Receta de tarta griega Melópita, rápida y fácil

El aroma de la miel recién horneada transforma cualquier ambiente, aportando calidez y evocando tradiciones mediterráneas. La Melópita, reconocida como “tarta de miel”, destaca por su textura cremosa y sabor suave, equilibrado entre el dulzor de la miel y el frescor del limón.
En Argentina, la Melópita se prepara con frecuencia en reuniones familiares, cumpleaños y meriendas. Los ingredientes utilizados son de fácil acceso en el país, y su método de elaboración cumple con la premisa de rapidez y sencillez. Una ricota fresca y una miel aromática, idealmente de monte o multifloral, son claves para obtener el mejor resultado.
Receta de Melópita griega (tarta de ricota y miel)
La Melópita es una tarta sin masa, originaria de la isla de Sifnos. Se compone principalmente de ricota, miel, huevos y ralladura de limón. Al carecer de base o tapa, se hornea directamente en el molde hasta obtener una textura similar a la de una cheesecake, aunque más liviana y aireada.
En Grecia, la Melópita es un clásico; su preparación es simple, ideal para quienes buscan un dulce diferente con ingredientes fáciles de conseguir.
Tiempo de preparación
El tiempo total requerido para esta receta es de aproximadamente 1 hora.
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 50 minutos
Ingredientes
- 500 gr de ricota fresca (bien escurrida)
- 100 gr de miel (de flores o multifloral)
- 2 huevos grandes
- 50 gr de azúcar
- 1 cucharada de ralladura de limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Cómo hacer Melópita, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de 22 cm, preferentemente desmontable.
- Batir la ricota, la miel y el azúcar hasta obtener una mezcla lisa. Si la ricota presenta exceso de humedad, escurrir previamente utilizando un lienzo o colador.
- Agregar los huevos uno por uno, batiendo levemente tras cada incorporación.
- Añadir la ralladura de limón, la esencia de vainilla y la sal, integrando de manera uniforme.
- Verter la mezcla en el molde y alisar la superficie con espátula.
- Hornear a 180 °C durante 45 a 50 minutos, hasta que la superficie adquiera color dorado y al insertar un palillo salga apenas húmedo.
- Finalizada la cocción, dejar reposar la tarta dentro del horno apagado con la puerta entreabierta durante 10 minutos.
- Enfriar completamente antes de desmoldar. Servir sola, con un hilo de miel y, opcionalmente, nueces tostadas.
Consejos técnicos destacados:
- Utilizar ricota bien escurrida y miel de calidad.
- No sobrebatir después de añadir los huevos.
- El punto óptimo es cuando el centro tiembla levemente, pero el borde está firme.
- Se puede acompañar con frutas frescas de estación.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por porción, se estima el siguiente valor nutricional aproximado:
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 9 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, hasta 4 días. En freezer, hasta 2 meses envuelta en film y en recipiente hermético. Para consumir, se recomienda descongelar en heladera y servir fría o a temperatura ambiente.