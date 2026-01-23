Tendencias

El furor de las microbikinis: colores vibrantes, brillos y accesorios renuevan el clásico de playa

Figuras como Zaira Nara, Graciela Alfano, Pampita y Evangelina Anderson eligen este emblemático look

Estampados, brillos y accesorios destacados
En las playas más exclusivas, el inicio del verano 2026 sorprendió con una postal que se repite: las microbikinis triangulares volvieron a ocupar el centro de la escena entre las celebridades.

Figuras como Zaira Nara, Graciela Alfano, Pampita Ardohain y Evangelina Anderson lideran esta tendencia, que recupera un diseño clásico y lo reinventa con texturas, colores y accesorios de lujo. La prenda se renovó en materiales, colores y formas, y las personalidades más observadas del espectáculo y la moda la adoptaron como símbolo de temporada.

Zaira Nara: color, contraste y arandelas

Zaira Nara luce una microbikini
Zaira Nara luce una microbikini violeta con arandelas plateadas, combinando tendencia y actitud en las playas más exclusivas

Zaira Nara impone su estilo en la temporada con microbikinis de tonos intensos y contrastes marcados. Elige el violeta, uno de los colores más observados en las playas, y suma detalles de arandelas metálicas que conectan las piezas del corpiño y los laterales de la bombacha.

El modelo triangular invertido refuerza la apuesta por cortes que estilizan la figura. Zaira complementa su look con gafas de sol oscuras de marco fino y peinado sencillo, mientras recurre a prendas como kimonos livianos y vestidos de red, que dejan ver el diseño del bikini y aportan una dimensión adicional de sofisticación.

Graciela Alfano: brillo y sofisticación en plateado

Graciela Alfano deslumbra con un
Graciela Alfano deslumbra con un conjunto plateado de lentejuelas y kimono negro, reflejando luz en cada movimiento Fotografía: RS Fotos

La elección de Graciela Alfano apunta al efecto visual del brillo extremo. Luce una microbikini de dos piezas confeccionada en tela plateada con efecto de lentejuelas, que refleja la luz y destaca en entornos de lujo. El look incorpora un kimono negro largo de textil semitransparente, que marca un contraste frente al brillo del traje de baño.

El sombrero de rafia y
El sombrero de rafia y las gafas espejadas complementan el look sofisticado de Graciela Alfano en la costa Fotografía: RS Fotos

Entre los accesorios, sobresale un sombrero de rafia estilo cowboy en tono natural, junto a gafas de sol envolventes con cristales espejados. Esta combinación de elementos refuerza una imagen de impacto y sofisticación, donde cada detalle contribuye a la presencia en la playa.

Pampita: animal print y audacia clásica

Pampita elige el animal print
Pampita elige el animal print como sello personal, con una microbikini de leopardo y cortes audaces

Pampita opta por una microbikini de triángulo con estampado animal print de leopardo, en una paleta de marrones, beige y negro. El diseño se caracteriza por el corpiño pequeño y la bombacha ultracavada con tiras laterales finas, sumando un guiño audaz a la silueta tradicional.

La modelo eligió gafas oscuras de formato rectangular y accesorios discretos, consolidando una estética que combina elegancia y funcionalidad. El animal print permanece vigente como favorito de las celebridades, y encuentra en la conductora una de sus máximas referentes.

Evangelina Anderson: minimalismo en rojo pleno

Evangelina Anderson apuesta al rojo
Evangelina Anderson apuesta al rojo pleno y líneas simples para resaltar su figura en el verano

La propuesta de Evangelina Anderson se define por la fuerza visual del color rojo. Su conjunto de dos piezas, liso y de líneas limpias, recurre a un corpiño de base fruncida y una bombacha de tiro alto y corte cavado, que estiliza las piernas.

Accesorios minimalistas y color intenso
Accesorios minimalistas y color intenso distinguen el look de Evangelina Anderson en escenarios internacionales

Los complementos del look incluyen gafas de sol con marco de color verde oliva translúcido, una cadena dorada fina y un beauty look natural. El rojo pleno resalta el bronceado y otorga una sensación de lujo relajado, mientras la simplicidad del diseño enfatiza la silueta sin agregar elementos superfluos.

Floppy Tesouro: blanco puro y herrajes dorados

Floppy Tesouro opta por el
Floppy Tesouro opta por el blanco total y detalles dorados en una microbikini que realza el bronceado (RS Fotos)

Floppy Tesouro reivindica el total white como sello personal, con una microbikini de dos piezas en color blanco que resalta el bronceado. El diseño incorpora detalles de arandelas doradas tanto en el corpiño triangular como en la bombacha, situadas en los puntos de unión. El conjunto se completa con gafas de sol de estilo aviador y cristales oscuros, lo que suma una nota de clasicismo y luz al look playero.

Lara Bernasconi: metalizados y elegancia relajada

Lara Bernasconi combina tonos azules
Lara Bernasconi combina tonos azules metalizados y sombrero de rafia para un look de playa con aire elegante (RS Fotos)

La elección de Lara Bernasconi recae en tonos celeste azulado con acabado metalizado. La microbikini de triángulo clásico, con breteles finos que se anudan al cuello, se acompaña de una bombacha a juego y un sombrero de ala ancha en rafia de color natural. El floppy hat se consolida como pieza central, aportando una estética de elegancia relajada y protección solar.

Anita Espasandín: líneas contemporáneas

Anita Espasandín elige el negro
Anita Espasandín elige el negro absoluto y líneas high-leg para un perfil sofisticado y natural RS Fotos

Anita Espasandín apuesta por la sobriedad con un conjunto de dos piezas en negro pleno. El corpiño triangular tradicional y la bombacha de tiro alto con tiras laterales ajustables generan una silueta estilizada y versátil. El look se completa con gafas de sol oscuras y joyería mínima, priorizando la naturalidad y el perfil bajo.

La microbikini de triángulo, en versiones mínimas y adaptables, domina el panorama de la moda en las playas. Figuras como Zaira Nara, Graciela Alfano, Pampita y Evangelina Anderson marcan el pulso de la temporada y confirman que el clásico del verano regresa con fuerza, potenciado por una variedad de texturas, colores y accesorios que renuevan su vigencia año tras año.

