Receta de tarta griega Melópita, rápida y fácil

Un postre tradicional que sorprende por su simpleza y calidez. La clave está en ingredientes de calidad y un paso a paso impecable. Detalles para lograr el plato ideal en casa

La Melópita griega, también conocida como tarta de miel y ricota, se destaca por su textura cremosa y sabor suave con notas de limón y miel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de la miel recién horneada transforma cualquier ambiente, aportando calidez y evocando tradiciones mediterráneas. La Melópita, reconocida como “tarta de miel, destaca por su textura cremosa y sabor suave, equilibrado entre el dulzor de la miel y el frescor del limón.

En Argentina, la Melópita se prepara con frecuencia en reuniones familiares, cumpleaños y meriendas. Los ingredientes utilizados son de fácil acceso en el país, y su método de elaboración cumple con la premisa de rapidez y sencillez. Una ricota fresca y una miel aromática, idealmente de monte o multifloral, son claves para obtener el mejor resultado.

Receta de Melópita griega (tarta de ricota y miel)

La Melópita es una tarta sin masa, originaria de la isla de Sifnos. Se compone principalmente de ricota, miel, huevos y ralladura de limón. Al carecer de base o tapa, se hornea directamente en el molde hasta obtener una textura similar a la de una cheesecake, aunque más liviana y aireada.

En Grecia, la Melópita es un clásico; su preparación es simple, ideal para quienes buscan un dulce diferente con ingredientes fáciles de conseguir.

Tiempo de preparación

El tiempo total requerido para esta receta es de aproximadamente 1 hora.

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 50 minutos
Para una mejor textura, la receta recomienda escurrir bien la ricota y utilizar miel de calidad con preferencia por variedades aromáticas de monte o multifloral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gr de ricota fresca (bien escurrida)
  • 100 gr de miel (de flores o multifloral)
  • 2 huevos grandes
  • 50 gr de azúcar
  • 1 cucharada de ralladura de limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer Melópita, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de 22 cm, preferentemente desmontable.
  2. Batir la ricota, la miel y el azúcar hasta obtener una mezcla lisa. Si la ricota presenta exceso de humedad, escurrir previamente utilizando un lienzo o colador.
  3. Agregar los huevos uno por uno, batiendo levemente tras cada incorporación.
  4. Añadir la ralladura de limón, la esencia de vainilla y la sal, integrando de manera uniforme.
  5. Verter la mezcla en el molde y alisar la superficie con espátula.
  6. Hornear a 180 °C durante 45 a 50 minutos, hasta que la superficie adquiera color dorado y al insertar un palillo salga apenas húmedo.
  7. Finalizada la cocción, dejar reposar la tarta dentro del horno apagado con la puerta entreabierta durante 10 minutos.
  8. Enfriar completamente antes de desmoldar. Servir sola, con un hilo de miel y, opcionalmente, nueces tostadas.
La tarta griega Melópita puede conservarse hasta cuatro días en heladera o dos meses en freezer, y admite acompañarse con frutas frescas o nueces - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos destacados:

  • Utilizar ricota bien escurrida y miel de calidad.
  • No sobrebatir después de añadir los huevos.
  • El punto óptimo es cuando el centro tiembla levemente, pero el borde está firme.
  • Se puede acompañar con frutas frescas de estación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción, se estima el siguiente valor nutricional aproximado:

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 4 días. En freezer, hasta 2 meses envuelta en film y en recipiente hermético. Para consumir, se recomienda descongelar en heladera y servir fría o a temperatura ambiente.

