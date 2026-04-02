Oriana Sabatini y Paulo Dybala eligieron a la madrina de Gia: el emotivo anuncio familiar

Paulo Dybala compartió una emotiva foto de su familia, compuesta por su esposa Oriana Sabatini y la pequeña Gio (Instagram)

A un mes del nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, la pareja compartió con sus seguidores una noticia cargada de emoción y significado familiar: la elección de la madrina de la pequeña. Desde su llegada, Gia se convirtió en el centro de las miradas y los afectos del clan Sabatini, protagonizando innumerables postales de ternura y complicidad en redes sociales, donde sus primeros días quedaron documentados en imágenes llenas de detalles.

La gran sorpresa y el gesto más emotivo llegaron de la mano de Tiziana Sabatini, la hermana menor de Oriana, quien fue la encargada de anunciar la feliz noticia en sus historias de Instagram. En la secuencia de imágenes, Tiziana compartió primero una foto de Gia celebrando su primer mes de vida, con el mensaje: “Feliz primer mes a esta gorda, Oriana Sabatini”. Las postales transmiten la intimidad hogareña: la beba recostada bajo una manta tejida, con su mano descansando sobre la tela, y otra escena que muestra sus pequeños pies asomando, rodeada del cariño y la protección de la familia.

La propuesta de madrinazgo fue tan original como conmovedora. Tiziana recibió una foto de un body blanco sobre el que se leía la pregunta bordada: “Tía Titi, ¿querés ser mi madrina?”, acompañado por un osito de peluche. El detalle fue pensado con complicidad y delicadeza, y generó una reacción de sorpresa y emoción no solo en Tiziana sino también entre los seguidores de la familia, que celebraron el anuncio con mensajes de entusiasmo y felicitaciones en las redes.

La tierna manera en la que Oriana le pidió a su hermana que sea la madrina de su hija Gia

La elección de Tiziana como madrina refuerza el lazo entre las hermanas Sabatini y marca un nuevo capítulo en la vida de Gia, que crece rodeada de afecto y de tradiciones familiares que se construyen a su alrededor. El gesto, recibido con alegría, se sumó a la colección de momentos íntimos y compartidos que Oriana y Paulo eligieron mostrar, haciendo partícipes a sus seguidores de los pequeños grandes hitos que marcan la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Días atrás, la actriz compartió por primera vez imágenes de Gia y dejó ver detalles íntimos de los días previos y posteriores al parto, que tuvo lugar en la ciudad de Roma. Las fotos publicadas alternaron escenas actuales con recuerdos del embarazo, transmitiendo la nostalgia por la panza y la intensidad vivida en la llegada de su primera hija. En una de las imágenes, Oriana posó al aire libre abrazando a Gia, rodeada de un paisaje verde; en otra, aparece junto a Paulo Dybala en una foto en blanco y negro, ambos bajo un paraguas y con la panza al descubierto, reflejando la sonrisa y la complicidad de la espera compartida. “Mothering”, fue todo lo que escribió la actriz en el pie de foto, resumiendo el inicio de este nuevo capítulo.

La intimidad y la emoción atraviesan cada escena. Una foto muestra a Oriana en la habitación del hospital, recostada sobre una pelota de ejercicios durante el trabajo de parto, con el rostro visiblemente emocionado y la pulsera de internación en la muñeca. También sumó un video de Paulo caminando por los pasillos del hospital con Gia en la sillita de bebé, listos para regresar a casa y comenzar la vida como familia de tres.

Entre los momentos familiares que eligió compartir, se ve a Dybala sentado en el piso con Gia acostada sobre su pecho, rodeado por su hermana Dolores Dybala y dos amigas de Oriana, Camila Agote y Agus Levy, presentes en ese instante íntimo y especial. En otra imagen, el futbolista descansa en un sillón con la beba sobre su pecho, en una postal cargada de ternura y vínculo, que refleja la emoción y el acompañamiento en los primeros días de la maternidad y la paternidad.