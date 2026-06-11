Receta de fideos de zucchini con tomates cherry, rápida y fácil

Un plato liviano y lleno de color, los fideos de zucchini con tomates cherry son una opción rápida cuando se busca comer más verduras sin resignar sabor. La preparación combina el verde del zucchini (zapallito italiano) y el rojo de los tomates cherry, con un aderezo simple que suele incluir aceite de oliva, ajo y albahaca. En pocos minutos, la cocina se llena de aromas frescos y la mesa se arma sin necesidad de técnicas complejas.
Este plato aparece cuando hay ganas de comer sano, rápido y sin complicaciones: funciona como almuerzo cotidiano, cena ligera o acompañamiento para una proteína a la plancha. También se volvió habitual en menús sin harinas tradicionales, porque los “fideos” se obtienen al cortar el zucchini en tiras delgadas que imitan la pasta, pero conservan una textura más firme si se los cocina lo justo.
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La clave está en el punto de cocción. Si el zucchini se saltea apenas, mantiene su estructura; si se cocina de más, suelta líquido y pierde textura. Por eso conviene usar fuego medio a alto y trabajar en tandas, para que tome calor rápido y no se hierva en su propio jugo. Con los tomates cherry pasa algo similar: pueden saltearse solo unos minutos para que se ablanden o incorporarse al final, fuera del fuego, para que conserven más frescura.
El resultado es un plato versátil, adaptable a lo que haya en la heladera. Puede sumar un toque de limón, pimienta o frutos secos para dar textura, y se lleva bien con quesos rallados o en escamas, siempre sin tapar el sabor principal de los vegetales. Servido tibio, resuelve comidas espontáneas y se presta para llevar en vianda.
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Receta de fideos de zucchini con tomates cherry
Los fideos de zucchini con tomates cherry son tiras delgadas de zucchini (zapallito italiano) cortadas imitando a los fideos, salteadas apenas para que mantengan su textura, y servidas con tomates cherry frescos o apenas cocidos. Se preparan en minutos y pueden llevar un toque de ajo, aceite de oliva y hojas de albahaca.
Tiempo de preparación
Tiempo Total: 15 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 2 zucchinis medianos
- 200 g de tomates cherry
- 2 dientes de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- 1 puñado de hojas de albahaca fresca (opcional)
- 30 g de queso parmesano rallado (opcional)
Cómo hacer fideos de zucchini con tomates cherry, paso a paso
- Lavar bien los zucchinis y cortarlos en tiras finas con espiralizador, mandolina o cuchillo, imitando fideos.
- Lavar los tomates cherry y cortarlos al medio.
- Pelar y picar los ajos.
- En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y dorar el ajo 1 minuto a fuego bajo; cuidar que no se queme.
- Subir el fuego, agregar los tomates cherry y saltear 2 minutos, solo hasta que se ablanden un poco y larguen jugo.
- Incorporar los fideos de zucchini, salpimentar y saltear apenas 2 minutos; deben quedar al dente. No sobrecocinar, para que no larguen agua ni se pasen.
- Apagar el fuego, añadir la albahaca y mezclar.
- Servir en platos, terminar con queso parmesano si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 130 kcal
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 8 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 1 día en recipiente hermético. No se recomienda freezar porque los fideos de zucchini pierden textura y agua.
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