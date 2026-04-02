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Receta de brownie con frambuesas, rápida y fácil

Esta preparación combina lo mejor del chocolate con la frescura de la fruta, en una receta fácil, rápida y perfecta para lucirse en cualquier ocasión. Ideal para compartir en meriendas, cumpleaños y encuentros familiares

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Vista aérea de un brownie de chocolate recién horneado con frambuesas y chispas de chocolate en una bandeja, junto a ingredientes como harina y huevos.
Brownie con frambuesas recién horneado, con centro húmedo y frambuesas frescas, ideal para compartir en cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brownie con frambuesas despierta sonrisas y recuerdos en cada bocado, reuniendo la intensidad del chocolate con la frescura vibrante de la fruta. Esta versión combina la textura húmeda y densa del brownie tradicional con el estallido ácido de las frambuesas, logrando un contraste que resulta irresistible en una mesa dulce y transforma cualquier reunión en un momento especial.

Este postre suele aparecer en la Argentina en cumpleaños, meriendas y celebraciones, ya sea servido solo o acompañado con helado de crema o una bocha de crema chantilly. Es elegido por quienes buscan algo fácil, rápido y con un toque especial que suele sorprender a grandes y chicos, convirtiéndose en un clásico moderno de la pastelería casera.

Al elegir frambuesas frescas o congeladas, se logra siempre un efecto visual atractivo y un sabor que realza el chocolate, haciendo del brownie con frambuesas una opción moderna y memorable para cualquier ocasión.

Receta de brownie con frambuesas

El brownie con frambuesas es una masa de chocolate semiamargo, manteca y huevos, enriquecida al final con las frutas frescas o congeladas, que se distribuyen sobre la superficie antes de hornear. La cocción justa permite que el centro quede húmedo y la costra superior algo crocante, mientras que las frambuesas aportan notas ácidas y jugosas que equilibran el dulzor.

Vista cenital de brownies de chocolate con frambuesas y azúcar glas cortados en cuadrados, en una bandeja, con una cuchara de madera y frambuesas sueltas.
Brownie cortado en cuadrados, con frambuesas visibles y corteza brillante, listo para servir en la merienda o como postre (Imagen ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 150 gr de manteca
  • 150 gr de chocolate semiamargo
  • 3 huevos
  • 200 gr de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 80 gr de harina común (0000)
  • 1 pizca de sal
  • 120 gr de frambuesas frescas o congeladas

Cómo hacer brownie con frambuesas, paso a paso

  1. Se precalienta el horno a 180°C y se prepara un molde cuadrado de 20x20 cm, enmantecando y enharinando bien para evitar que el brownie se pegue.
  2. Se derriten la manteca y el chocolate juntos, ya sea a baño María o en microondas. Se mezcla hasta obtener una preparación lisa y se deja entibiar.
  3. En un bol, se baten los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y clara. Se agrega la esencia de vainilla.
  4. A continuación, se incorpora la mezcla de chocolate y manteca a los huevos batidos, integrando con movimientos suaves para no perder aire en la preparación.
  5. Se tamiza la harina con la pizca de sal y se añade en forma envolvente, evitando batir de más para que el brownie mantenga su clásica textura húmeda.
  6. Se vierte la mezcla en el molde y se alisa la superficie. Sobre la masa, se esparcen las frambuesas, presionando suavemente para que queden apenas sumergidas pero a la vista.
  7. Se lleva al horno y se cocina durante 30 minutos. El punto justo se logra cuando al pinchar con un palillo, este sale con algunas migas húmedas adheridas pero sin restos crudos. No debe sobrecocinarse para evitar que se reseque.
  8. Al retirar del horno, se deja enfriar completamente en el molde para que tome cuerpo y sea más fácil de cortar. Es fundamental esperar a que esté frío antes de porcionar: así se obtienen cuadrados prolijos y sin que se desarmen.
Cuadrados de brownie con frambuesas y azúcar glas en plato blanco. Hay un libro de recetas, frambuesas frescas, chispas de chocolate, un batidor y leche.
Brownie casero decorado con frambuesas frescas, ideal para lucirse en reuniones familiares o con amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 9 porciones, ideales para servir en meriendas, cumpleaños o como postre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 4 gr 

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, puede conservarse hasta 5 días en recipiente hermético. Si se desea congelar, es recomendable envolver bien en film y luego en bolsa, para mantener la humedad y el sabor hasta por 2 meses. Para consumir, se debe dejar a temperatura ambiente hasta que recupere su textura original.

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