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Cuero, paño y brillos metálicos: el combo que define los abrigos del otoño-invierno 2026

La temporada instala una estética con impronta urbana: siluetas estructuradas, contraste de texturas y el negro como color predominante

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La nueva colección de Patricia Profumo apuesta por herrajes, insignias y cortes puros
La nueva colección de Patricia Profumo apuesta por herrajes, insignias y cortes puros

La temporada otoño-invierno 2026 se perfila a partir de una tríada de materiales —cuero, paño y brillos metálicos— aplicada a abrigos para hombres y mujeres con herrajes, insignias y cortes puros. Se trata de una propuesta que ya trasladó ese lenguaje a una pasarela de alto impacto, con guiños urbanos y referencias a la estética automovilística y medieval.

La impronta de lujo y vanguardia llegó de la mano de la diseñadora Patricia Profumo que presentó una colección donde el cuero, el paño y las terminaciones metálicas fueron los materiales clave para definir la temporada.

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Las minifaldas de cuero y los shorts de tiro alto se integraron a los looks de la pasarela
Las minifaldas de cuero y los shorts de tiro alto se integraron a los looks de la pasarela

La pasarela, colmada de modelos y figuras destacadas, anticipó una tendencia que combinó sensualidad, detalles urbanos y guiños a la estética automovilística y medieval. “Cada invierno es sinónimo de abrigos y esta temporada no es la excepción”, dice Patricia Profumo.

Patricia Profumo comparte escena con Jorge Antonio Fernández García, el CEO de Lamborghini para LATAM
Patricia Profumo comparte escena con Jorge Antonio Fernández García, el CEO de Lamborghini para LATAM

Sobre la estética de la línea, la diseñadora detalló a Infobae: “Pensé una propuesta sexy para hombres y mujeres, con distintos estilos. Al combinarla con diferentes outfits, surgieron muchas ideas para una pasarela con glamour y excentricidad, con prendas de la marca”.

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Paños nobles, cuero con herrajes, cintos, botones, insignias e intervenciones concentraron los detalles distintivos de la colección. La propuesta sumó cortes de líneas puras con impronta oriental, diseños inspirados en la estética gótica y otros basados en chaquetas clásicas de corredor de autos.

Los looks masculinos combinaron chaquetas y abrigos con insignias, jeans wildleg y guiños italianos
Los looks masculinos combinaron chaquetas y abrigos con insignias, jeans wildleg y guiños italianos

“Agregamos algunas tendencias medievales con pasacintas de terciopelo y otras artísticas e intervenidas con dígitos chatos en relieve de águilas en cuero”, explicó Profumo.

Patricia Profumo presentó una línea que cruza lujo, vanguardia y estética urbana
Patricia Profumo presentó una línea que cruza lujo, vanguardia y estética urbana

Dijo que la selección de outfits “fue lo más divertido” al momento de construir una pasarela atractiva y sensual con modelos hombres y mujeres. Detalló que incorporó complementos como medias en red, bucaneras y botas, y que los combinó con faldas de cuero cortísimas, faldas coloridas con volumen y minishorts, entre otras opciones. El negro como color predominante se vio acompañado de toques rojos y bordados multicolores en las prendas interiores.

El maquillaje gótico de las modelos reforzó el clima teatral de la pasarela y acompaña los looks de cuero y paño
El maquillaje gótico de las modelos reforzó el clima teatral de la pasarela y acompaña los looks de cuero y paño

Sobre los accesorios y el maquillaje, explicó que el make up gótico y el pelo con ondas y volumen reforzaron la idea de cada outfit. Las galeras en paño, para ambos sexos, resultaron un recurso central para lograr un alto impacto visual.

Los varones, por su lado, disfrutaron posar y modelar cada chaqueta y abrigo en la pasarela con looks para caballeros en tendencia: jeans wildleg, líneas italianas con pantalones de vestir y chupines elastizados de impronta afrancesada, entre otras opciones.

La estética beauty acompañó cada salida con un estilo dark, pensado para dialogar con herrajes, insignias y siluetas rectas
La estética beauty acompañó cada salida con un estilo dark, pensado para dialogar con herrajes, insignias y siluetas rectas

La atmósfera de la presentación fue delineada por equipos especializados en imagen y ambientación. El maquillaje gótico, a cargo de MD MakeUP Studio, y los peinados voluminosos realizados por Maestros Estilistas reforzaron la teatralidad de la propuesta.

La pasarela masculina apostó por capas y superposiciones, con contraste de texturas y predominio del negro
La pasarela masculina apostó por capas y superposiciones, con contraste de texturas y predominio del negro

El registro visual quedó en manos de Jing Zhu y Alejandro Besegato, quienes capturaron las imágenes más representativas de la noche. El evento contó también con la participación de Franco Ventures, dedicado al desarrollo de negocios internacionales, y Claudia Bolatti, responsable de la experiencia olfativa con perfumes de la Patagonia.

El negro dominó la colección y se encendió con acentos rojos y bordados multicolores
El negro dominó la colección y se encendió con acentos rojos y bordados multicolores

La propuesta mostró una versatilidad que abarcó desde lo sexy y teatral hasta lo gótico y lo inspirado en la tradición automovilística. Las chaquetas y camperas lucieron insignias bordadas y parches en mangas y pecho, mientras que el uso de capas y superposiciones y el contraste de texturas aportaron dinamismo y sofisticación.

Los modelos varones llevaron prendas exteriores con impronta Lamborghini, entre emblemas bordados y líneas inspiradas en el automovilismo
Los modelos varones llevaron prendas exteriores con impronta Lamborghini, entre emblemas bordados y líneas inspiradas en el automovilismo

La iluminación de la pasarela acentuó los acabados metálicos y las texturas contrastantes, reforzando el carácter urbano y contemporáneo de la colección.

Los detalles en metal, los relieves de águilas en cuero y los pasacintas de terciopelo aportaron originalidad, mientras que la presencia de la insignia Lamborghini remarcó la exclusividad de cada prenda.

El desfile en La Ferneteria Bellas Artes formó parte de la colaboración de Profumo con Lamborghini, en el marco del lanzamiento de la línea Lamborghini Uomo y Donna by Profumo.

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Patricia ProfumoLamborghiniModaOtoño-invierno 2026Buenos Aires

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