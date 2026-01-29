Tendencias

Receta de ajíes en vinagre, rápida y fácil

Una combinación perfecta entre acidez y picor los transforma en una conserva irresistible durante meses sin perder frescura ni intensidad

Guardar
Una receta sencilla y versátil,
Una receta sencilla y versátil, perfecta para quienes se inician en el mundo de las conservas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre y el ají han sido ingredientes centrales en la conservación de alimentos a lo largo de la historia. La preparación de ajíes en vinagre representa una de las prácticas culinarias más arraigadas en distintos hogares, donde la combinación de acidez y picor ha acompañado reuniones familiares y celebraciones. Esta tradición se mantiene vigente en numerosas regiones del país, transmitiéndose de generación en generación y adquiriendo matices propios en cada cocina.

La elaboración de esta conserva suele coincidir con la temporada de mayor cosecha de ajíes, especialmente durante la primavera y el verano, cuando su frescura y variedad destacan en ferias y mercados. Los ajíes en vinagre se ofrecen habitualmente como parte de aperitivos, acompañando carnes, fiambres o platos principales. Su sabor se potencia con el paso del tiempo, lo que permite conservarlos durante varios meses en condiciones adecuadas y disfrutar de su perfil aromático en distintas ocasiones.

Receta de ajíes en vinagre

La receta consiste en seleccionar ajíes frescos, preferentemente firmes y de piel lisa, para luego cortarlos en rodajas o tiras, según la preferencia. Luego, se sumergen en una solución compuesta por partes iguales de vinagre y agua, a la que se añaden sal, azúcar y especias como ajo, laurel o granos de pimienta, que aportan complejidad y aroma.

El proceso requiere envasar los ajíes y la mezcla en frascos de vidrio previamente esterilizados, asegurando así una conservación segura y prolongada. Una vez sellados, los frascos deben reposar en un lugar fresco y oscuro, permitiendo que los sabores se integren y el ají adquiera una textura firme y un sabor equilibrado.

Ideal para quienes se inician en el mundo de las conservas, esta preparación ofrece una alternativa sencilla y versátil.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos
Los ajíes frescos, protagonistas de
Los ajíes frescos, protagonistas de la temporada, se convierten en una conserva ideal para todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gr de ajíes frescos (pueden ser ajíes picantes o dulces, a gusto)
  • 500 ml de vinagre de alcohol o de vino blanco
  • 250 ml de agua
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de sal gruesa
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 hoja de laurel
  • 10 granos de pimienta negra
  • 1 cucharadita de orégano seco (opcional)

Cómo hacer ajíes en vinagre, paso a paso

  1. Lavar bien los ajíes y secarlos. Retirar cabos y cortar en rodajas finas o tiras, según preferencia.
  2. Esterilizar los frascos con tapa, hirviéndolos en agua durante al menos 10 minutos.
  3. En una olla, mezclar el vinagre, el agua, la sal gruesa, el azúcar, el laurel y los granos de pimienta. Llevar a hervor.
  4. Cuando la mezcla hierva, agregar las rodajas de ají y los dientes de ajo pelados. Hervir por 2 a 3 minutos (solo para ablandar un poco los ajíes, no cocinarlos del todo).
  5. Retirar los ajíes y acomodar en los frascos calientes junto con los ajos y la hoja de laurel.
  6. Volcar la mezcla de vinagre caliente sobre los ajíes, llenando los frascos hasta cubrir por completo.
  7. Si se desea, añadir una pizca de orégano seco en cada frasco.
  8. Cerrar bien los frascos y dejar enfriar a temperatura ambiente.
  9. Guardar en la heladera al menos 48 horas antes de consumir. Cuanto más reposan, más sabor toman.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 2 frascos medianos (de 350 ml cada uno), perfectos para 10 a 12 porciones como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 15 kcal
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 3 gr
  • Proteínas: 0,5 gr 

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, los ajíes en vinagre caseros bien cerrados duran hasta 3 meses. Si se esterilizan correctamente los frascos, pueden conservarse en lugar fresco y oscuro por 6 meses. Una vez abierto, consumir en 2 semanas.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Piscinas públicas: cuáles son los riesgos y qué hacer para evitar infecciones, según expertos

Algunos microorganismos pueden resistir al cloro y causar enfermedades durante el verano. Medidas sencillas y recomendaciones de una especialista para disfrutar sin complicaciones

Piscinas públicas: cuáles son los

Cómo entrena y se alimenta Novak Djokovic para seguir en la élite del tenis a los 38 años

Su método combina prácticas de introspección, una dieta estricta y un riguroso plan físico

Cómo entrena y se alimenta

Cuáles son las tendencias en trajes de baño este verano 2026: los modelos y colores más usados

Las figuras más influyentes del espectáculo y las redes sociales redefinen el look

Cuáles son las tendencias en

Una clínica oftalmológica argentina fue reconocida como la mejor de América Latina en un ranking

La institución alcanzó el primer puesto tras una estricta evaluación internacional. Qué otros centros de salud del país integran el listado

Una clínica oftalmológica argentina fue

La ciencia reveló que tiburones y rayas sobrevivieron al asteroide que extinguió a los grandes dinosaurios

Un equipo de investigadores analizó datos fósiles con modelos avanzados de inteligencia artificial. El hallazgo desafía la idea de un colapso marino tras el impacto

La ciencia reveló que tiburones
DEPORTES
Lanús recibe a Unión en

Lanús recibe a Unión en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Morgan Riddle, la influencer y pareja de un tenista top ten del mundo que ganó más dinero que él durante el Abierto de Australia

El emotivo minuto de silencio y los conmovedores homenajes por el fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

TELESHOW
El saludo de Mario Pergolini

El saludo de Mario Pergolini a Susana Giménez por su cumpleaños: “Te vuelvo a pedir perdón”

Todo listo para Kidzapalooza 2026: Topa, Panam y Piñón Fijo en el gran escenario infantil

Desde sus vacaciones en Brasil, Iliana Calabró compartió la primera foto de su nieto Bento

La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

INFOBAE AMÉRICA

Dave Mustaine reveló por qué

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

Guns N’ Roses prepara un nuevo álbum con canciones inéditas y deja atrás las reversiones

Ministro ecuatoriano descartó una emergencia tras el retorno de Daniel Noboa al país y anunció nuevas operaciones de seguridad

La Policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros