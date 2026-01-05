Banderas de los guardavidas: qué indica cada color y cómo actuar ante una corriente de retorno

El sistema de banderas de seguridad en las playas argentinas informa sobre el estado del mar y previene accidentes en la Costa Atlántica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de banderas de seguridad en las playas argentinas es un código internacional basado en colores, diseñado para informar sobre el estado del mar y prevenir accidentes. Los guardavidas evalúan varias veces al día las condiciones del agua y ajustan la señalización de acuerdo con el clima, el oleaje y la cantidad de personas.

Así, las banderas se convierten en una herramienta esencial para orientar a los bañistas y garantizar una experiencia segura, según destaca la Municipalidad de la Costa Atlántica. En las playas de Argentina, las banderas son lisas y cambian de color según el estado marítimo.

Y los puestos de señalización suelen ubicarse cada 100 metros y se adaptan tanto a la densidad de público como a las características de cada playa.

La Municipalidad de la Costa Atlántica enfatiza que respetar la señalización y las indicaciones de los guardavidas resulta clave, ya que las condiciones pueden variar varias veces al día y la prevención es fundamental para la seguridad de todos.

Significado de cada bandera

Bandera roja con negro

La bandera roja con negro advierte sobre un mar extremadamente peligroso. Esta señal implica que las condiciones pueden empeorar de manera repentina, por lo que se debe evitar cualquier contacto con el agua.

Bandera roja

La bandera roja señala prohibición total de baño por peligro de oleaje, corrientes intensas o tormentas eléctricas en la zona costera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera roja indica prohibición total de baño. Señala condiciones peligrosas, como fuerte oleaje, corrientes intensas o tormentas eléctricas. Ingresar al agua bajo esta señal implica un riesgo elevado, advierte la Municipalidad.

Bandera celeste

La bandera celeste indica una zona habilitada para bañarse, bajo vigilancia constante y peligro rayos. Es considerada el sector más seguro y permite ingresar al agua con tranquilidad, siempre siguiendo las normas de seguridad.

Bandera amarilla (sola o con circulo negro)

La bandera amarilla, sola o acompañada de negro, señala un mar apto pero con riesgos moderados o mejor dicho como mar dudoso. Se recomienda precaución y no alejarse de las zonas controladas por los guardavidas.

La bandera amarilla, sola o con círculo negro, advierte sobre mar con riesgos moderados, recomendando precaución y permanencia en áreas controladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bandera negra

La bandera negra exige la evacuación inmediata de la playa. Se iza ante la inminencia de tormentas eléctricas o cuando el mar se encuentra en condiciones extremadamente peligrosas.

Bandera blanca

La bandera blanca señala la presencia de un niño perdido en la playa. Su función es alertar a los bañistas para colaborar en la búsqueda y prestar atención en la zona.

Bandera blanca con negro

La bandera en blanco y negro, dividida en cuartos, señala áreas designadas exclusivamente para el uso de tablas de surf y embarcaciones sin motor. La Unión de Guardavidas de la República Argentina (USLA) recomienda que los nadadores eviten estas zonas para prevenir accidentes y otros problemas.

La bandera blanca con negro reserva sectores exclusivos para surf y embarcaciones sin motor, aconsejando a nadadores evitar estas áreas para prevenir accidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de seguridad y prevención

De acuerdo con la Municipalidad de la Costa Atlántica, las autoridades costeras y los guardavidas insisten en seguir ciertas pautas para minimizar los riesgos durante la estadía en la playa:

Bañarse únicamente donde haya vigilancia profesional .

Evitar ingresar al agua durante tormentas eléctricas.

No acercarse desde el mar a muelles o zonas rocosas .

No ingresar al mar en las salidas náuticas.

Mantener a los niños siempre a la vista y bajo supervisión adulta.

Respetar todas las indicaciones del código de banderas .

Evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00, especialmente en menores de un año.

Aplicar protector solar media hora antes de exponerse al sol, renovándolo cada dos horas, con especial atención en los niños.

Corrientes de retorno: un riesgo clave en la costa

Uno de los riesgos más importantes en la costa es la corriente de retorno, un flujo que se produce cuando el mar empuja hacia adentro el agua acumulada en la orilla. Este fenómeno no arrastra hacia el fondo, sino que lleva mar adentro a quienes intentan regresar nadando directamente hacia la playa.

Las corrientes pueden identificarse por la presencia de canales más oscuros, con menos espuma y ausencia de olas rompientes.

La Municipalidad de la Costa Atlántica recomienda, ante una corriente de retorno, mantener la calma y evitar el pánico. No se debe nadar en contra de la corriente, sino flotar para conservar energía y desplazarse lateralmente, en paralelo a la costa, hasta salir del canal.

Al no poder salir de una corriente de retorno por cuenta propia, hacer señales con los brazos permite alertar a los guardavidas para recibir asistencia inmediata (Jose Tetty)

Aprovechar las olas ayuda a regresar a una zona segura. Si no es posible salir por cuenta propia, hacer señales con los brazos permite alertar a los guardavidas para recibir ayuda.

El respeto por el código de banderas, la atención constante a la señalización y la cercanía a los sectores controlados permiten disfrutar del mar sin sobresaltos. La Municipalidad de la Costa Atlántica y los guardavidas insisten en la necesidad de seguir estas indicaciones para prevenir situaciones de riesgo y garantizar una experiencia segura en la playa. Comprender las señales del mar resulta esencial para gozar del verano y la costa con seguridad y tranquilidad.