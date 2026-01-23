Cómo preparar el choripán perfecto: ingredientes, paso a paso y salsas clave

Recetas tradicionales y opciones novedosas de aderezos convierten al choripán en protagonista de la gastronomía popular

A la vera del fuego, en una esquina barrial o en la previa de un partido de fútbol, se repite una escena reconocible, especialmente, en Argentina: el aroma inconfundible de un choripán humeante, recién salido de la parrilla.

Este sándwich, que se sirve entre panes crujientes y con un chorizo bien dorado, se transformó en un ícono de la gastronomía popular y en un símbolo de encuentro. Lo que distingue a cada choripán no solo es la calidad del chorizo o el pan, sino la variedad de salsas que lo acompañan.

En el marco del Día Mundial del Chorizo, un repaso por las recetas y sus secretos.

Ingredientes y procedimiento para el choripán tradicional

Para preparar el choripán clásico argentino se necesita un chorizo fresco de cerdo o mezcla vacuna, pan tipo francés o baguette y las salsas elegidas. El procedimiento comienza con la cocción del chorizo a la parrilla, pinchando la tripa para que la grasa se derrita y se logre una textura jugosa por dentro y dorada por fuera.

El pan se abre al medio y se calienta unos minutos en la parrilla hasta tostarlo levemente. Se coloca el chorizo dentro del pan y se añade la salsa preferida.

Chimichurri y salsa criolla suelen ser las opciones más tradicionales, pero el universo de salsas se amplió con propuestas que incluyen desde mayonesa de ajo hasta salsas picantes inspiradas en cocinas latinoamericanas.

Chimichurri: el clásico infaltable

El chimichurri, preparado con perejil, ajo y especias, es la salsa más emblemática para acompañar el choripán argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chimichurri es la salsa emblemática que acompaña al choripán y a otras carnes asadas en la Argentina. Para prepararlo, se mezclan:

1 taza de perejil fresco picado

4 dientes de ajo picados

2 cucharadas de orégano seco

1 cucharada de ají molido

1 cucharadita de pimienta negra

1/2 taza de vinagre de vino tinto

3/4 taza de aceite de oliva

Sal a gusto

El procedimiento consiste en unir todos los ingredientes en un frasco y dejar reposar al menos una hora antes de servir. Algunos prefieren añadir cebolla, laurel o un toque de pimentón. El chimichurri se reconoce por su perfume intenso y sabor equilibrado entre lo ácido, lo herbal y lo picante.

Esta salsa aporta frescura y realza el sabor ahumado del chorizo.

Salsa criolla: color y frescura

La salsa criolla, con vegetales frescos y picados, aporta color y un contraste refrescante al clásico sándwich de chorizo

La salsa criolla aporta color y frescura al choripán. Su base incluye vegetales picados en cubos pequeños y un aderezo simple. Los ingredientes son:

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 tomate sin semillas

1 diente de ajo

3 cucharadas de vinagre de vino

5 cucharadas de aceite de girasol o maíz

Sal y pimienta

Se mezclan todos los vegetales y se aliñan con el vinagre, el aceite, la sal y la pimienta. Es recomendable dejar reposar la salsa al menos media hora antes de servirla. La combinación de la salsa criolla con el chorizo caliente genera un contraste de temperaturas y texturas que muchos consideran imprescindible.

Salsa de ajo: una variante cremosa

La salsa de ajo, de textura cremosa y sabor intenso, suma una opción diferente para quienes buscan un aderezo más untuoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las nuevas tendencias, la salsa de ajo gana cada vez más adeptos. Su textura cremosa y sabor pronunciado acompañan tanto al choripán tradicional como a versiones vegetarianas. La receta básica incluye:

4 dientes de ajo

1 huevo

200 ml de aceite de girasol

Jugo de medio limón

Sal

Se trituran los ajos con el huevo y la sal, y se incorpora el aceite en forma de hilo mientras se bate con batidora de mano hasta lograr una emulsión espesa. Finalmente, se agrega el jugo de limón para potenciar el sabor. Esta salsa puede condimentarse con perejil o pimentón para variar el perfil aromático.

La salsa de ajo resulta ideal para quienes buscan una textura untuosa y un sabor marcado.

Salsa picante: el toque internacional

La salsa picante, elaborada con ajíes frescos y especias, introduce un toque de intensidad y variedad al tradicional choripán Crédito: Freepik

La salsa picante llegó al choripán con la influencia de cocinas latinoamericanas y caribeñas. Hay múltiples formas de prepararla, pero una de las más populares combina:

2 ajíes frescos (pueden ser jalapeños o rocoto)

1 diente de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre blanco

Sal y pimienta

Se procesan los ajíes y el ajo, se añade el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta, y se mezcla bien. Algunos suman cilantro o cebolla morada para un perfil más fresco. La tendencia a sumar salsas picantes responde al interés por experimentar y sumar nuevos sabores al choripán tradicional.

Salsa barbacoa: dulzor y ahumado

La salsa barbacoa, con notas dulces y ahumadas, transforma el sabor del choripán y lo acerca a propuestas internacionales (Crédito: Freepik)

Otra opción que suma adeptos es la salsa barbacoa, que aporta dulzor, acidez y notas ahumadas. Los ingredientes básicos incluyen:

100 ml de kétchup

2 cucharadas de azúcar moreno

2 cucharadas de vinagre de manzana

1 cucharada de salsa inglesa

1 cucharadita de pimentón ahumado

Sal y pimienta

Se mezclan todos los ingredientes en una cacerola y se calientan a fuego bajo durante 10 minutos. La salsa barbacoa es ideal para quienes buscan un contraste entre lo dulce y lo salado.

El choripán admite reinterpretaciones con salsas internacionales sin perder identidad.

Otras variantes: salsa tártara y mayonesa de hierbas

La salsa tártara, mezcla de mayonesa, pepinillos y alcaparras, ofrece un perfil fresco y combina bien con versiones alternativas del clásico

La salsa tártara y la mayonesa de hierbas amplían el repertorio de opciones. La tártara se prepara con mayonesa, alcaparras, pepinillos y perejil. La mayonesa de hierbas, en cambio, mezcla mayonesa con perejil, ciboulette y un toque de limón. Ambas opciones aportan un perfil refrescante y combinan muy bien con chorizos de pollo o versiones veganas.

En la Argentina, el choripán se reinventa en cada encuentro y cada parrilla. La variedad de salsas confirma que detrás de la simpleza de un sándwich hay un universo de sabores listos para descubrir.