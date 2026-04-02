El aumento del oleaje en el Pacífico pone en alerta Honduras ante el riesgo de inundaciones

Las autoridades de protección civil de Honduras alertan sobre el riesgo de inundaciones, ya que se prevé que esta tarde incremente el oleaje y las mareas en el Golfo de Fonseca./(COPECO)

Las autoridades de protección civil de Honduras alertaron este jueves sobre un incremento del oleaje y el nivel de las mareas en el Golfo de Fonseca, en la costa del Pacífico, según la agencia EFE. El fenómeno amenaza con inundar zonas pobladas y turísticas en plena Semana Santa, cuando se espera la movilización de más de dos millones de personas a playas, ríos y sitios de recreo en el país.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias indicó en un comunicado que desde las 2:00 de la tarde -hora local (20:00 GMT) -de este jueves y durante el viernes se prevé la formación de olas con “alturas significativas” y un “rompimiento fuerte de olas” en la zona costera del Pacífico. Según el análisis del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la combinación de la marea alta con el fuerte oleaje podría provocar que “el mar se acerque significativamente a la orilla, con riesgo de ingreso de agua a negocios y zonas cercanas a la playa”. Las áreas más vulnerables a estos efectos son Punta Ratón, El Venado y la ciudad de Amapala, donde la preocupación entre comerciantes y residentes ha aumentado ante los recuerdos de daños previos por inundaciones.

El jefe del Sistema de Alerta Temprana, Juan José Reyes, pidió a la población “mucha precaución” por el fuerte oleaje en el Pacífico y solicitó a las capitanías de puerto supervisar estrictamente la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado. Reyes resaltó que las condiciones actuales representan un riesgo adicional para la seguridad en el mar, especialmente por el incremento del turismo durante la Semana Santa.

Las autoridades refuerzan las acciones para que los visitantes de las playas del Pacífico hondureño actúe con prudencia./(COPECO)

La Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene un monitoreo constante en el litoral Pacífico y ha solicitado a residentes y turistas atender estrictamente las instrucciones de los cuerpos de socorro para evitar pérdidas humanas o materiales durante el asueto, de acuerdo con EFE. Las autoridades reiteraron la recomendación de no ingresar al mar y suspender la permanencia en las playas durante la tarde y la noche, cuando se prevé que el fenómeno alcance su mayor intensidad.

En el contexto de años recientes, las inundaciones han causado afectaciones considerables en la costa del Pacífico hondureño. En 2025, intensas lluvias y el fenómeno de mar de fondo provocaron la anegación de viviendas, la pérdida de cultivos y daños en infraestructuras turísticas en municipios como Marcovia, Amapala y Nacaome. Según reportes oficiales, más de 2,500 personas resultaron afectadas por las inundaciones en esa temporada, con decenas de familias que debieron ser evacuadas y alojadas en albergues temporales habilitados por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Los daños materiales incluyeron la destrucción parcial de carreteras, la pérdida de embarcaciones artesanales y la interrupción de servicios básicos en varias comunidades costeras. Además, se reportó la muerte de al menos dos personas a causa de corrientes súbitas y crecidas de ríos cercanos al litoral durante las inundaciones de 2025.

Las autoridades hondureñas mantienen monitoreo constante de las condiciones del tiempo y la afectación para las playas y zonas turísticas en Semana Santa./ (COPECO)

La experiencia de 2025 motivó la actualización de los planes de evacuación y la instalación de puntos de monitoreo para medir el comportamiento de las mareas y la rapidez de las corrientes.

Este año, la cantidad de turistas hondureños y extranjeros que viajan hacia las playas y otros sitios de recreo aumentó este jueves debido a que la empresa privada se sumó al asueto de Semana Santa. Hasta ahora, según los primeros reportes, cinco personas murieron, tres de ellas ahogadas y una en un accidente de tránsito, según las autoridades.

En algunas empresas de transporte interurbano, la agencia EFE constató una masiva afluencia de viajeros haciendo largas filas para trasladarse al norte, sur y caribe del país centroamericano. Honduras espera que más de dos millones de personas se movilicen durante la Semana Santa a las playas, ríos, sitios arqueológicos, parques ecológicos y ciudades coloniales como Comayagua, entre otros atractivos.