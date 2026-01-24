Siete de los bosques más bonitos del mundo que esconden historias, leyendas y paisajes sorprendentes

Los bosques del mundo exhiben una variedad de paisajes donde conviven árboles milenarios, vegetación exuberante y matices que cambian con las estaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un rayo de sol atraviesa la espesura y revela una escena de árboles milenarios, agua cristalina y senderos cubiertos de hojas. Así se inicia el recorrido por los bosques más bonitos del mundo, lugares donde la naturaleza despliega contrastes, formas y colores que desafían el paso del tiempo. En estos escenarios se encuentran especies únicas, historias antiguas y paisajes que parecen irrepetibles.

Un viaje por la naturaleza más fascinante del planeta reúne selvas tropicales, hayedos centenarios y formaciones arbóreas misteriosas a lo largo de varios continentes.

Estos son algunos de los más hermosos bosques del mundo.

El Bosque Torcido, un enigma natural en Polonia

Un conjunto de pinos crece con una inclinación inusual en la base, formando curvas misteriosas que desafían toda explicación en el oeste polaco (Andrew Parker)

En el oeste de Polonia, el Bosque Torcido impresiona por la extraña curvatura de sus pinos. Plantados hacia 1930, cerca de Nowe Czarnowo, 400 árboles muestran un ángulo pronunciado en su base. Existen distintas teorías sobre su origen: algunos creen que se empleó una técnica para forzar el crecimiento curvado con fines madereros, mientras que otros lo atribuyen a la acción de una tormenta de nieve. Este fenómeno sigue sin explicación definitiva y convierte al Bosque Torcido en un referente de la singularidad botánica europea.

Giant Forest, el reino de las secuoyas en California

Secuoyas de proporciones monumentales dominan el paisaje, donde el General Grant y otros gigantes vegetales son protagonistas de un ecosistema único en el Parque Nacional Sequoia (Image: © Francois Gohier/VW Pics via ZUMA Wire)

En el estado de California, el Giant Forest se extiende dentro del Parque Nacional Sequoia & Kings Canyon. Aquí se erige el General Grant, una secuoya de 81 metros de altura, junto a otros ejemplares colosales. El área cuenta con centros de visitantes y museos dedicados a la divulgación científica sobre flora y fauna. Los recorridos por el parque suelen formar parte de rutas que incluyen el Parque Nacional Yosemite y el monte Whitney, con 4.418 metros de altitud.

Savernake, un bosque histórico en la campiña inglesa

Robles y hayas centenarios enmarcan un bosque con historia real y biodiversidad protegida, donde cada estación transforma el suelo en un mosaico de colores (forestryengland.uk)

En Wiltshire, cerca de Marlborough, Savernake Forest conserva robles y hayas de hasta 600 años. La conexión histórica de este bosque incluye el encuentro entre el rey Enrique VIII y Jane Seymour. Sus 1.100 hectáreas han sido clasificadas como sitio de especial interés científico por la antigüedad y variedad de su vegetación. En primavera, el suelo se cubre de jacintos violetas y en otoño el paisaje cambia a ocres, mostrando la diversidad estacional de la campiña inglesa.

Plitvice, la sinfonía de lagos y bosques en Croacia

Cascadas y lagos cristalinos se funden con bosques densos, creando un santuario natural habitado por nutrias, osos y aves en el corazón de Croacia (Matt Dredger)

El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice se distingue por la integración del bosque y el agua. Desde el aire, se observan lagos y cascadas rodeados por una densa masa forestal. El parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979, alberga pinos, hayas y abetos donde conviven nutrias, osos pardos, ciervos y aves. El recorrido incluye senderos y paseos en barca, y revela una vegetación que varía del verde perenne al rojo encendido en otoño.

Kingley Vale, el santuario de los tejos milenarios en Inglaterra

Tejos milenarios sobreviven al paso de los siglos, rodeados de leyendas y tradiciones, en una reserva natural que preserva la memoria forestal de Europa (Paul Quayle)

En el condado de West Sussex, al norte de Chichester, la Reserva Natural Nacional de Kingley Vale reúne tejos con hasta 2.000 años de antigüedad. Estos árboles sobrevivieron a la tala masiva de tejos en Europa tras el siglo XIV, ya que su madera se usaba para fabricar arcos largos. Además de su valor botánico, los tejos tienen relevancia cultural e histórica, ligados a tradiciones druídicas y leyendas del folclore británico.

Hayedo de Otzarreta, un rincón singular en el País Vasco

Un breve sendero permite adentrarse en una atmósfera de troncos retorcidos y alfombras de hojas, en un refugio natural del norte español (© Mikel Bilbao / Vwpics/VW Pics via ZUMA Wire)

En el Parque Natural de Gorbeia, en la frontera entre Vizcaya y Álava, el Hayedo de Otzarreta brinda un corto paseo de apenas quince minutos entre hayas centenarias. Su tamaño reducido se compensa con la atmósfera especial que transmiten los troncos retorcidos y la densa alfombra de hojas caídas. El entorno protegido lo convierte en un destino habitual para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en el norte de España.

Fontainebleau, inspiración artística cerca de París

A las afueras de París, este bosque inspiró a grandes artistas (xZoonar.com LaurentxDavoustx 15518037)

A unos 60 kilómetros al sur de París, el bosque de Fontainebleau se extiende entre Brie y el Gâtinais, con una mezcla de robles, pinos, hayas y brezos. Este lugar atrajo a pintores como Claude Monet y Henri Matisse, que plasmaron sus paisajes en obras maestras del impresionismo. El bosque ofrece rutas de senderismo y alberga más de mil especies de plantas, hongos, mamíferos y aves, consolidándose como uno de los espacios naturales más emblemáticos de Francia.

Estos destinos, repartidos entre Europa y América, muestran la diversidad y riqueza de algunos de los bosques más bonitos del mundo. Cada uno ofrece perspectivas únicas, historias y biodiversidad, reflejando la capacidad de la naturaleza para sorprender y preservar tesoros a lo largo del tiempo.