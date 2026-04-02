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Juana Repetto tuvo que operar de urgencia a su hijo Timoteo: qué le sucedió

La influencer subió una serie de videos explicando lo que pasó con su hijo menor y el proceso quirúrgico al que tuvo que someterse el pequeño

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La influencer contó que el pequeño tenía una hernia inguinal (Video: Instagram)

Juana Repetto compartió en sus redes sociales un momento de gran angustia: Timoteo, su bebé de poco más de un mes, debió ser operado de una hernia inguinal. La actriz contó la noticia recién una vez que ambos estuvieron de regreso en casa y ella sintió tranquilidad tras el desenlace positivo.

“Bueno, ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila les puedo contar que ayer operamos a Timoteo de una hernia inguinal que le descubrí el lunes. Salió todo divino, el gordo es un campeón que se recuperó al toque de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba divino y estaba con buen ánimo así que nos pudimos volver a casa el mismo día”, relató Juana en su mensaje.

En la imagen que acompañó el anuncio, se ve a Timoteo en brazos, dormido y aún con la vía puesta, transmitiendo la calma del reencuentro en casa luego de la intervención. Juana agradeció especialmente al cirujano Germán Falke y al anestesista, y describió la experiencia de dejar a su bebé en la camilla del quirófano: “Podrán imaginarse que dejar en la camilla del quirófano dormido a un bebé de un mes y medio no es nada fácil y es extremadamente angustiante salir de ahí y ver a tu bebé inconsciente a punto de ser operado. Me contuvieron y hicieron un laburazo, como les decía al gordito se levantó bárbaro y a la tarde ya estábamos en casa. GRACIAS GRACIAS GRACIAS”.

Bebé dormido con vendaje en la muñeca derecha, recostado sobre el hombro de una persona vestida de verde en un entorno hospitalario
Juana se abrió acerca del mal momento que pasó durante la cirugía de su hijo menor

El mensaje de Juana fue recibido con una ola de mensajes de apoyo y empatía de parte de seguidores y colegas, que celebraron la recuperación del pequeño y el acompañamiento de todo el equipo médico.

Luego del posteo, mostró algunos de los momentos más difíciles y sinceros previos a la operación de Timoteo. En una de las fotos, se la ve con su bebé en un porteo, muy cerca de su pecho, y detalló el enorme esfuerzo que implicó prepararlo para la intervención: “Hicimos malabares para que no tome teta durante 4 hs que tenía que hacer de ayuno y LO LOGRAMOS sin medio escándalo. Es muy capo mi gordo”, escribió, destacando el desafío especial que implicó ya que “toma teta a libre demanda y en general no llega a la hora entre toma y toma”.

En otra imagen, Juana posa en la habitación de la clínica con Timoteo en brazos, ambos preparados para ingresar al quirófano. Allí relató: “Le mandé esta foto a mi familia para avisar que estábamos por estar y acabo de notar mi cara de PÁNICO”, confesando el nerviosismo y la ansiedad de los minutos previos a la cirugía.

Primer plano de un bebé durmiendo plácidamente en un portabebés gris con patrones de hojas, sostenido por una persona adulta, con un chupete azul visible
El preoperatorio que tuvo que hacer el bebé para la cirugía

Tras el posteo y las fotos, compartió un video donde brindó detalles sobre la operación de Timoteo y habló del componente hereditario de la hernia inguinal en su familia. Relató: “Bueno, acá estamos supersuperbien. Eh, para los que no vieron, ayer lo operamos al gordito de una hernia inguinal. Yo fui operada de hernia inguinal bilateral, esto quiere decir que de los dos lados, cuando tenía tres meses de vida, a Beli lo operamos de hernia inguinal cuando tenía dos años y a este con un mes y medio. Claramente, el único gen mío que tienen Belisario y Timoteo, la hernia inguinal. Bien, bárbaro. Lo único que heredaron de mí”, bromeó.

Juana explicó que, si bien la intervención es sencilla para quien la realiza, implica anestesia general, lo cual resulta difícil para cualquier madre: “Es una cirugía que, para quien la sabe hacer, por supuesto, es muy sencilla, pero es una anestesia general, lo cual para una madre, aquellas que lo vivieron lo sabrán, es muy feo. Primero, a mí la anestesia en general me da mucho miedo, pero dejar a tu hijo en la tabla del quirófano así, totalmente inconsciente, es muy, muy fuerte y son minutos...”.

En el video, la actriz también remarcó la importancia de detectar y tratar a tiempo este tipo de patologías en bebés: “Es muy importante que se haga la cirugía porque, si está herniado, si no te das cuenta, la hernia es como un agujerito en un tubito, por decirlo de alguna manera, que va hacia abajo, hacia la ingle, en el caso de los varones, hacia los huevitos, que si, que por ahí se escapa como el intestino. Entonces, si ese agujerito se empieza a cerrar con el intestino afuera, el intestino se aprisiona... y se les puede morir el intestino, ese pedazo de intestino. Entonces, después le tienen que cortar ese pedazo de intestino”.

Una mujer con uniforme médico azul verdoso sostiene a un bebé con un chupete y un babero, mirando a la cámara en una habitación de hospital
La foto madre e hijo antes de ingresar al quirófano para tratar la hernia (Instagram)

Juana contó que la neonatóloga le sugirió visibilizar el tema en redes para ayudar a otras madres: “Me dijo Agui, la neonatóloga, que también labura en el Hospital Austral, que es donde lo operaron a él, me dijo: ‘Contá esto en redes, que es reimportante que las mamás lo descubran a tiempo y se opere, sobre todo en bebitos’”. La actriz adelantó que planea hacer un reel para explicar el proceso y dar más información sobre la detección y el tratamiento de la hernia inguinal en la infancia.

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Juana RepettoSebastián Graviotto

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