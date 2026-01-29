Receta de ajíes en vinagre, rápida y fácil

El vinagre y el ají han sido ingredientes centrales en la conservación de alimentos a lo largo de la historia. La preparación de ajíes en vinagre representa una de las prácticas culinarias más arraigadas en distintos hogares, donde la combinación de acidez y picor ha acompañado reuniones familiares y celebraciones. Esta tradición se mantiene vigente en numerosas regiones del país, transmitiéndose de generación en generación y adquiriendo matices propios en cada cocina.
La elaboración de esta conserva suele coincidir con la temporada de mayor cosecha de ajíes, especialmente durante la primavera y el verano, cuando su frescura y variedad destacan en ferias y mercados. Los ajíes en vinagre se ofrecen habitualmente como parte de aperitivos, acompañando carnes, fiambres o platos principales. Su sabor se potencia con el paso del tiempo, lo que permite conservarlos durante varios meses en condiciones adecuadas y disfrutar de su perfil aromático en distintas ocasiones.
Receta de ajíes en vinagre
La receta consiste en seleccionar ajíes frescos, preferentemente firmes y de piel lisa, para luego cortarlos en rodajas o tiras, según la preferencia. Luego, se sumergen en una solución compuesta por partes iguales de vinagre y agua, a la que se añaden sal, azúcar y especias como ajo, laurel o granos de pimienta, que aportan complejidad y aroma.
El proceso requiere envasar los ajíes y la mezcla en frascos de vidrio previamente esterilizados, asegurando así una conservación segura y prolongada. Una vez sellados, los frascos deben reposar en un lugar fresco y oscuro, permitiendo que los sabores se integren y el ají adquiera una textura firme y un sabor equilibrado.
Ideal para quienes se inician en el mundo de las conservas, esta preparación ofrece una alternativa sencilla y versátil.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 500 gr de ajíes frescos (pueden ser ajíes picantes o dulces, a gusto)
- 500 ml de vinagre de alcohol o de vino blanco
- 250 ml de agua
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharada de sal gruesa
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 hoja de laurel
- 10 granos de pimienta negra
- 1 cucharadita de orégano seco (opcional)
Cómo hacer ajíes en vinagre, paso a paso
- Lavar bien los ajíes y secarlos. Retirar cabos y cortar en rodajas finas o tiras, según preferencia.
- Esterilizar los frascos con tapa, hirviéndolos en agua durante al menos 10 minutos.
- En una olla, mezclar el vinagre, el agua, la sal gruesa, el azúcar, el laurel y los granos de pimienta. Llevar a hervor.
- Cuando la mezcla hierva, agregar las rodajas de ají y los dientes de ajo pelados. Hervir por 2 a 3 minutos (solo para ablandar un poco los ajíes, no cocinarlos del todo).
- Retirar los ajíes y acomodar en los frascos calientes junto con los ajos y la hoja de laurel.
- Volcar la mezcla de vinagre caliente sobre los ajíes, llenando los frascos hasta cubrir por completo.
- Si se desea, añadir una pizca de orégano seco en cada frasco.
- Cerrar bien los frascos y dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Guardar en la heladera al menos 48 horas antes de consumir. Cuanto más reposan, más sabor toman.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 2 frascos medianos (de 350 ml cada uno), perfectos para 10 a 12 porciones como aperitivo.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 15 kcal
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 3 gr
- Proteínas: 0,5 gr
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, los ajíes en vinagre caseros bien cerrados duran hasta 3 meses. Si se esterilizan correctamente los frascos, pueden conservarse en lugar fresco y oscuro por 6 meses. Una vez abierto, consumir en 2 semanas.