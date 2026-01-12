Tendencias

Día del Pizzero y Pastelero: seis recetas clásicas para celebrar la tradición

La conmemoración invita a redescubrir preparaciones clásicas y otras innovadoras con toques de autor

El Día del Pizzero y Pastelero en Argentina invita a homenajear a quienes, a través de recetas clásicas como pizzas, tartas y alfajores, mantienen vivas las tradiciones culinarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de enero se conmemora en Argentina el Día del Pizzero y Pastelero, una jornada dedicada a quienes mantienen vivas dos tradiciones culinarias que forman parte de la identidad nacional.

La fecha destaca la labor de quienes elaboran y perfeccionan recetas que han atravesado generaciones. Para acompañar la celebración, se presentan seis preparaciones clásicas y accesibles.

1- Pizza Margarita

La pizza Margarita se presenta como una de las recetas más apreciadas, destacando por su sencillez, frescura y el equilibrio de sus ingredientes clásicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza Margarita se destaca por su sencillez y equilibrio de sabores. Es ideal para quienes buscan una opción clásica y fresca, con pocos ingredientes y una masa fina y aireada.

Ingredientes

  • 500 g de harina
  • 10 g de sal fina
  • 300 ml de agua tibia
  • 10 g de levadura fresca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 200 ml de salsa de tomate
  • 250 g de mozzarella
  • Hojas frescas de albahaca

Preparación

  1. Disolver la levadura en el agua tibia.
  2. Colocar la harina en un recipiente y formar un hueco en el centro. Agregar la sal en los bordes.
  3. Incorporar la mezcla de agua y levadura en el centro y añadir el aceite.
  4. Mezclar y amasar hasta obtener una masa suave y elástica.
  5. Tapar y dejar levar hasta que duplique su volumen.
  6. Estirar la masa sobre una placa aceitada.
  7. Cubrir con salsa de tomate y mozzarella.
  8. Hornear a 220°C hasta que el queso se funda y la base quede dorada.
  9. Distribuir hojas de albahaca al salir del horno.

2- Fugazzeta rellena

La fugazzeta rellena representa un ícono porteño, reconocida por su masa tierna, su relleno generoso de queso y cebolla, y su popularidad en las pizzerías argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fugazzeta rellena es un clásico porteño que combina abundante queso y cebolla. Su masa tierna y su relleno generoso la vuelven una de las favoritas en las pizzerías del país.

Ingredientes

  • 500 g de harina
  • 10 g de sal fina
  • 320 ml de agua tibia
  • 10 g de levadura fresca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 400 g de mozzarella rallada
  • 2 cebollas grandes
  • Orégano seco

Preparación

  1. Disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar.
  2. Mezclar la harina con la sal y agregar el agua con levadura y el aceite.
  3. Amasar hasta lograr una textura lisa.
  4. Dejar la masa cubierta hasta que duplique su tamaño.
  5. Dividir en dos partes y estirar cada una.
  6. Colocar una base en una placa, cubrir con la mitad del queso y la cebolla cortada en pluma, sumar el resto del queso.
  7. Cubrir con la segunda masa, cerrar los bordes y presionar.
  8. Espolvorear orégano y hornear a 210°C hasta dorar la superficie.

3- Pizza de jamón y morrones

La pizza de jamón y morrones combina tradición y color, siendo una de las variedades más solicitadas gracias a la armonía entre el jamón cocido, el queso mozzarella y el morrón asado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza de jamón y morrones combina sabores tradicionales con un toque de color y aroma. Es una de las variedades más solicitadas en las pizzerías argentinas.

Ingredientes

  • 500 g de harina
  • 10 g de sal fina
  • 300 ml de agua tibia
  • 10 g de levadura fresca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 250 g de mozzarella
  • 150 g de jamón cocido
  • 1 morrón rojo
  • 200 ml de salsa de tomate

Preparación

  1. Mezclar la harina con la sal, incorporar la levadura disuelta en agua tibia y el aceite.
  2. Amasar y dejar levar.
  3. Estirar la masa y colocar en una placa.
  4. Cubrir con salsa de tomate y mozzarella.
  5. Distribuir el jamón en tiras y el morrón asado cortado en tiras.
  6. Hornear a 220°C hasta que la base se dore y el queso funda.

4- Pastafrola de membrillo

La pastafrola de membrillo es una tarta emblemática de la mesa argentina, elegida por generaciones para acompañar el mate y celebrada por su masa suave y su característico relleno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pastafrola de membrillo representa una de las tartas más tradicionales de la mesa argentina. Su masa suave y su relleno de dulce de membrillo la convierten en una opción elegida para acompañar el mate.

Ingredientes

  • 400 g de harina
  • 150 g de azúcar
  • 200 g de manteca
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 500 g de dulce de membrillo
  • Ralladura de 1 limón

Preparación

  1. Batir la manteca con el azúcar y la ralladura de limón.
  2. Incorporar los huevos y la esencia de vainilla.
  3. Agregar la harina de a poco hasta formar una masa tierna.
  4. Separar un tercio de la masa, estirar el resto sobre un molde enmantecado.
  5. Calentar el dulce de membrillo con dos cucharadas de agua para ablandarlo y distribuir sobre la base.
  6. Formar tiras con la porción reservada de masa y cruzarlas sobre el membrillo.
  7. Hornear a 180°C hasta dorar la superficie.

5- Torta Rogel

La torta Rogel destaca en las celebraciones familiares por sus finas capas de masa, su relleno de dulce de leche y su cobertura de merengue, símbolo de la pastelería clásica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torta Rogel se caracteriza por sus capas finas de masa y su relleno de dulce de leche, cubierto con merengue. Es un clásico de las celebraciones familiares y las confiterías.

Ingredientes

  • 400 g de harina
  • 4 yemas
  • 1 huevo
  • 100 g de manteca
  • 1 pizca de sal
  • 400 g de dulce de leche repostero
  • 3 claras
  • 200 g de azúcar

Preparación

  1. Mezclar la harina, las yemas, el huevo, la manteca y la sal hasta lograr una masa homogénea.
  2. Dividir en ocho porciones y estirar discos finos.
  3. Cocinar cada disco en horno moderado sobre una placa enmantecada.
  4. Intercalar capas de masa y dulce de leche hasta completar.
  5. Batir las claras con el azúcar a baño maría hasta lograr un merengue firme.
  6. Cubrir la torta con el merengue y dorar con soplete o grill.

6- Alfajores de maicena

Los alfajores de maicena, con su textura suave y su relleno de dulce de leche, se distinguen por el coco rallado en los bordes y forman parte del repertorio más representativo de la repostería argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alfajores de maicena son un emblema de la pastelería argentina. Suaves y rellenos de dulce de leche, se distinguen por el coco rallado en sus bordes.

Ingredientes

  • 200 g de manteca
  • 150 g de azúcar impalpable
  • 2 yemas
  • 1 huevo
  • 300 g de almidón de maíz
  • 200 g de harina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 400 g de dulce de leche
  • Coco rallado

Preparación

  1. Batir la manteca con el azúcar y la esencia de vainilla.
  2. Sumar las yemas y el huevo.
  3. Incorporar el almidón, la harina y el polvo de hornear.
  4. Formar una masa suave, estirar y cortar círculos.
  5. Cocinar las tapitas en horno medio hasta dorar apenas.
  6. Unir de a dos con dulce de leche y pasar los bordes por coco rallado.

