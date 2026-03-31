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Receta de merluza con salsa de azafrán, rápida y fácil

Un toque de especias y simplicidad convierte una preparación tradicional en la elección ideal para quienes desean sabor sin dedicar mucho esfuerzo

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Dos filetes de merluza humeantes cubiertos con salsa cremosa de azafrán, acompañados de espárragos verdes y papas al vapor, servidos en un plato blanco.
Esta receta admite múltiples guarniciones como papas al vapor, arroz blanco o vegetales, adaptándose a diversas preferencias y necesidades nutricionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma cálido y especiado invade la cocina apenas el azafrán se funde en la salsa y así una simple merluza se transforma en una experiencia diferente. Quienes crecieron cerca del mar, o simplemente buscan una alternativa liviana y sabrosa para la mesa diaria, saben que este pescado es tan noble como versátil.

La merluza con salsa de azafrán se disfruta sobre todo en encuentros de semana, cuando el tiempo apremia, pero no queremos resignar sabor ni calidad. Un plato rápido, fácil y elegante, elegido tanto para almuerzos familiares como para cenas ligeras en noches frescas.

Este plato combina ingredientes accesibles y técnicas sencillas, lo que permite que incluso cocineros principiantes logren resultados satisfactorios. El azafrán, conocido por su sabor sutil y color característico, aporta un matiz distintivo sin opacar la frescura del pescado. La merluza, por su parte, es rica en proteínas y baja en grasas, lo que la convierte en una opción saludable para cualquier momento del año.

Además, la versatilidad de la merluza permite acompañarla con diferentes guarniciones, desde papas al vapor hasta vegetales salteados o arroz blanco. Esta flexibilidad facilita su adaptación a preferencias personales y necesidades nutricionales, lo que la convierte en una elección frecuente en hogares que priorizan practicidad y sabor sin complicaciones.

Receta de merluza con salsa de azafrán

La merluza con salsa de azafrán es un plato donde filets de merluza se cocinan suavemente y se sirven bañados en una salsa cremosa, aromatizada con hebras de azafrán. La preparación es sencilla y rápida, ideal para quienes buscan una comida liviana pero con un toque especial.

Dos filetes de merluza blanca con salsa amarilla de azafrán, hebras rojas, patatas pequeñas y espárragos verdes en un plato blanco.
La receta de merluza con salsa de azafrán ofrece una alternativa saludable y sabrosa para almuerzos y cenas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 4 filets de merluza (aprox. 600 g)
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 2 cucharadas de harina
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla chica
  • 1 diente de ajo
  • 150 cc de crema de leche
  • 100 cc de caldo de pescado (o verduras)
  • 1 pizca generosa de hebras de azafrán
  • 1 cucharada de jugo de limón

Cómo hacer merluza con salsa de azafrán, paso a paso

  1. Secar bien los filets de merluza y salpimentar ambos lados.
  2. Pasar los filets por la harina y sacudir el excedente. Esto ayuda a sellar el pescado y obtener una cocción pareja.
  3. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Dorar los filets 2 minutos por lado, solo hasta que tomen color. Retirar y reservar en un plato tapado.
  4. En la misma sartén, agregar la cebolla y el ajo picados. Cocinar a fuego bajo hasta que estén transparentes, sin que se doren.
  5. Incorporar el caldo y la crema de leche. Mezclar bien y agregar el azafrán, mientras las hebras se disuelven en la salsa.
  6. Cocinar la salsa a fuego suave por 5 minutos y remover para que espese levemente y el azafrán suelte color y aroma.
  7. Volver a colocar los filets sobre la salsa. Cocinar 3 minutos más y cubrir el pescado con la salsa, hasta que se terminen de cocinar.
  8. Apagar el fuego, añadir el jugo de limón y ajustar la sal si es necesario. Servir inmediatamente con la salsa por encima.

Consejo clave: No sobrecocinar la merluza; debe quedar jugosa y apenas opaca en el centro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 6 g
  • Proteínas: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 2 días, en recipiente hermético. En freezer: no se recomienda congelar la salsa con crema, pero el pescado solo puede freezarse hasta 1 mes.

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