agua, a la que se añaden sal, azúcar y especias como ajo, laurel o granos de pimienta, que aportan complejidad y aroma.

El proceso requiere envasar los ajíes y la mezcla en frascos de vidrio previamente esterilizados, asegurando así una conservación segura y prolongada. Una vez sellados, los frascos deben reposar en un lugar fresco y oscuro, permitiendo que los sabores se integren y el ají adquiera una textura firme y un sabor equilibrado.

Ideal para quienes se inician en el mundo de las conservas, esta preparación ofrece una alternativa sencilla y versátil.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Los ajíes frescos, protagonistas de la temporada, se convierten en una conserva ideal para todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 gr de ajíes frescos (pueden ser ajíes picantes o dulces, a gusto)

500 ml de vinagre de alcohol o de vino blanco

250 ml de agua

3 dientes de ajo

1 cucharada de sal gruesa

1 cucharadita de azúcar

1 hoja de laurel

10 granos de pimienta negra

1 cucharadita de orégano seco (opcional)

Cómo hacer ajíes en vinagre, paso a paso

Lavar bien los ajíes y secarlos. Retirar cabos y cortar en rodajas finas o tiras, según preferencia. Esterilizar los frascos con tapa, hirviéndolos en agua durante al menos 10 minutos. En una olla, mezclar el vinagre, el agua, la sal gruesa, el azúcar, el laurel y los granos de pimienta. Llevar a hervor. Cuando la mezcla hierva, agregar las rodajas de ají y los dientes de ajo pelados. Hervir por 2 a 3 minutos (solo para ablandar un poco los ajíes, no cocinarlos del todo). Retirar los ajíes y acomodar en los frascos calientes junto con los ajos y la hoja de laurel. Volcar la mezcla de vinagre caliente sobre los ajíes, llenando los frascos hasta cubrir por completo. Si se desea, añadir una pizca de orégano seco en cada frasco. Cerrar bien los frascos y dejar enfriar a temperatura ambiente. Guardar en la heladera al menos 48 horas antes de consumir. Cuanto más reposan, más sabor toman.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 2 frascos medianos (de 350 ml cada uno), perfectos para 10 a 12 porciones como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 15 kcal

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 3 gr

Proteínas: 0,5 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, los ajíes en vinagre caseros bien cerrados duran hasta 3 meses. Si se esterilizan correctamente los frascos, pueden conservarse en lugar fresco y oscuro por 6 meses. Una vez abierto, consumir en 2 semanas.