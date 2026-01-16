Cuántos días de descanso se necesitan en ima rutina de ejercicio y qué hacer en ellos, según expertos

Los días de descanso en la rutina de ejercicio favorecen la recuperación muscular y previenen lesiones, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de mejores resultados físicos, entrenar más suele parecer la solución lógica. Sin embargo, la ciencia y la experiencia de especialistas en ejercicio físico coinciden en que el progreso real no se construye únicamente a partir del esfuerzo constante, sino también del tiempo que el cuerpo y la mente tienen para recuperarse y adaptarse.

Lejos de ser una señal de debilidad o falta de compromiso, los días de descanso constituyen un pilar fundamental de cualquier rutina de entrenamiento eficaz. Comprender por qué el descanso es imprescindible puede marcar la diferencia entre mejorar el rendimiento, caer en el estancamiento o sufrir lesiones en el camino hacia una vida más activa y saludable.

Por qué descansar es parte fundamental del progreso

Quienes entrenan regularmente suelen subestimar la importancia de los días de descanso. La ciencia y los expertos advierten que estos momentos son esenciales para el éxito de cualquier rutina de ejercicio.

Según datos citados por GQ, los descansos programados previenen lesiones, favorecen la recuperación muscular y mantienen la calidad del sueño. La recomendación general es integrar uno o dos días de descanso a la semana en todo plan de actividad física, una estrategia que evita el sobreentrenamiento y mantiene la motivación a largo plazo.

El descanso es clave para la salud muscular y el bienestar general. Healthline explica que los días libres de entrenamiento intenso permiten que el cuerpo repare tejidos, reponga energía y reduzca el riesgo de fatiga o fracturas por sobrecarga.

El sobreentrenamiento puede generar lesiones graves, problemas de sueño y afectar el rendimiento físico, destacaron informes de GQ y Healthline (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos advierten que entrenar en exceso eleva las hormonas del estrés, lo que afecta negativamente el sueño y puede causar agotamiento. El American College of Sports Medicine (ACSM), una de las instituciones más influyentes en el ámbito del ejercicio y el deporte a nivel mundial, coincide en la importancia de incluir al menos uno o dos días de descanso semanal, ajustados a la intensidad, el volumen y el tipo de entrenamiento.

Este margen facilita la recuperación física e incrementa las ganancias musculares a largo plazo. Además, los especialistas recomiendan evitar trabajar los mismos grupos musculares en días consecutivos para permitir una adecuada regeneración.

Durante los días de descanso, la inactividad total no siempre es la mejor alternativa. De acuerdo con WebMD y GQ, es aconsejable realizar actividades de bajo impacto, especialmente en personas que pasan muchas horas sentadas.

Caminar, practicar yoga o tai chi, nadar, bailar o realizar una breve sesión de bicicleta son ejemplos de actividad ligera sugerida. También se recomienda dedicar tiempo a estiramientos, ejercicios de movilidad o al uso de rodillo de espuma para aliviar tensiones y mejorar el equilibrio corporal.

Incluir uno o dos días de descanso semanal en el entrenamiento evita el sobreentrenamiento y ayuda a mantener la motivación a largo plazo ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Saber detectar cuándo es necesario pausar el entrenamiento resulta clave para prevenir lesiones. Healthline menciona señales como dolor muscular persistente, fatiga extrema, disminución del rendimiento en la rutina habitual y problemas de sueño.

Asimismo, los cambios de humor o la irritabilidad pueden indicar que el cuerpo necesita más recuperación. No respetar los días de descanso adecuados trae riesgos más allá del cansancio. Según GQ, el sobreentrenamiento puede producir lesiones graves, fracturas por sobrecarga y afectar negativamente los resultados físicos y el sueño.

Nutrición, hidratación y recuperación efectiva

Healthline sostiene que una recuperación adecuada contribuye a un mejor desarrollo muscular y permite afrontar las siguientes sesiones de ejercicio con mayor eficacia. La nutrición y la hidratación cobran relevancia especial durante los días de descanso.

Ajustar la ingesta de calorías a una menor demanda física, pero manteniendo una alimentación adecuada y suficiente hidratación, es clave para optimizar la recuperación y evitar desequilibrios, explicó GQ.

Una nutrición equilibrada e hidratación adecuada en los días de descanso optimiza la recuperación y mejora los resultados del entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero progreso en la rutina de ejercicio no depende solo de la intensidad del entrenamiento. El desarrollo real ocurre cuando el cuerpo dispone de tiempo para restablecerse y adaptarse gracias a momentos regulares de descanso y recuperación.