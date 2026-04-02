Sofía Calzetti mostró cómo su hija cuida a Sergio Kun Agüero en medio de su recuperación

A dos días de conocerse la lesión del exfutbolista, su pareja y madre de su hija Olivia mostró cómo la pequeña lo acompaña durante su recuperación (Instagram) Sección:

La tranquilidad del martes se rompió de golpe en el mundo del deporte cuando se supo que Sergio Kun Agüero había sufrido una grave lesión en pleno partido con el Senior de Independiente. La noticia sacudió a fanáticos y colegas: el exfutbolista, de 37 años, se rompió el tendón de Aquiles y debió ser retirado en andas por sus compañeros y representantes de River Plate, dejando atrás la cancha y abriendo la puerta a una etapa de recuperación y nuevos desafíos. Pero, lejos de enfrentarlo en soledad, el Kun encontró en su familia un refugio esencial, y fue su pareja, Sofía Calzetti, quien mostró el costado más tierno y humano de este proceso: el apoyo incondicional de su hija Olivia.

Fue a través de sus historias de Instagram que la propia Sofía compartió una serie de clips que derritieron de ternura a sus seguidores. En una de las escenas, Olivia se adueñó del yeso de su papá y, fibrón en mano, dejó volar su creatividad llenando la escayola de garabatos. Sentado en el sillón, el Kun la miraba divertido y le decía con paciencia.“Dale a papá”, le dijo a la pequeña mientras ella se negaba a dejar de decorar el yeso blanco con trazos negros.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó en el siguiente video. Allí, se ve al Kun animándose a dar sus primeros pasos apoyado en muletas, con el yeso aún visible y la dificultad de la lesión a cuestas. Pero no estaba solo: a su lado, Olivia lo acompañaba paso a paso, sin soltar una de las muletas y caminando junto a él por el pasillo de la casa. La niña, con una expresión de concentración y ternura, se convierte así en la mejor compañera de su papá en el inicio de la rehabilitación.

La pequeña Olivia acompañando a su papá en muletas (Captura de video)

De esta manera, Calzetti supo mostrar cómo el apoyo familiar es clave en los momentos difíciles de salud. La modelo y empresaria, siempre activa en redes, también viene apostando a fortalecer el vínculo con su hija, a quien le dedicó recientemente una emotiva reflexión en uno de sus posteos. “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan. Leí esta frase y quedó grabada en mí, es que mi mayor deseo es que cuando vos, hija, no me ‘necesites’ más me elijas para poder compartir la vida al lado tuyo... un café, una charla, un consejo, un viaje... y que ese vínculo que construimos todos los días sea siempre un lugar al que quieras volver“, escribió Sofía, con palabras que reflejan la profundidad de su compromiso como mamá.

En medio del duro momento del deportista, su familia decidió apoyarlo desde cerca (Instagram)

Por su parte, el Kun Agüero también eligió la sinceridad para comunicarle a sus seguidores lo ocurrido. Apenas se conoció la lesión, subió un video a sus redes en el que explicó el panorama con el tono cercano que lo caracteriza: “Bueno gente, me hice una resonancia. Estaba jugando ahí en Independiente para el Senior contra River. Ya todos saben que salí lesionado, me alzaron a upa. Así que primero agradecer a todos los chicos de Independiente, también los de River que estaban preocupados. Así que, nada, me rompí el tendón. Así que mañana empezaré con los estudios y seguramente hay que operar, no queda otra. Bueno gente, les mando un abrazo y gracias por preguntar”, detalló el exfutbolista, recibiendo de inmediato el apoyo de fanáticos y colegas.

La recuperación no será fácil, pero entre la calidez del hogar, los dibujos de Olivia en el yeso y el acompañamiento incondicional de Sofía, el Kun demuestra que se puede encontrar un motivo para sonreír hasta en los días más difíciles. Y que, más allá de los logros deportivos, la verdadera fortaleza muchas veces está en los pequeños gestos y en el amor cotidiano que se construye en familia.