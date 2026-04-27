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Cómo transformar la energía del hogar con plantas bien elegidas y ubicadas

Más allá de lo decorativo, pueden ser aliadas clave para mejorar la vitalidad y el equilibrio en cada zona de la casa

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Ilustración de una habitación minimalista con paredes beige, un sofá verde oscuro con cojines, una planta de grandes hojas en una cesta y una alfombra redonda.
La vegetación adecuada puede potenciar la armonía y el bienestar en cada espacio del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir y ubicar correctamente plantas en el hogar potencia el bienestar, refresca los ambientes y contribuye a la armonía en cada espacio. La selección de especies y su ubicación afecta tanto la decoración como la calidad del aire y la vida familiar, según criterios y recomendaciones recopiladas por AD Latinoamérica.

Para escoger y colocar plantas en el hogar de forma adecuada, es esencial considerar el tipo de habitación, la orientación y la función del espacio.

Se recomienda optar por especies de fácil adaptación, preferir formas que no obstaculicen el paso, y combinar plantas robustas y de hojas redondeadas para favorecer la vitalidad y la energía positiva en entradas, cocina, recámaras o estudios.

Claves para ubicar plantas según cada espacio del hogar

Las entradas actúan como filtros energéticos. Colocar plantas frondosas o aromáticas, como la lavanda, la menta o el lazo de amor, a cada lado de la puerta principal ayuda a bloquear la energía negativa desde el acceso. Especies con colores vivos refuerzan este efecto protector y brindan una bienvenida atractiva.

Un sillón gris con cojines junto a varias plantas en macetas, iluminado por el sol que entra por un ventanal con vistas a montañas verdes.
Plantas de hojas redondeadas favorecen la energía positiva según recomendaciones de expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los pasillos, donde la luz natural escasea, los helechos, la costilla de Adán y la aspidistra promueven la circulación del aire sin obstaculizar el paso. Son ideales porque toleran poca iluminación y resultan decorativas.

La sala y el comedor, puntos de convivencia familiar, se ven beneficiados por plantas de hojas carnosas y formas redondeadas, como el potus, el bambú de la suerte o el árbol de jade. Ubicarlas en los sectores noreste o norte resalta su capacidad para fomentar la armonía.

Para la cocina, considerada fuente de prosperidad al ser el lugar donde se preparan los alimentos, se aconsejan especies vinculadas con el agua y con propiedades curativas, como el potus, el romero o la manzanilla. AD Latinoamérica sugiere colocarlas en las orientaciones sur o norte de la estancia.

Un baño interior muestra azulejos rectangulares grises en las paredes y cuadrados en el suelo, una planta grande, una mesa auxiliar pequeña y un lavamanos con espejo iluminado.
El baño puede retener energía positiva con helecho, bambú o cuna de Moisés cerca del lavabo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el baño, espacio caracterizado por el exceso de humedad, se recomiendan el helecho, el bambú y la cuna de Moisés. Estas opciones ayudan a retener la energía positiva cuando se ubican cerca de la regadera o el lavabo.

Las habitaciones son zonas sensibles en cuanto a energía. La recomendación es mantener únicamente dos plantas, como la lengua de suegra o el árbol de jade, y retirar estos ejemplares durante la noche para no afectar la oxigenación.

El estudio o el área de trabajo se puede fortalecer con especies de crecimiento vertical, como el lirio de la paz, el bambú de la suerte o el anturio. Estas plantas mejoran la oxigenación y favorecen la concentración.

Consejos para elegir la mejor planta para cada ambiente

Infografía ilustrada sobre plantas de interior en casa. Muestra plantas en varias estancias, reglas de selección, especies a evitar, y un diagrama de Feng Shui.
Infografía que detalla la correcta selección y ubicación de plantas en cada ambiente del hogar, optimizando el bienestar, la frescura y la armonía según recomendaciones de expertos y principios de Feng Shui. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de las hojas es relevante para el efecto de las plantas en casa. De acuerdo con la experiencia del medio citado, las plantas de hojas redondeadas o en forma de corazón favorecen la circulación de buena energía. Las especies carnosas, como las suculentas, son apreciadas por su resistencia y la abundancia simbólica que representan.

El hábito de crecimiento también influye. Las plantas colgantes, asociadas a la inestabilidad, deben guiarse o sujetarse para mantener un orden visual y energético. Las que florecen pueden atraer energías positivas, sugiriendo ubicarlas según el color de la flor y la orientación cardinal: flores rojas, rosas, amarillas o naranjas al norte y sureste; celestes, violetas o lilas al este; y blancas en zonas del oeste o suroeste.

No todas las especies resultan aptas para interiores. Aquellas con hojas afiladas, como la mala madre, y las trepadoras que no reciben poda regular pueden alterar el flujo de energía, por lo que se recomienda reservarlas para balcones o terrazas.

En ese sentido, los cactus, por su espinas, pueden desestabilizar el ambiente si se colocan en espacios internos; lo mejor es ubicarlos en la entrada o al sur de la vivienda.

Un olivo en una maceta grande junto a una ventana alta, con una chimenea encendida a la izquierda y mantas dobladas en una cesta de mimbre en un interior de tonos neutros.
La correcta selección y ubicación de plantas transforma la atmósfera y la energía de cada ambiente en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feng Shui y plantas: la visión de la armonía oriental

En el Feng Shui, la vegetación representa el elemento Madera y aporta energía de crecimiento. Este sistema valora la colocación estratégica de las especies para potenciar la prosperidad, los vínculos familiares y la estabilidad.

“La vegetación está asociada con Madera, uno de los elementos que representa la energía del crecimiento”, señala AD Latinoamérica. El consejo consiste en distinguir entre ambientes y acomodar las plantas según la energía predominante de cada espacio.

Ubicar plantas asociadas a riqueza y prosperidad en la orientación sureste, en la entrada principal o sobre el escritorio puede ayudar a fortalecer la estabilidad financiera y recompensar el esfuerzo cotidiano, integrando la funcionalidad y la estética del hogar.

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