Temporada récord en Punta del Este: los argentinos copan las playas en un 2026 que promete ser histórico

Temporada récord en Punta del Este (RS Fotos)

Punta del Este está llena. Se nota a simple vista en la cantidad de gente que disfruta de sus playas, en las largas filas para comer en los restaurantes, en los incesantes vuelos comerciales y privados que llegan a diario y en el pujante movimiento de los comercios en general. Los niveles de reserva en los hoteles son comparables a los de antes de la pandemia. En ese sentido, los argentinos de clase media lograron volver a la región después de 2020.

“En el primer día de 2026, Punta del Este ya estaba colmada de argentinos que habían llegado por distintos medios. Según los datos oficiales, en ese fin de semana llegaron 56.800 a nuestro Departamento y aproximadamente entre un 75 y 80% fueron para Maldonado”, le dijo Edgar Silveira, director de Turismo de Maldonado, a Infobae.

“Según los registros del aeropuerto, que viene marcando cifras récord, en solo un día llegaron 220 vuelos no comerciales con 3 mil argentinos, lo que marca un incremento del 30% respecto a temporadas pasadas. Además, 2026 llegó con reservas casi colmadas en los hoteles, sobre todo en las primeras semanas, y quedan muy pocas propiedades disponibles para alquilar”, agregó el funcionario.

En la Península, los supermercados están a tope hasta la madrugada, ya que la gente compra a toda hora. Otra postal que refleja el boom del turismo es dentro de los dos shoppings más importantes del balneario uruguayo, donde una masa de gente circula por sus pasillos con bolsas hasta las doce de la noche y los estacionamientos no dan abasto.

En La Barra, el tránsito es incesante y se registran largas demoras tanto para poder llegar al puente como para circular por la ruta 10. El tranquilo pueblo de José Ignacio tiene un movimiento de autos nunca visto y estacionar se convirtió en una misión imposible. Los restaurantes están llenos: es difícil conseguir una reserva y hay largas filas para tener una mesa.

Desde la Punta hasta José Ignacio, las playas están llenas

“Tenemos 346 restaurantes en el balneario y están colmados. Hay filas interminables de personas, superando ampliamente las temporadas anteriores. En gastronomía, tenemos 5.700 empleados trabajando todo el año y ese número se incrementa a 13.500 en verano por los empleos eventuales. Esperamos que sea una excelente temporada y podamos volver a los valores de antes de la pandemia en cuanto a cantidad de visitantes y en gasto per cápita de cada uno de ellos”, destacó Edgar Silveira.

De punta a punta, las playas están colmadas de gente. Hay filas interminables de autos para acceder y un poco de caos a la hora de estacionar. Desde la mañana hasta la tarde, la costa es un desfile incesante de familias, parejas y grupos de jóvenes que disfrutan sus vacaciones.

“La temporada 2026 tiene algo de continuidad con la del año pasado, que había mostrado una recuperación interesante luego de los años anteriores. Primero, por la macroeconomía argentina. Después, por el tipo de cambio que, en enero de 2025, parecía que se iba a quedar quieto y apostábamos a eso. Todo esto explica lo que está pasando hoy”, le dijo Marcelo Paz, responsable del Parador Montoya, a Infobae.

Muchos restaurantes ya no aceptan reservas y se ven largas filas esperando una mesa

Muchos argentinos volvieron a Punta del Este por la competitividad de sus precios, ya que prácticamente no sufrieron aumentos frente a la costa argentina y, también, gracias a los beneficios fiscales que ofrece Uruguay. El IVA cero en alojamiento, hoteles, gastronomía, servicios de fiesta y eventos, en servicios de catering, y en alquiler de autos sin chofer redunda en un ahorro del 22 %.

Además, el sistema de Tax-Free permite obtener un descuento de hasta 14,4% en la compra de ropa, cuero, artesanías, alimentos y bebidas. Solo hay que pedir el formulario al momento de hacer la compra y, al final del viaje, hacer la solicitud del reintegro en los puestos identificados al salir del país.

Otro beneficio importante es el que se otorga al turista a la hora de llenar el tanque en un auto propio, ya que las estaciones de servicio ubicadas a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera con Brasil o Argentina realizan un descuento del 40%.

Turistas esperan una mesa en la puerta de un restaurante de José Ignacio a la hora del almuerzo

“Con mucho criterio, las autoridades uruguayas mantuvieron los beneficios fiscales, lo que hace que muchos turistas -no solo los argentinos- sigan llegando a Punta del Este en un gran número, como lo estamos viendo. Se suma la mejoría macroeconómica argentina, la fortaleza del peso contra el dólar y que Uruguay es un país con mucha estabilidad y poca inflación. Eso, sin dejar atrás que el dólar acá se ha quedado y ha encarecido un poco los precios, pero está contrarrestado por las promociones de los bancos, que con sus descuentos logran que, en algunos casos, la comida esté más barata que en Argentina. Eso se suma al monto del IVA que se le reintegra al turista. Entonces, el atractivo es cada vez más interesante”, explicó Marcelo Paz.

Por su parte, en diálogo con Infobae, el concejal de Punta del Este, Rolando Rozenblum -ex candidato a alcalde de ese balneario y ex presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado- dijo que se está frente a la temporada más importante de los últimos 10 años. Para Rozenblum, este verano tendrá asegurado un 15% más de turistas que el anterior.

“Eso, considerando que Argentina no estaba tan cara como ahora, lo que nos da una posibilidad de competitividad muy importante. Estamos perfilando para ser una gran ciudad, sin perder la esencia de balneario”, dijo. “Al récord absoluto e histórico de 220 vuelos privados en un día, se le suma la gran expectativa por superar a los 450 mil turistas del año pasado. Estamos hablando de un turista muy segmentado en un ticket altísimo”, destacó.

“Argentina estaba más barata en 2024 que en 2025: allí, los precios en dólares son galopantes y Uruguay los mantuvo. Entonces, por ejemplo, hoy los hospedajes no están más caros que el año pasado”, agregó. “En 2024, entraron 56 mil turistas y 64 mil en 2025, es decir, que hubo un 15% más. Si esa tendencia continúa, un número optimista para 2026 puede ser su incremento en un 18 o 19%”, finalizó Rozenblum

*Fotos: RS Fotos