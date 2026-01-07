Receta de tacos de langostinos, rápida y fácil

Los tacos de langostinos son la opción ideal para quienes buscan una comida fresca, ligera y llena de sabor en pocos minutos. Esta receta rápida y fácil combina mariscos tiernos y jugosos con vegetales frescos y salsas livianas, logrando un plato perfecto para compartir en una reunión informal, una cena veraniega o simplemente cuando se quiere dar un gusto sin complicaciones. Ideales para sorprender a todos, estos tacos irresistibles se preparan en menos de media hora y conquistan desde el primer bocado.
Los tacos tienen su origen en México, donde la tortilla es la base de innumerables preparaciones. Los de langostinos son una variante moderna y popular, especialmente en regiones costeras. Se caracterizan por combinar mariscos salteados con vegetales frescos y salsas que realzan su sabor. Existen múltiples variantes: algunos los preparan al estilo Baja, con rebozado y repollo, otros prefieren versiones más ligeras con guacamole y tomate. Son ideales para cenas rápidas, picnics o agasajos informales, y combinan de maravilla con una cerveza fría o una limonada casera.
Receta de tacos de langostinos
Esta receta de tacos de langostinos es rápida, sencilla y llena de sabor. Utilizar tortillas de maíz o trigo, langostinos frescos salteados con ajo y limón, y una mezcla de vegetales frescos como col morada, palta y tomate. Se pueden personalizar con las salsas favoritas, como mayonesa de cilantro, salsa criolla o simplemente un toque de lima.
El secreto está en cocinar los langostinos justo hasta que estén rosados y jugosos, y en mantener los vegetales frescos y crocantes. Así se logrará un equilibrio perfecto entre texturas y sabores, ideal para una comida casual y saludable.
Tiempo de preparación
Preparar estos tacos de langostinos tomará aproximadamente 25 minutos en total:
- Preparación de ingredientes y vegetales: 10 minutos.
- Salteado de los langostinos: 5 minutos.
- Armado de los tacos: 10 minutos.
Ingredientes
- 300 g de langostinos pelados y desvenados
- 8 tortillas de maíz o trigo
- 1 diente de ajo picado
- Jugo de 1 limón
- 1/2 repollo morado pequeño, finamente picado
- 1 tomate mediano, cortado en cubos
- 1 palta cortada en láminas o cubos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Cilantro fresco (opcional)
- Salsa picante o mayonesa de cilantro (opcional)
- 1 cebolla morada pequeña (opcional, para decorar)
- 1 lima o limón extra para servir
Cómo hacer tacos de langostinos, paso a paso
- Lavar y secar los langostinos. Sazonar con sal, pimienta, ajo picado y el jugo de un limón.
- Calentar una sartén grande con el aceite de oliva. Agregar los langostinos y saltear a fuego medio-alto durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén rosados y apenas cocidos. Retirar del fuego.
- Mientras tanto, calentar las tortillas en una sartén o en el microondas, hasta que estén flexibles y tibias.
- Preparar los vegetales: cortar el repollo morado en tiras finas, el tomate en cubos y la palta en láminas.
- Para armar los tacos, colocar una base de repollo sobre cada tortilla, sumar algunos langostinos, agregar tomate, palta y, si se desea, cebolla morada y cilantro fresco.
- Finalizar con un chorrito de lima o limón y, si se prefiere, añadir salsa picante o mayonesa de cilantro.
- Servir inmediatamente para disfrutar de la frescura y el contraste de sabores.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 4 porciones (2 tacos por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción (2 tacos) contiene aproximadamente:
- Calorías: 290
- Grasas: 10 g
- Grasas saturadas: 1,5 g
- Carbohidratos: 26 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 22 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los langostinos cocidos pueden conservarse en la heladera hasta 2 días, bien tapados. Las tortillas y los vegetales frescos se recomienda armarlos al momento de servir para mantener la textura y frescura. Si armas los tacos previamente, consúmelos dentro de las 12 horas y mantenlos refrigerados.