El Salvador

Donaciones, fondos estatales y campañas: así se financian los operativos de socorro en El Salvador

Una planificación conjunta y la diversificación de apoyos financieros aseguran la disponibilidad de combustibles, insumos médicos y alimentación para voluntarios en despliegues realizados durante temporadas de alta demanda.

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Las entidades de socorro en El Salvador obtienen recursos a través de fondos estatales, donaciones privadas, oenegés y actividades de recaudación propias./(Redes de Cruz Roja Salvadoreña)
Las entidades de socorro en El Salvador obtienen recursos a través de fondos estatales, donaciones privadas, oenegés y actividades de recaudación propias./(Redes de Cruz Roja Salvadoreña)

Los recursos que permiten a las entidades de socorro operar durante emergencias en El Salvador provienen de una combinación de fondos estatales, donaciones de la empresa privada, aportes de oenegés y actividades propias de recaudación, según revelaron los representantes de Cruz Verde Salvadoreña, Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento en la entrevista AM, de Canal 10.

Carlos Fuentes, vocero de Comandos de Salvamento, detalló que la adquisición y distribución de insumos médicos y equipamiento se realiza a través de donaciones de organizaciones no gubernamentales, apoyo de empresas privadas y fondos del Ministerio de Salud.

“Recibimos ayuda del Ministerio de Salud, que permite la compra de insumos para atención prehospitalaria, los cuales se distribuyen desde la base central a todas las seccionales del país”, expresó Fuentes. Esta diversificación de donantes resulta clave para mantener a los equipos abastecidos en periodos de alta demanda como Semana Santa.

La Cruz Roja Salvadoreña complementa la subvención estatal con fondos generados por el Centro de Sangre y donaciones internacionales para abastecer a sus seccionales./(Redes de Cruz Roja)
La Cruz Roja Salvadoreña complementa la subvención estatal con fondos generados por el Centro de Sangre y donaciones internacionales para abastecer a sus seccionales./(Redes de Cruz Roja)

En el caso de la Cruz Roja Salvadoreña, Omar Ayala explicó que la institución recibe una subvención estatal, pero también depende de fondos propios generados por el Centro de Sangre, cuya recuperación de costos posibilita adquirir parte de los insumos.

“No logramos completar el presupuesto solo con recursos propios, por lo que recurrimos a donaciones de socios estratégicos y de la Cruz Roja internacional”, señaló Ayala en la entrevista difundida por Canal 10. Estos fondos permiten dotar a cada seccional de combustible, equipamiento básico y, en algunos casos, alimentos para los voluntarios que operan durante los planes de contingencia.

Para la Cruz Verde Salvadoreña, Óscar Meléndez mencionó que la institución recibe un subsidio anual del Ministerio de Salud, destinado principalmente a combustible e insumos para los botiquines. Adicionalmente, cuenta con el respaldo de la empresa privada y de socios contribuyentes. “Muchas seccionales organizan rifas, eventos y campañas para reunir fondos y mejorar su equipamiento”, relató Meléndez. Esta dinámica les permite mantener activos los diferentes puestos de socorro y responder según lo planificado en cada operativo.

Comandos de Salvamento recibe insumos médicos y equipamiento gracias al apoyo del Ministerio de Salud, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas./(Redes de Comando de Salvamento)
Comandos de Salvamento recibe insumos médicos y equipamiento gracias al apoyo del Ministerio de Salud, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas./(Redes de Comando de Salvamento)

La coordinación de recursos incluye la planificación de insumos y el reporte a las autoridades nacionales. Cada entidad elabora un plan detallado que indica qué zonas cubrirán, cuántas ambulancias y personal voluntario estarán disponibles y cuáles serán los puntos estratégicos de atención. Esta información se consolida y se comunica al Sistema Nacional de Protección Civil, que centraliza la gestión y respuesta ante emergencias.

En el aspecto logístico, los insumos distribuidos abarcan desde combustible, botiquines y equipo de protección personal, hasta alimentos para el voluntariado. La cobertura se extiende tanto a las bases permanentes como a los despliegues especiales en playas, carreteras, volcanes y centros turísticos, así como en los eventos religiosos masivos de Semana Santa. Las entidades priorizan los lugares de mayor afluencia, como Sonsonate y el Centro Histórico de San Salvador, donde se refuerza la presencia de personal y ambulancias mediante el apoyo entre seccionales.

Las recomendaciones para los salvadoreños y turistas incluyen acatar las indicaciones de guardavidas y equipos de rescate, evitar ingresar al agua fuera del horario seguro y no realizar fogatas innecesarias durante acampadas en zonas de riesgo de incendio. Además, se solicita portar los números de emergencia y designar puntos de encuentro en caso de extravíos.

Cruz Verde Salvadoreña utiliza el subsidio anual del Ministerio de Salud y organiza rifas, eventos y campañas para financiar combustible y botiquines para emergencias./(Redes de Cruz Verde Salvadoreña)
Cruz Verde Salvadoreña utiliza el subsidio anual del Ministerio de Salud y organiza rifas, eventos y campañas para financiar combustible y botiquines para emergencias./(Redes de Cruz Verde Salvadoreña)

La movilización de recursos y la articulación entre entidades, según sus propios voceros, busca garantizar una atención oportuna y eficiente a todos los salvadoreños, durante este periodo festivo. “Esperamos que la población ya no siga siendo parte de las estadísticas”, concluyó Fuentes, previo al cierre de la entrevista.

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