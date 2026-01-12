Día del Pizzero y Pastelero: seis recetas clásicas para celebrar la tradición

El 12 de enero se conmemora en Argentina el Día del Pizzero y Pastelero, una jornada dedicada a quienes mantienen vivas dos tradiciones culinarias que forman parte de la identidad nacional.
La fecha destaca la labor de quienes elaboran y perfeccionan recetas que han atravesado generaciones. Para acompañar la celebración, se presentan seis preparaciones clásicas y accesibles.
1- Pizza Margarita
La pizza Margarita se destaca por su sencillez y equilibrio de sabores. Es ideal para quienes buscan una opción clásica y fresca, con pocos ingredientes y una masa fina y aireada.
Ingredientes
- 500 g de harina
- 10 g de sal fina
- 300 ml de agua tibia
- 10 g de levadura fresca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 200 ml de salsa de tomate
- 250 g de mozzarella
- Hojas frescas de albahaca
Preparación
- Disolver la levadura en el agua tibia.
- Colocar la harina en un recipiente y formar un hueco en el centro. Agregar la sal en los bordes.
- Incorporar la mezcla de agua y levadura en el centro y añadir el aceite.
- Mezclar y amasar hasta obtener una masa suave y elástica.
- Tapar y dejar levar hasta que duplique su volumen.
- Estirar la masa sobre una placa aceitada.
- Cubrir con salsa de tomate y mozzarella.
- Hornear a 220°C hasta que el queso se funda y la base quede dorada.
- Distribuir hojas de albahaca al salir del horno.
2- Fugazzeta rellena
La fugazzeta rellena es un clásico porteño que combina abundante queso y cebolla. Su masa tierna y su relleno generoso la vuelven una de las favoritas en las pizzerías del país.
Ingredientes
- 500 g de harina
- 10 g de sal fina
- 320 ml de agua tibia
- 10 g de levadura fresca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 400 g de mozzarella rallada
- 2 cebollas grandes
- Orégano seco
Preparación
- Disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar.
- Mezclar la harina con la sal y agregar el agua con levadura y el aceite.
- Amasar hasta lograr una textura lisa.
- Dejar la masa cubierta hasta que duplique su tamaño.
- Dividir en dos partes y estirar cada una.
- Colocar una base en una placa, cubrir con la mitad del queso y la cebolla cortada en pluma, sumar el resto del queso.
- Cubrir con la segunda masa, cerrar los bordes y presionar.
- Espolvorear orégano y hornear a 210°C hasta dorar la superficie.
3- Pizza de jamón y morrones
La pizza de jamón y morrones combina sabores tradicionales con un toque de color y aroma. Es una de las variedades más solicitadas en las pizzerías argentinas.
Ingredientes
- 500 g de harina
- 10 g de sal fina
- 300 ml de agua tibia
- 10 g de levadura fresca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 250 g de mozzarella
- 150 g de jamón cocido
- 1 morrón rojo
- 200 ml de salsa de tomate
Preparación
- Mezclar la harina con la sal, incorporar la levadura disuelta en agua tibia y el aceite.
- Amasar y dejar levar.
- Estirar la masa y colocar en una placa.
- Cubrir con salsa de tomate y mozzarella.
- Distribuir el jamón en tiras y el morrón asado cortado en tiras.
- Hornear a 220°C hasta que la base se dore y el queso funda.
4- Pastafrola de membrillo
La pastafrola de membrillo representa una de las tartas más tradicionales de la mesa argentina. Su masa suave y su relleno de dulce de membrillo la convierten en una opción elegida para acompañar el mate.
Ingredientes
- 400 g de harina
- 150 g de azúcar
- 200 g de manteca
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 500 g de dulce de membrillo
- Ralladura de 1 limón
Preparación
- Batir la manteca con el azúcar y la ralladura de limón.
- Incorporar los huevos y la esencia de vainilla.
- Agregar la harina de a poco hasta formar una masa tierna.
- Separar un tercio de la masa, estirar el resto sobre un molde enmantecado.
- Calentar el dulce de membrillo con dos cucharadas de agua para ablandarlo y distribuir sobre la base.
- Formar tiras con la porción reservada de masa y cruzarlas sobre el membrillo.
- Hornear a 180°C hasta dorar la superficie.
5- Torta Rogel
La torta Rogel se caracteriza por sus capas finas de masa y su relleno de dulce de leche, cubierto con merengue. Es un clásico de las celebraciones familiares y las confiterías.
Ingredientes
- 400 g de harina
- 4 yemas
- 1 huevo
- 100 g de manteca
- 1 pizca de sal
- 400 g de dulce de leche repostero
- 3 claras
- 200 g de azúcar
Preparación
- Mezclar la harina, las yemas, el huevo, la manteca y la sal hasta lograr una masa homogénea.
- Dividir en ocho porciones y estirar discos finos.
- Cocinar cada disco en horno moderado sobre una placa enmantecada.
- Intercalar capas de masa y dulce de leche hasta completar.
- Batir las claras con el azúcar a baño maría hasta lograr un merengue firme.
- Cubrir la torta con el merengue y dorar con soplete o grill.
6- Alfajores de maicena
Los alfajores de maicena son un emblema de la pastelería argentina. Suaves y rellenos de dulce de leche, se distinguen por el coco rallado en sus bordes.
Ingredientes
- 200 g de manteca
- 150 g de azúcar impalpable
- 2 yemas
- 1 huevo
- 300 g de almidón de maíz
- 200 g de harina
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 400 g de dulce de leche
- Coco rallado
Preparación
- Batir la manteca con el azúcar y la esencia de vainilla.
- Sumar las yemas y el huevo.
- Incorporar el almidón, la harina y el polvo de hornear.
- Formar una masa suave, estirar y cortar círculos.
- Cocinar las tapitas en horno medio hasta dorar apenas.
- Unir de a dos con dulce de leche y pasar los bordes por coco rallado.