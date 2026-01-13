Natalia Dyer, ícono de la moda global: los mejores looks de la actriz de “Stranger Things”

La evolución del estilo de Natalia Dyer revela una preferencia por la sofisticación y la experimentación en la moda

Aclamada por su papel de Nancy Wheeler en la serie “Stranger Things”, Natalia Dyer se consolidó como un referente de elegancia y creatividad en las alfombras rojas. Su estilo experimentó una transformación guiada por la sofisticación y una personalidad que se expresó a través de la moda.

A lo largo de los años, Dyer pasó de elecciones clásicas y ornamentadas a propuestas audaces, etéreas y modernas. En el día de su cumpleaños, un repaso por los looks que definieron su trayectoria.

Vestido de tul beige con aplicaciones plateadas y plumas

Los vestidos de tul, terciopelo y tejidos metálicos destacan entre las elecciones más icónicas de la actriz (REUTERS/Isabel Infantes)

En el estreno de la última temporada de “Stranger Things” en Londres, Natalia Dyer eligió un vestido largo de tul beige claro, distinguido por aplicaciones plateadas en forma de ramas y hojas. El trabajo de ornamentación metálica aportó brillo y textura, realzando la delicadeza de la tela translúcida.

El modelo se extendía en mangas largas y amplias, rematadas con puños decorados con plumas del mismo tono, recurso presente también en el bajo del vestido. El escote en V, pronunciado y elegante, sumó sensualidad sin sacrificar la sofisticación.

El estilismo se completó con el cabello suelto y ligeramente ondulado, peinado con raya al medio para mantener un aire natural. El maquillaje fue sutil, con énfasis en una piel luminosa y solo un toque de color en los labios, logrando un equilibrio perfecto entre modernidad y romanticismo.

Vestido asimétrico en gasa degradada, tonos rojos y burdeos

El magnetismo de Natalia Dyer se refleja tanto en sus looks clásicos como en sus apuestas modernas y audaces (REUTERS/Daniel Cole)

En otro de los eventos de la serie, Dyer mostró su preferencia por siluetas innovadoras con un vestido largo asimétrico confeccionado en gasa. La prenda se caracterizaba por un degradado de tonos, desde rojo intenso hasta burdeos, que generaba profundidad y movimiento.

El diseño dejaba un hombro descubierto, acentuando la línea del cuello y aportando dinamismo. Una abertura lateral en la falda revelaba parte de la pierna, mientras un lazo negro cruzaba la cintura y caía hacia el suelo, creando un contraste audaz con el resto del conjunto. La falda terminaba en una cola larga, que otorgaba dramatismo y fluidez.

El maquillaje acompañó la sofisticación del vestido con una propuesta discreta: labios en tono rojo suave, mejillas apenas rosadas y mirada definida con máscara de pestañas.

El cabello se llevó suelto, con ondas suaves que enmarcaron el rostro, reforzando la frescura y el desenfado. Las sandalias de tiras finas, en rojo, completaron la armonía cromática.

Vestido largo de dos piezas: terciopelo negro y falda blanca ilustrada astral

Las alfombras rojas han sido escenario del crecimiento estilístico y la versatilidad de la protagonista de “Stranger Things” (REUTERS/Monica Almeida)

En un despliegue de creatividad y clasicismo, Dyer optó -para los premios del Sindicato de Actores de Cine 2018- por un vestido de dos piezas que combinaba un cuerpo ajustado de terciopelo negro con una falda voluminosa blanca. El bustier, de tirantes finos y escote recto, finalizaba con un delicado borde de encaje negro, aportando un guiño vintage.

La falda, de gran estructura, destacaba por ilustraciones en negro y dorado que representaban figuras humanas, leones, lunas, estrellas y motivos astrales. Este estampado inusual aportó un aire onírico y artístico, diferenciando la propuesta de la actriz del repertorio habitual en galas.

El peinado consistió en un recogido pulido y elegante, con raya lateral que estilizó las facciones. El maquillaje recurrió a la naturalidad, con base ligera, cejas definidas y labios nude, priorizando el protagonismo del vestido.

Vestido largo dorado con pedrería y aplicaciones simétricas

El uso de detalles como plumas, bordados y aplicaciones astrales caracteriza algunas de las prendas más recordadas de la actriz (AFP)

Para unos Emmy, la actriz lució también un vestido largo dorado ceñido, de tirantes finos y escote recto. La prenda estuvo completamente cubierta por bordados y aplicaciones de pedrería, dispuestas en patrones simétricos a lo largo de la silueta.

El corte columna realzó la figura de Dyer y reforzó la sofisticación clásica, mientras que el dorado y los brillos transmitieron una imagen de lujo contenida. El cabello, peinado suelto con ondas suaves y raya lateral, sumó movimiento y feminidad.

El maquillaje fue elegante, con ojos ligeramente ahumados, pestañas marcadas y labios nude. Así, la actriz equilibró el impacto visual del vestido con una belleza sobria y atemporal.

Conjunto de chaqueta y shorts verde oscuro, sandalias doradas

La actriz apuesta por maquillajes y peinados sutiles que complementan la fuerza de cada uno de sus atuendos (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una incursión en la sastrería contemporánea, Dyer eligió un conjunto de chaqueta tipo blazer y shorts en tono verde oscuro para un evento especial en Hollywood. La chaqueta, con solapas anchas, doble botonadura dorada y bolsillos con solapa, transmitió seguridad y modernidad. Debajo, un suéter de cuello alto a juego aportó cohesión cromática y protección ante el frío.

El toque de sofisticación lo aportaron las sandalias abiertas de tacón alto en dorado, que elevaron la propuesta y añadieron contraste metálico. El cabello, suelto y peinado en ondas con flequillo recto, suavizó el conjunto y aportó un aire juvenil.

El maquillaje se mantuvo en tonos neutros, con piel fresca, labios suaves y un ligero rubor, dejando que el protagonismo recayera en las prendas y su combinación inusual.

Vestido largo de tejido metálico dorado, plisado y escote en V

Natalia Dyer ha logrado diferenciarse en eventos internacionales gracias a la originalidad de sus conjuntos (REUTERS/Monica Almeida)

Para otros premios del sindicato de actores, Dyer eligió vestidos de corte clásico realizados en materiales llamativos. Entre ellos destacó el vestido largo en tejido metálico dorado, que sobresalió por su textura plisada y mangas largas con hombreras marcadas.

El escote profundo en V y la cintura definida por un lazo ancho confeccionado en el mismo material estilizaron la figura y sumaron un toque de sensualidad. Los accesorios, como un collar de diamantes y pendientes largos, reforzaron la opulencia.

El cabello, liso y peinado con raya lateral, aportó elegancia, mientras que el maquillaje enfatizó los ojos con delineado y sombras doradas, completando el brillo de la prenda y logrando una imagen de impacto.