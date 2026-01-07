Tendencias

Receta de tacos de langostinos, rápida y fácil

Una alternativa con mariscos y vegetales frescos permite preparar un plato en menos de media hora, ideal para reuniones informales

La receta de tacos de
La receta de tacos de langostinos propone una opción fresca y ligera, ideal para cenas rápidas o reuniones informales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos de langostinos son la opción ideal para quienes buscan una comida fresca, ligera y llena de sabor en pocos minutos. Esta receta rápida y fácil combina mariscos tiernos y jugosos con vegetales frescos y salsas livianas, logrando un plato perfecto para compartir en una reunión informal, una cena veraniega o simplemente cuando se quiere dar un gusto sin complicaciones. Ideales para sorprender a todos, estos tacos irresistibles se preparan en menos de media hora y conquistan desde el primer bocado.

Los tacos tienen su origen en México, donde la tortilla es la base de innumerables preparaciones. Los de langostinos son una variante moderna y popular, especialmente en regiones costeras. Se caracterizan por combinar mariscos salteados con vegetales frescos y salsas que realzan su sabor. Existen múltiples variantes: algunos los preparan al estilo Baja, con rebozado y repollo, otros prefieren versiones más ligeras con guacamole y tomate. Son ideales para cenas rápidas, picnics o agasajos informales, y combinan de maravilla con una cerveza fría o una limonada casera.

Receta de tacos de langostinos

Esta receta de tacos de langostinos es rápida, sencilla y llena de sabor. Utilizar tortillas de maíz o trigo, langostinos frescos salteados con ajo y limón, y una mezcla de vegetales frescos como col morada, palta y tomate. Se pueden personalizar con las salsas favoritas, como mayonesa de cilantro, salsa criolla o simplemente un toque de lima.

El secreto está en cocinar los langostinos justo hasta que estén rosados y jugosos, y en mantener los vegetales frescos y crocantes. Así se logrará un equilibrio perfecto entre texturas y sabores, ideal para una comida casual y saludable.

Tiempo de preparación

Preparar estos tacos de langostinos tomará aproximadamente 25 minutos en total:

  • Preparación de ingredientes y vegetales: 10 minutos.
  • Salteado de los langostinos: 5 minutos.
  • Armado de los tacos: 10 minutos.

Ingredientes

  • 300 g de langostinos pelados y desvenados
  • 8 tortillas de maíz o trigo
  • 1 diente de ajo picado
  • Jugo de 1 limón
  • 1/2 repollo morado pequeño, finamente picado
  • 1 tomate mediano, cortado en cubos
  • 1 palta cortada en láminas o cubos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Cilantro fresco (opcional)
  • Salsa picante o mayonesa de cilantro (opcional)
  • 1 cebolla morada pequeña (opcional, para decorar)
  • 1 lima o limón extra para servir

Cómo hacer tacos de langostinos, paso a paso

  • Lavar y secar los langostinos. Sazonar con sal, pimienta, ajo picado y el jugo de un limón.
  • Calentar una sartén grande con el aceite de oliva. Agregar los langostinos y saltear a fuego medio-alto durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén rosados y apenas cocidos. Retirar del fuego.
  • Mientras tanto, calentar las tortillas en una sartén o en el microondas, hasta que estén flexibles y tibias.
  • Preparar los vegetales: cortar el repollo morado en tiras finas, el tomate en cubos y la palta en láminas.
  • Para armar los tacos, colocar una base de repollo sobre cada tortilla, sumar algunos langostinos, agregar tomate, palta y, si se desea, cebolla morada y cilantro fresco.
  • Finalizar con un chorrito de lima o limón y, si se prefiere, añadir salsa picante o mayonesa de cilantro.
  • Servir inmediatamente para disfrutar de la frescura y el contraste de sabores.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 4 porciones (2 tacos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (2 tacos) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 290
  • Grasas: 10 g
  • Grasas saturadas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 26 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 22 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los langostinos cocidos pueden conservarse en la heladera hasta 2 días, bien tapados. Las tortillas y los vegetales frescos se recomienda armarlos al momento de servir para mantener la textura y frescura. Si armas los tacos previamente, consúmelos dentro de las 12 horas y mantenlos refrigerados.

