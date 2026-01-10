Sadie Sink: los looks que la convirtieron en la “it girl” del año tras Stranger Things

Los increíbles looks de la actriz

El capítulo final de Stranger Things marcó el cierre de una era que acompañó a millones de fans durante una década. Para Sadie Sink, quien dio vida a Max Mayfield y conquistó a la audiencia con su interpretación, ese episodio no solo significó el adiós a un personaje, sino también el inicio de una nueva etapa.

La actriz se convirtió en la it girl del momento y este definitivamente fue su año. Los reflectores no se apartaron de ella, y su transformación en ícono de estilo se consolidó con una serie de looks que definieron cada una de sus apariciones públicas.

Además, hace poco renovó su imagen con un cambio de look radical y estrenó flequillo abierto, confirmando su lugar en el centro de la conversación de la moda.

Trench de cuero y básicos elevados: el punto de partida

Sadie Sink marcó tendencia con un trench de cuero negro, camiseta blanca y jeans de tiro alto, acentuando su estilo urbano y sofisticado

El primer gran golpe de efecto llegó con la elección reciente de un trench de cuero negro que se volvió el centro de todas las miradas.

La célebre actriz combinó esta pieza con una camiseta blanca simple y jeans de tiro alto, logrando un equilibrio entre sofisticación y minimalismo. El contraste entre el negro satinado del abrigo, el azul del denim y su inconfundible cabello pelirrojo aportó un atractivo visual inusual. La elección de accesorios, como un bolso negro texturizado y zapatos de punta fina, reforzó la estética urbana y neoyorquina de este look.

Power dressing: la transformación del trench

Al cerrar el trench y ajustarlo con cinturón, transformó la prenda en un vestido de cuero que definió una silueta de reloj de arena y sumó accesorios metálicos

En una variante de este atuendo esa misma aparición pública, cerró el trench y ajustó el cinturón, convirtiendo la prenda en un vestido de cuero.

Esta decisión estilística definió una silueta de reloj de arena y permitió que el negro dominara casi por completo el conjunto. El rostro de la actriz tomó mayor protagonismo y los accesorios, como un bolso bucket metálico y stilettos, adquirieron nueva relevancia. Un detalle en lavanda asomando por el bajo suavizó la rigidez del cuero, añadiendo un matiz inesperado.

Lujo relajado: el “pijama chic”

Sink apostó por la comodidad elegante con una camisa oversize marrón chocolate, medias negras y un bolso acolchado crema de Prada

En un tercer look de la actriz se alejó de la rigidez urbana y apostó por la comodidad sofisticada. Una camisa oversize marrón chocolate, con ribetes claros, se convirtió en la pieza central del conjunto.

El bolso acolchado crema de Prada aportó luz y acentuó la sensación de suavidad. La elección de medias negras tupidas y el peinado natural, con ondas sueltas, completaron un estilo otoñal y desenfadado. Este enfoque demostró la versatilidad de Sink para adaptar tendencias internacionales a su propio sello.

Vestido lavanda y romanticismo etéreo

Un vestido lavanda de gasa y volantes de Prada reflejó el costado romántico y etéreo de la actriz durante una de sus apariciones más comentadas

En uno de los outfits más comentados, la intérprete reveló un vestido lavanda en gasa y tejidos transparentes de también de Prada, con cuerpo fruncido y delicados volantes. Este diseño contrastó con la rigidez del trench de cuero y mostró la capacidad de la actriz para combinar prendas de pasarela con elementos urbanos.

El vestido, con su aire romántico y femenino, marcó un momento clave en la evolución de su estilo.

Minimalismo dark y “pop of red”

Un bolso bucket rojo cereza de Prada se convirtió en el punto focal de un conjunto minimalista oscuro, junto a maquillaje natural y flequillo abierto

El minimalismo volvió a escena con un conjunto oscuro, donde la pieza central fue un bolso bucket rojo cereza de Prada.

La cadena dorada y el color vibrante rompieron la monotonía, creando un punto focal inmediato. La ausencia de joyas permitió que el bolso tomara todo el protagonismo, mientras el maquillaje natural y el nuevo flequillo abierto subrayaron su transformación. Con este look, Sadie Sink reafirmó la tendencia del “Pop of Red” que dominó la temporada.

Menswear y alta joyería en Venecia

En el Festival de Venecia 2025, Sink lució esmoquin oversize de Armani, camisa blanca desabotonada y un collar de esmeraldas de Bulgari

El Festival de Cine de Venecia 2025 fue el escenario para una apuesta distinta: Sadie Sink lució un esmoquin oversize de Armani con una camisa blanca desabotonada y un impresionante collar de esmeraldas de Bulgari. El peinado al estilo Old Hollywood y el maquillaje sofisticado dotaron al conjunto de una elegancia atemporal, consolidando a la actriz como referente de la moda internacional.

Minimalismo contemporáneo en televisión

Para “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, eligió un look vintage de Claude Montana: top negro sin mangas, pantalones anchos plisados y su nuevo flequillo

Para su intervención en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, la actriz eligió un look vintage de Claude Montana: top negro sin mangas y pantalones anchos plisados.

El debut de su nuevo flequillo fue el centro de atención, mientras el resto del estilismo, sin accesorios llamativos, enfatizó la filosofía de “silent sophistication” que caracteriza su etapa actual.

Glamour de estreno en la última premiere de Stranger Things

En la última premiere de Stranger Things en Los Ángeles, brilló con un conjunto a medida de Prada en satén marfil y cristales, destacando su elegancia minimalista REUTERS/Isabel Infantes

En la premiere final de Stranger Things en Los Ángeles, Sadie Sink se decantó por un conjunto a medida de Prada en satén marfil: top bralette con incrustaciones de cristales y falda de gala.

El cabello strawberry blonde y el maquillaje glowy permitieron que sus pecas se mantuvieran visibles. La ausencia de joyas y el blanco total destacaron a la actriz entre el elenco y la convirtieron en referente de la elegancia minimalista.

Satén marfil y madurez en la alfombra roja

Para la alfombra roja, optó por un vestido columna de satén marfil con escote banda, abertura cut-out y bordes de cristales, mostrando una imagen más madura REUTERS/Daniel Cole

En una variante para la alfombra roja, Sadie Sink optó por un vestido columna de satén marfil con escote tipo banda y abertura cut-out en el abdomen. Los bordes de cristales y la silueta continua reflejaron un cambio hacia una estética más madura. El cabello ondulado y el maquillaje en tonos suaves acompañaron el mensaje de sofisticación y evolución personal.

El drama de Alexander McQueen en la

En la Met Gala 2025, impactó con un vestido negro personalizado de Alexander McQueen, corsé estructurado, capa de encaje floral y moño alto REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz para la Met Gala 2025 eligió un vestido negro personalizado de Alexander McQueen con corsé estructurado, capa de encaje floral y una falda de gran volumen. El cabello recogido en moño alto y los pendientes de diamantes completaron un estilismo que fue calificado como uno de los más elegantes de la noche.

A través de estos looks, Sadie Sink se consolidó como la nueva musa de la moda, marcando un antes y un después en su carrera y en la agenda estilística internacional.