Cuál es la costumbre británica que podría marcar la diferencia en la salud ósea femenina

El té ocupa un lugar central en la vida cotidiana del Reino Unido, donde la costumbre de disfrutar esta infusión trasciende generaciones y se integra en la rutina diaria de millones de personas. Según la Asociación de Té e Infusiones del Reino Unido, el consumo anual supera las 36 mil millones de tazas, lo que equivale a más de 100 millones de tazas cada día.

Esta tradición, profundamente arraigada en la cultura británica, ha despertado el interés de la comunidad científica por sus posibles efectos en la salud ósea, especialmente en mujeres adultas.

Un reciente estudio de la Universidad Flinders en Australia ha arrojado nueva luz sobre el impacto del té en los huesos de las mujeres de 65 años o más. La investigación, que siguió durante más de diez años a cerca de 10.000 mujeres, identificó una asociación entre el consumo habitual de té y una mayor densidad mineral ósea en la cadera, en comparación con quienes no incluían esta bebida en su dieta.

Salud ósea en las mujeres: el beneficio del té

Los resultados sugieren que este hábito podría ofrecer cierto grado de protección frente a la osteoporosis, una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a mujeres tras la menopausia debido a los cambios hormonales.

El profesor Enwu Liu, coautor del estudio, explicó que la diferencia observada en la densidad mineral de los huesos fue de aproximadamente 0,003 gramos por centímetro cuadrado, lo que equivale a una desaceleración de cerca de un año en la pérdida ósea relacionada con la edad.

Aunque el beneficio es modesto, el experto subrayó que incluso pequeñas mejoras pueden traducirse en una reducción significativa de fracturas a nivel poblacional. No obstante, advirtió que el consumo de té debe considerarse como un complemento dentro de una estrategia más amplia de prevención, y no como la única medida para evitar la osteoporosis.

El análisis de los datos apunta a que la infusión podría aportar un apoyo adicional a la salud en este aspecto. Los investigadores atribuyeron este efecto a la presencia de flavonoides y catequinas, compuestos antioxidantes presentes en variedades como el té negro, verde, oolong y descafeinado. Estas sustancias han sido vinculadas en estudios previos con la promoción de la formación ósea y la prevención de fracturas.

Té o café: cuál es el impacto de cada una

El estudio de la Universidad Flinders también evaluó el efecto del café sobre en los huesos y encontró resultados distintos. El consumo moderado de café, definido como dos o tres tazas al día, no se asoció con una disminución de la densidad ósea. Sin embargo, la ingesta elevada (más de cinco tazas diarias) se relacionó con una disminución en la zona de la cadera.

Según el profesor, la cafeína podría interferir con la absorción de calcio y el metabolismo, aunque este efecto suele ser menor en personas que mantienen una ingesta adecuada del mineral o añaden leche a la bebida.

La dietista Erin Palinski-Wade, en tanto, que revisó los hallazgos, añadió: “Las elecciones diarias de bebidas pueden influir en la salud ósea, pero se recomienda mantener el consumo de café dentro de límites moderados y combinarlo con hábitos saludables, como una dieta equilibrada y ejercicio de fuerza”.

Los especialistas coinciden en que la prevención de la osteoporosis debe abordarse de manera integral. Además de considerar el consumo de té como parte de una dieta equilibrada, es fundamental asegurar una ingesta suficiente de calcio y vitamina D, practicar ejercicio de fuerza de forma regular y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco.

Liu recomendó optar por variedades de té sin azúcar añadido para maximizar los posibles beneficios y enfatizó la importancia de integrar el consumo de té en un enfoque global de cuidado óseo. “El consumo puede ser una opción saludable, pero la prevención de la pérdida ósea requiere también de otros factores”, señaló al respecto. Aunque la infusión puede aportar un beneficio adicional, los expertos insisten en que la protección de la salud ósea depende de la combinación de múltiples factores relacionados con la alimentación y el estilo de vida.