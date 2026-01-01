Tendencias

Cuál es la costumbre británica que podría marcar la diferencia en la salud ósea femenina

Un simple hábito de millones en el Reino Unido ha captado la atención de la comunidad científica internacional. Un estudio reciente explora cómo ciertas tradiciones cotidianas pueden influir en la calidad de vida y el bienestar a largo plazo

Guardar
Un estudio halló que el
Un estudio halló que el té se asocia con un fortalecimiento de los huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ocupa un lugar central en la vida cotidiana del Reino Unido, donde la costumbre de disfrutar esta infusión trasciende generaciones y se integra en la rutina diaria de millones de personas. Según la Asociación de Té e Infusiones del Reino Unido, el consumo anual supera las 36 mil millones de tazas, lo que equivale a más de 100 millones de tazas cada día.

Esta tradición, profundamente arraigada en la cultura británica, ha despertado el interés de la comunidad científica por sus posibles efectos en la salud ósea, especialmente en mujeres adultas.

Un reciente estudio de la Universidad Flinders en Australia ha arrojado nueva luz sobre el impacto del té en los huesos de las mujeres de 65 años o más. La investigación, que siguió durante más de diez años a cerca de 10.000 mujeres, identificó una asociación entre el consumo habitual de té y una mayor densidad mineral ósea en la cadera, en comparación con quienes no incluían esta bebida en su dieta.

El consumo habitual de té
El consumo habitual de té se asocia con una mayor densidad ósea en mujeres mayores de 65 años, según un estudio australiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud ósea en las mujeres: el beneficio del té

Los resultados sugieren que este hábito podría ofrecer cierto grado de protección frente a la osteoporosis, una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a mujeres tras la menopausia debido a los cambios hormonales.

El profesor Enwu Liu, coautor del estudio, explicó que la diferencia observada en la densidad mineral de los huesos fue de aproximadamente 0,003 gramos por centímetro cuadrado, lo que equivale a una desaceleración de cerca de un año en la pérdida ósea relacionada con la edad.

Aunque el beneficio es modesto, el experto subrayó que incluso pequeñas mejoras pueden traducirse en una reducción significativa de fracturas a nivel poblacional. No obstante, advirtió que el consumo de té debe considerarse como un complemento dentro de una estrategia más amplia de prevención, y no como la única medida para evitar la osteoporosis.

El beneficio del té sobre
El beneficio del té sobre la densidad mineral ósea equivale a una desaceleración de un año en la pérdida ósea relacionada con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae

El análisis de los datos apunta a que la infusión podría aportar un apoyo adicional a la salud en este aspecto. Los investigadores atribuyeron este efecto a la presencia de flavonoides y catequinas, compuestos antioxidantes presentes en variedades como el té negro, verde, oolong y descafeinado. Estas sustancias han sido vinculadas en estudios previos con la promoción de la formación ósea y la prevención de fracturas.

Té o café: cuál es el impacto de cada una

El estudio de la Universidad Flinders también evaluó el efecto del café sobre en los huesos y encontró resultados distintos. El consumo moderado de café, definido como dos o tres tazas al día, no se asoció con una disminución de la densidad ósea. Sin embargo, la ingesta elevada (más de cinco tazas diarias) se relacionó con una disminución en la zona de la cadera.

Según el profesor, la cafeína podría interferir con la absorción de calcio y el metabolismo, aunque este efecto suele ser menor en personas que mantienen una ingesta adecuada del mineral o añaden leche a la bebida.

El consumo elevado de café,
El consumo elevado de café, a diferencia del té, se asocia con una disminución de la densidad ósea en la cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista Erin Palinski-Wade, en tanto, que revisó los hallazgos, añadió: “Las elecciones diarias de bebidas pueden influir en la salud ósea, pero se recomienda mantener el consumo de café dentro de límites moderados y combinarlo con hábitos saludables, como una dieta equilibrada y ejercicio de fuerza”.

Los especialistas coinciden en que la prevención de la osteoporosis debe abordarse de manera integral. Además de considerar el consumo de té como parte de una dieta equilibrada, es fundamental asegurar una ingesta suficiente de calcio y vitamina D, practicar ejercicio de fuerza de forma regular y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco.

Liu recomendó optar por variedades de té sin azúcar añadido para maximizar los posibles beneficios y enfatizó la importancia de integrar el consumo de té en un enfoque global de cuidado óseo. “El consumo puede ser una opción saludable, pero la prevención de la pérdida ósea requiere también de otros factores”, señaló al respecto. Aunque la infusión puede aportar un beneficio adicional, los expertos insisten en que la protección de la salud ósea depende de la combinación de múltiples factores relacionados con la alimentación y el estilo de vida.

Temas Relacionados

Té británicoSalud óseaOsteoporosisMujeres mayoresCaféHuesosSaludNewsroom BUE

Últimas Noticias

TikTok y la moda de imitar “personajes no jugables”: riesgos para niños y adolescentes

El auge de estos videos se basa en la imitación de los NPC (non playable characters) de los videojuegos. Figuras que repiten frases y movimientos prediseñados, sin historia propia ni autonomía, y cuya función es interactuar de manera limitada con los jugadores

TikTok y la moda de

Cómo retomar la rutina de alimentación y ejercicio tras los festejos de Año Nuevo

La vuelta a la rutina tras las celebraciones de fin de año no requiere “dietas detox” ni medidas extremas. El cuerpo tiene mecanismos de depuración, aunque existen algunas estrategias que pueden ser de ayuda. Cómo recuperar los hábitos saludables de manera gradual y efectiva

Cómo retomar la rutina de

Todo lo que hay que saber para un correcto uso del protector solar: cuánta cantidad, dónde y en qué momento

Protegerse del sol de manera efectiva depende de aplicar la cantidad adecuada, cubrir todas las zonas expuestas y respetar los tiempos de uso. Especialistas dieron a Infobae la dosis recomendada, las áreas que no se pueden olvidar y la frecuencia de uso indispensable para cuidar la piel y evitar daños

Todo lo que hay que

Punta del Este ultra VIP: cenas en yates, fiestas con ubicación secreta y mesas de 30 mil dólares

Los eventos de alto nivel crecen cada verano y acaparan la atención de turistas argentinos, brasileños y europeos

Punta del Este ultra VIP:

El 2026 será uno de los años más calurosos jamás registrados, según proyecciones internacionales

Las estimaciones del Met Office, la agencia meteorológica del Reino Unido, alertan sobre un incremento sostenido de la temperatura en todo el planeta, con valores previstos que pondrán a prueba los acuerdos multilaterales y las estrategias para limitar el impacto ambiental

El 2026 será uno de
DEPORTES
Del Mundial de fútbol y

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

De animales de presa a

De animales de presa a élite militar: la historia oculta de los caballos de guerra y su relación con los humanos

El día que Robert Plant pagó para “vetar” su clásico “Stairway to Heaven” en la radio

De fabricar zapatos a conducir carruajes: los extravagantes pasatiempos de la nobleza británica en el siglo XIX

Entre pergaminos y observaciones: así nació la ciencia crítica en Grecia y Roma

Zelensky despidió el año y destacó el avance de las negociaciones sobre el acuerdo de paz: “Está listo en un 90%”