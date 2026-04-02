Marcelo Tinelli celebró sus 66 años rodeado por sus cinco hijos y El Tirri: "Ojalá pueda entregar todo lo bueno que hay en mí"

Marcelo Tinelli

La celebración íntima y familiar definió el cumpleaños 66 de Marcelo Tinelli, quien se reunió en Casa Palanti con sus cinco hijos y su primo Luciano “El Tirri” Giugno. La cena transcurrió en la noche del 1 de abril, reflejada en una fotografía tomada exactamente a las 22.44 de ese día y publicada hoy, en la que todos posan juntos alrededor de una mesa iluminada por candelabros y detalles sencillos.

Marcelo Tinelli eligió pasar este aniversario exclusivamente con sus hijos —Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lolo— y su primo El Tirri, en un encuentro marcado por la tranquilidad y el afecto. Durante la celebración, predominó el ambiente sereno, con saludos familiares y una fuerte presencia emocional de sus seres cercanos más queridos.

La imagen difundida muestra a Tinelli y sus acompañantes sentados en dos filas de asientos rojos, en torno a una mesa rectangular de mantel claro y tres candelabros dorados. El hijo menor, Lolo, aparece con el rostro cubierto por un emoji. El ambiente estuvo caracterizado por una luz suave y rostros sonrientes, preservando la intimidad del momento compartido.

Mica Tinelli compartió una tierna imagen de su padre Marcelo Tinelli relajado en la playa con sus perros, dedicándole un emotivo saludo de cumpleaños.

Reflexiones de Marcelo Tinelli en su cumpleaños 66

El conductor recurrió a redes sociales para expresar cómo vivió este día: “Un nuevo cumple, una nueva vuelta al sol, desde la paz, desde el saber elegir, desde una sensibilidad profunda que puede convivir con la practicidad del día”, escribió el 2 de abril.

Compartió el deseo de ser “flexible ante los cambios, ante la oportunidad de conocerme hoy”. Tinelli agregó: “Quiero abrazar bien apretado a las personas que amo, para que sepan que si todo no está bien, todo va a estar bien, y más temprano que tarde”. Expresó también: “Amo la calma y la inspiración para un nuevo camino, para lo que decida hacer con libertad y pasión”.

El presentador manifestó: “Quiero que el pasado quede ahí donde siempre estuvo, en el pasado, y que la mirada hacia atrás pueda transformarse en aceptación de aquello que ya fue”. Relató su deseo de “traer a mi vida todo eso maravilloso que creía haber olvidado, y poder sonreír desde el corazón cada día”.

Tinelli añadió: “Deseo compartir mis palabras y también mi silencio, lleno de comprensión y sin ningún tipo de juicios”. Cerró su mensaje agradeciendo: “Gracias por la noche de anoche, única y maravillosa, a mis 5 hijos y a mi hermano del alma. Gracias por tanto amor @micatinelli @candelariatinelli @frantinelli1 @juanittinelli1 Lolo y @lucianotirri”.

Mica Tinelli le respondió “que lindo lo que escribiste 💜🌹 los amo con todo mi corazón!“.

La cena de los Tinelli en Casa Palanti para celebrar los 66 años de Marcelo

Los saludos de sus hijas a Tinelli

Ayer, fecha exacta del cumpleaños, Micaela, la hija mayor, dedicó a Marcelo Tinelli un mensaje en redes con una imagen en la playa: “Feliz cumple pa @marcelotinelli te amo con todo mi corazón”, de acuerdo con Infobae.

En otra publicación, agradeció: “Gracias por estar, acompañarme y siempre. nunca dejo de aprender de vos, siempre mirando para adelante”. Remató la felicitación grupal con una postal familiar y un sencillo “Gracias”.

Candelaria también expresó su afecto públicamente: “Feliz cumple al mejor papá del mundo. Te amo infinito. Por siempre juntos”. En otra publicación, sumó: “Te amo @marcelotinelli”. Compartió recuerdos de infancia y un video de su padre bailando junto a Lolo.

Ambas hermanas, Micaela y Candelaria, marcaron la jornada con mensajes cargados de gratitud y nostalgia.

Soledad Aquino compartió esta tierna imagen retro junto a Marcelo Tinelli para desearle un feliz cumpleaños, con un cariñoso mensaje

El emotivo intercambio entre Tinelli y Soledad Aquino

El cumpleaños también propició un intercambio de mensajes con Soledad Aquino, madre de las hijas mayores de Tinelli. “No encontré ni una foto más actual… ufa… solo te quiero desear muy muy feliz cumple!! Desearte que seas más que feliz..! Y siempre de una manera… diferente. Estaré cerca de tu corazón!... te adoro siempre Marce!”, compartió Aquino en redes, según Infobae.

Marcelo Tinelli respondió: “Gracias Sole hermosa!! Gracias por tanto amor SIEMPRE. Gracias por esas dos hijas maravillosas que tuvimos @micatinelli y @candelariatinelli. Gracias por nuestros encuentros y nuestros desencuentros. Gracias por tantas risas compartidas. Gracias por estar. Y sabés que yo, desde el lugar que me toque, estoy siempre”.

El conductor profundizó: “Te amo con ese amor que muta desde el de pareja, a este indisoluble de dos padres unidos por ese vínculo hermoso con nuestras hijas”.

Aquino renovó el mensaje: “Las circunstancias mutan en el mundo de las relaciones, pero el fondo profundo, genuino y real... nada divide”.

En este aniversario, Marcelo Tinelli eligió el calor de sus hijos y de “El Tirri”, rodeado de muestras públicas de afecto de sus hijas mayores y un sincero diálogo con Soledad Aquino. El ambiente recogió la importancia de la familia y la persistencia de los lazos personales en el tiempo.

En este nuevo ciclo, el deseo de bienestar para los demás y el acompañamiento cercano definieron el espíritu de la celebración de Tinelli.