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Zendaya conquistó la alfombra roja en Roma: claves de su look inspirado en Cate Blanchett

La actriz sorprendió al elegir un diseño histórico de Armani Privé, previamente llevado por una reconocida estrella del cine

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El vestido de Armani Privé se convierte en símbolo de sostenibilidad y estilo en la alfombra roja (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El vestido de Armani Privé se convierte en símbolo de sostenibilidad y estilo en la alfombra roja (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Zendaya sorprendió en el estreno de “The Drama” en Roma al elegir un vestido con historia propia, una pieza que previamente había lucido Cate Blanchett en dos ocasiones distintas. La actriz y su estilista, Law Roach, apostaron por un gesto cargado de simbolismo: llevar “algo prestado” de una figura reconocida por su elegancia y su trayectoria en las alfombras rojas.

El vestido, diseñado a medida por Armani Privé, se reveló como una elección que iba más allá de lo puramente estético. Blanchett, conocida por defender la repetición de looks emblemáticos en eventos públicos, había sido la candidata perfecta para ceder una prenda que ya formaba parte de la historia reciente de la moda.

Zendaya y Cate Blanchett destacan por su apuesta por la moda consciente en eventos internacionales (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Zendaya y Cate Blanchett destacan por su apuesta por la moda consciente en eventos internacionales (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Zendaya apareció en la alfombra roja con el vestido largo de color negro, confeccionado en una tela de acabado mate que se ceñía al cuerpo para abrirse ligeramente al llegar al suelo.

El escote profundo en V, decorado con apliques geométricos de gran tamaño y acabado brillante, aportó contraste de texturas y un marcado elemento estructural al diseño. La ausencia de mangas y el corte dejaron hombros y brazos al descubierto, reforzando la sofisticación del conjunto.

Como complemento, la actriz eligió unos pendientes plateados en forma de abanico y un anillo voluminoso con piedra central transparente, rodeada de detalles metálicos y brillantes.

El detalle del escote geométrico y los accesorios redefinen el protagonismo del clásico vestido negro (REUTERS)
El detalle del escote geométrico y los accesorios redefinen el protagonismo del clásico vestido negro (REUTERS)

El peinado, corto y ligeramente ondulado, peinado hacia un lado, despejaba el rostro y permitía apreciar un maquillaje que realzaba los ojos con tonos rosados y un acabado luminoso en la piel.

Los usos previos del vestido por Cate Blanchett en alfombras rojas

El icónico vestido negro de Armani Privé, anteriormente llevado por Cate Blanchett (REUTERS/Yara Nardi)
El icónico vestido negro de Armani Privé, anteriormente llevado por Cate Blanchett (REUTERS/Yara Nardi)

Cate Blanchett había vestido esta creación de Armani Privé en dos ocasiones de gran visibilidad. En ambas, optó por un estilismo sobrio que permitía al diseño ser el protagonista absoluto.

En la primera aparición, durante el Festival de Cine de Venecia 2025, la actriz llevó el cabello suelto, peinado en ondas suaves, y unos pendientes plateados. No se distinguieron más joyas, aunque la sencillez de los accesorios contribuía a resaltar la fuerza visual del conjunto.

Cate Blanchett en los Premios Actors Guild Awards en Santa Monica, California (REUTERS/Aude Guerrucci)
Cate Blanchett en los Premios Actors Guild Awards en Santa Monica, California (REUTERS/Aude Guerrucci)

Además, Blanchett lució este vestido sobre la alfombra de los Premios Screen Actors 2022. En esa ocasión, la actriz añadió un anillo voluminoso azul en la mano derecha y varias pulseras plateadas, manteniendo el mismo peinado de ondas sueltas. La pose y el corte del vestido enfatizaban la profundidad del escote y la caída impecable de la prenda.

Otros looks de Zendaya para la presentación de la película

Zendaya deslumbra con un vestido largo de color marfil y escote tipo barco drapeado (REUTERS/Mario Anzuoni)
Zendaya deslumbra con un vestido largo de color marfil y escote tipo barco drapeado (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la promoción de “The Drama”, Zendaya demostró una vez más su versatilidad en la alfombra roja al presentar una serie de atuendos de alto impacto visual. En una de las premieres, eligió un vestido largo de color marfil, elaborado en tela satinada de acabado brillante.

Este diseño presentaba un escote tipo barco drapeado, caído bajo los hombros y sin mangas, ajustado en la cintura mediante pliegues suaves y con una falda recta que terminaba en una ligera cola. Los pendientes largos y plateados, compuestos por piezas brillantes en forma de gotas, aportaron dinamismo al conjunto.

Zendaya
El diseño corto y asimétrico, adornado con un aplique floral tridimensional en el pecho, resalta la creatividad y el estilo contemporáneo de Zendaya (The Grosby Group)

En otra ocasión, optó por un vestido corto blanco de corte asimétrico y sin mangas, con un solo tirante que dejaba un hombro al descubierto. El aplique floral tridimensional en el pecho, confeccionado en tela blanca con detalles dorados y plateados, se extendía hacia la cintura.

El diseño, con efecto drapeado, se acompañó de un peinado corto de rizos definidos, pendientes circulares pequeños, una pulsera dorada delgada y un anillo en la mano derecha.

Louis Vuitton
La combinación de camisa blanca de manga larga y falda voluminosa de corte irregular de Louis Vuitton reafirma la versatilidad de Zendaya y su capacidad para reinventar el código clásico (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

En un evento vinculado a la casa de moda Louis Vuitton, la actriz vistió un conjunto blanco compuesto por una camisa de manga larga y cuello alto, ajustada con un cinturón negro, y una falda voluminosa de corte irregular, más corta al frente y con acabado abullonado.

El peinado corto y rizado enmarcaba el rostro, mientras que una selección de anillos y pulseras plateadas completaba el estilismo.

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