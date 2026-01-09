Mar del Plata inauguró su playa olímpica: cómo es el programa que ofrecerá actividades recreativas

En Mar del Plata se inauguró la Playa Olímpica, un espacio de encuentro que ofrece actividades deportivas y recreativas para toda la familia. Este proyecto, apoyado por CAF y el Comité Olímpico Argentino, promueve el deporte como herramienta de desarrollo social.

(Enviado especial a Mar del Plata) A tan solo días del inicio del año, Mar del Plata celebró la inauguración de la Playa Olímpica. Se trata de la segunda edición de la iniciativa en La Feliz con actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas gratuitas para residentes y visitantes. Además, la propuesta marcó el puntapié rumbo a los Juegos Sudamericanos (Odesur) Santa Fe 2026.

Bajo un sol abrasador y un cielo celeste teñido con algunas nubes, el evento tuvo lugar en el Balneario Horizonte, donde se realizó tanto el acto inaugural como las competencias principales. El alcance de la Playa Olímpica trasciende a Mar del Plata. La iniciativa también tiene presencia en destinos emblemáticos de la Costa Atlántica, como Chapadmalal, Pinamar, Cariló, Valeria del Mar, Miramar y Villa Gesell. Además, participan ciudades como Rosario y Concepción del Uruguay, donde se habilitan distintas locaciones como Balneario La Florida e Isla del Puerto, junto con otros espacios recreativos.

Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, durante la inauguración de la playa olímpica en Mar del Plata (Crédito: José Tetty)

El programa permanecerá vigente hasta el 1 de febrero, aunque la iniciativa se extiende hasta el 17 de febrero en el resto de las sedes. Así, la Playa Olímpica transforma los principales destinos del verano en escenarios para vivir el espíritu de la competencia y anticipa la agenda suramericana de septiembre.

Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), destacó la importancia de la propuesta en un diálogo con Infobae. “Estamos en Mar del Plata, inaugurando la playa olímpica, con un trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo con el Comité Olímpico Argentino, ayudándolos a trabajar para mejorar la calidad del trabajo que hacen los atletas. En CAF, como banco de desarrollo, apoyamos constantemente actividades que tienen que ver con lo deportivo, porque creemos firmemente que es una variante del desarrollo que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas”, aseguró.

De izquierda a derecha, Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino; Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF (Crédito: José Tetty)

Y luego continuó: “Y esto lo hacemos también en otros países de América Latina y el Caribe. El año pasado estuvimos en Chile, justamente apoyando los Juegos Paraolímpicos, que tuvieron lugar allí, que fue un gran evento donde más de mil cien deportistas trabajaron en 27 deportes distintos. Lo mismo hicimos en Paraguay, con la CONMEBOL, con el programa que tenemos para fútbol femenino y así con otros programas como el de ’Un Gol para Iberoamérica’, donde treinta clubes de América Latina, el Caribe, España y Portugal se nuclean también para generar espacios de diálogo, deportivos y de trabajo, para que una de las actividades tan importantes como es el deporte, pueda mejorar la calidad de vida de la gente”.

El CAF apoya, junto al Comité Olímpico Argentino, la Playa Olímpica y promueven al deporte como motor de desarrollo y calidad de vida (Crédito: José Tetty)

En ese sentido, Asinelli resaltó los beneficios que tiene la propuesta para los vecinos y turistas: “Las playas olímpicas que estamos apoyando no es solamente un día de una inauguración. Son espacios para que los ciudadanos, las ciudadanas, la gente que viene de vacaciones, pueda tener un espacio de interacción, de aprendizaje, de entender que el deporte no es solamente disciplina, sino que también es salud y esparcimiento. Van a poder realizar actividades no solamente aquí en Mar del Plata, sino también en Miramar. Es importante mencionar que nosotros como banco estamos apoyando los Juegos Sudamericanos que se van a realizar en Santa Fe. Creemos firmemente en que el deporte es una herramienta de desarrollo”.

El programa de la Playa Olímpica incluye exhibiciones deportivas, competencias y propuestas culturales hasta el 1 de febrero en Mar del Plata (Crédito: José Tetty)

La propuesta cuenta con el respaldo de autoridades municipales, presidentes de federaciones nacionales, miembros del consejo directivo del Comité Olímpico Argentino y atletas olímpicos y panamericanos. Esta nueva edición reafirma a Mar del Plata como destino clave del turismo argentino en verano.

Entre las actividades destacan exhibiciones deportivas, competencias, espacios de recreación y propuestas culturales y educativas, siempre bajo la premisa del acceso sin costo. Los organizadores señalan como ejes principales la promoción de una vida saludable, la inclusión y el criterio de cuidado del medioambiente.

La iniciativa Playa Olímpica extiende su alcance a destinos como Chapadmalal, Pinamar, Cariló, Valeria del Mar, Miramar y Villa Gesell (Crédito: José Tetty)

Esta edición cobra especial relevancia por ser la antesala de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El evento articula el calendario rumbo a uno de los acontecimientos deportivos más trascendentes de la región.

Al respecto, Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, expresó en diálogo con Infobae: “Venimos aquí a la costa a presentar el evento deportivo más importante que va a haber en la República Argentina, los Juegos Suramericanos, que se van a dar en septiembre en Santa Fe. Cuarenta deportes, seis mil atletas de primer nivel para brillar en la provincia de Santa Fe”.

De cara al evento, el político destacó la importancia del deporte en la construcción de la sociedad: “Los principios y los valores del deporte sirven para construir una sociedad mejor, en nuestro criterio. Una sociedad en donde prime la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la de superarse permanentemente a uno mismo”.

La Playa Olímpica inauguró su segunda edición en Mar del Plata como antesala de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 (Crédito: José Tetty)

Además, Pullaro destacó: “Agradecemos a la CAF que acompaña, que nos ayuda principalmente a fortalecer esto, la infraestructura deportiva que necesitamos en este legado que van a ser los Juegos Suramericanos. Y desde ese lugar, ojalá que la provincia de Santa Fe se pueda transformar en la capital del deporte argentino. Y que este legado, que lo hacemos junto con CAF, que va a tener que ver con la infraestructura necesaria y fundamental para llevar adelante estos Juegos Suramericanos”.

Minutos después del acto de inauguración, Mario Moccia, Presidente del Comité Olímpico Argentino, mostró su alegría por la iniciativa: “La verdad que estamos muy felices con esta segunda Playa Olímpica que hoy se acaba de inaugurar. Y además, duplicar las sedes donde se organiza la disciplina. La organizamos rumbo a los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, que será el evento internacional más importante que se va a hacer en Argentina en el mes de septiembre, en la provincia de Santa Fe.

Maximiliano Pullaro y Mario Moccia, de espaldas al mar, durante la inauguración de la playa olímpica

Respecto a la sede de los Suramericanos, Moccia destacó que “es muy importante que los juegos se hagan en el país". “Siempre es importante, porque nuestros atletas pueden competir en casa, acompañados de sus familias, tienen más contención emocional y pueden rendir más en su disciplina. Y además es importante que sea en nuestro país, porque los juegos son una gran posibilidad de vender la Argentina, de promocionarla turísticamente. Mucha gente es la que viene, la que consume y la que deja recursos en la Argentina”, explicó.

Para cerrar, el Presidente del Comité Olímpico Argentino destacó la importancia de CAF: “Es muy importante el apoyo de la CAF en este tipo de eventos, porque siempre están comprometidos con el deporte, con estar a disposición para que podamos hacer realidad esta edición de la Playa Olímpica, apoyándonos para que sea más liviana la gestión económica”.

(Crédito: José Tetty)