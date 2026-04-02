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Marcela Tauro se sinceró sobre su presente sentimental: “Estoy conociendo a alguien”

En el día de su cumpleaños, la periodista contó en Intrusos que comenzó una relación y compartió su reflexión sobre volver a abrirse al amor después de un largo tiempo sola

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A tres años de su última relación, Marcela Tauro habló sobre cómo vive su vida sentimental (Intrusos – América)

Con una trayectoria consolidada en los medios y un lugar indiscutido en el mundo del espectáculo, Marcela Tauro se convirtió en una referente tanto para el público como para sus colegas. Su estilo directo, su sentido del humor y su franqueza la hicieron brillar en televisión y radio, pero su vida personal siempre fue un tema que manejó con discreción. Este jueves, en el marco de su cumpleaños, Tauro sorprendió al público y a sus compañeros al anunciar que volvió a apostar por el amor.

El momento se dio durante la emisión de Intrusos (América), donde la periodista fue el centro de las celebraciones por su día especial. En medio de la algarabía y palabras emotivas, Tauro se animó a abrir una ventana a su intimidad y confirmó que su corazón tiene nuevo dueño. “Estoy conociendo a alguien”, reveló, generando la inmediata reacción del panel. “Hace poquito…”, sumó, sonriente y sin querer dar demasiados detalles. Rodrigo Lussich, conductor del ciclo, intervino rápidamente para calmar la curiosidad del resto: “Esperen, no la atosiguen, porque tampoco quiere contar mucho. Pero vos en la radio tengo entendido que dijiste que estás en un muy buen momento”.

Tauro, con una sonrisa que no pudo ocultar, confirmó: “Sí, la verdad que sí”. Lussich indagó sobre si este gran momento era solo laboral o también personal, y la periodista admitió que, en lo personal, está atravesando una etapa de cambios y nuevas oportunidades. La conversación giró naturalmente hacia su rol de madre y la relación con su hijo, quien ya tiene 19 años y estudia periodismo. “Está estudiando Periodismo el pibe, que empiece a laburar él ya”, bromeó Tauro, mostrando la complicidad que mantiene con su familia.

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: "Los milagros existen"
"Estoy conociendo a alguien", aseguró la periodista en plena emisión del programa (Captura de video)

Lussich reflexionó sobre cómo las mujeres suelen priorizar a sus hijos cuando se separan y muchas veces postergan la posibilidad de volver a enamorarse. Tauro reconoció que no fue fácil introducir a alguien en su casa cuando su hijo era más chico y que, en su relación anterior, la distancia fue un factor importante. “En la administración anterior tuve bastantes problemas por eso, porque tardé en entrar en casa. Y después hace como tres años que estoy sola. Me quería tomar mi tiempo”, se sinceró en alusión a su última relación con Martín Bisio.

El conductor quiso saber si en esta nueva etapa se animaba a imaginar a su pareja compartiendo la casa. Tauro, entre risas, fue sincera: “No, todavía no…”. Sin embargo, destacó que su actual compañero es “supercompañero”, lo que generó comentarios de complicidad en el piso. Lussich bromeó sobre cómo se conocieron y Tauro contó que fue gracias a una amiga que los presentó. “Yo tengo esas cosas, me lo presentan”, dijo, admitiendo que al principio fue con “muy mala onda”. Entre bromas, el panel cantó “¿A qué dedica el tiempo libre?”, recordando la clásica canción, mientras Tauro aseguraba que en este momento de su vida la ven reír mucho, algo que valora especialmente.

“¿Te hace reír?”, preguntó Lussich. “Sí”, respondió Tauro, dejando en claro la importancia que le da al humor en la pareja: “Después de cierta edad, es más erótico que cualquier otra cosa”. El conductor también indagó sobre la relación entre su hijo y su nueva pareja. Tauro contó: “Mi hijo lo aceptó. ‘Mamá, si te trata bien a vos’, me dijo”. El dato enterneció a todos en el estudio y mostró la madurez con la que ambos transitan esta nueva etapa.

Marcela Tauro y su última pareja, Martín Bisio, con quien terminó en 2023 (Instagram)
Marcela Tauro y su última pareja, Martín Bisio, con quien terminó en 2023 (Instagram)

Los regalos no faltaron. Tauro recibió una orquídea y bombones, detalles que, según ella, van variando según el momento. “Van por momentos, porque hoy hay más, creo”, deslizó entre risas, dejando entrever que la relación avanza de manera relajada y sin presiones.

Pero más allá de las anécdotas y el clima festivo, Tauro aprovechó el espacio para dejar un mensaje alentador. “Está bueno porque el mensaje es para la gente grande, que se puede volver a salir, y no cerrar la puerta”, dijo, mirando a cámara. Lussich completó: “No cerrar la puerta”, y Tauro asintió, señalando la importancia de animarse a nuevas oportunidades sin importar la edad.

La periodista también habló de los cuidados personales y de cómo aprendió a resguardar su energía emocional y sexual. “Yo tenía muy en claro que hay cosas que me cuido porque van a decir que estoy loca, pero ya están acostumbrados. Mi hijo ya está recontracostumbrado a mamá loca. Yo dije: voy a cuidar mi energía sexual, no se la voy a dar a cualquiera”, explicó, generando aplausos y comentarios en el piso. “Es super importante, sobre todo para las mujeres”, reflexionó, y contó que incluso hizo una oración para liberarse de las energías de relaciones anteriores.

Entre risas, confesiones y reflexiones, Tauro celebró su cumpleaños rodeada de afecto y con la alegría renovada de quien se anima a volver a confiar en el amor. Su historia, lejos de ser ajena, resuena en muchas mujeres y hombres que, después de una etapa de duelo o soledad, deciden abrirse a nuevas oportunidades. “Me dicen que me ven reír mucho, así que eso es bueno”, cerró la periodista, dejando en claro que, para ella, la felicidad no tiene fecha de vencimiento.

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