De Nico Vázquez a Natalie Pérez: los looks que brillaron en los Premios ACE 2026

Las celebridades posaron en la alfombra roja de los Premios ACE con estilos que reflejaron la variedad y el carácter de la escena teatral argentina (RS Fotos)

La Asociación de Cronistas del Espectáculo de Argentina celebró una nueva edición de los Premios ACE, en una ceremonia que reunió a las principales figuras del teatro nacional.

Antes de conocer a los ganadores, las celebridades desfilaron por la alfombra roja y exhibieron sus elecciones de moda, que oscilaron entre la elegancia clásica y propuestas más audaces.

De Nico Vázquez a Natalie Pérez, los looks destacados de la noche reflejaron la diversidad y el estilo que caracteriza a la escena artística argentina:

Nicolás Vázquez y Dai Fernández

Nicolás Vázquez eligió un traje negro clásico, mientras Dai Fernández resaltó con un vestido negro de brillo y aplicaciones, acompañado por sandalias de tiras (RS FOTOS)

Nicolás Vázquez llevó un traje negro clásico con camisa blanca sin corbata, cinturón negro y zapatos formales, optando por un estilo sobrio en contraste con el look más llamativo de su acompañante.

El brillo del vestido de Dai Fernández destacó por su textura cubierta de aplicaciones, mientras la tela negra se adapta al cuerpo con un escote en V y tirantes finos. Un tajo lateral dejó ver las piernas y completó la combinación con sandalias de tiras negras y un bolso pequeño a juego.

Natalie Pérez

Natalie Pérez vistió un minivestido negro ajustado con saco satinado, sumando medias translúcidas y accesorios a tono (RS FOTOS)

Natalie Pérez optó por un conjunto completamente negro que partió de un minivestido ajustado, superpuesto por un saco de textura satinada que aportó estructura. Las medias translúcidas sumaron un matiz sutil, mientras que los zapatos de punta y correa tenían un acabado brillante. El bolso pequeño, también negro y de textura lustrosa, reforzó la coherencia cromática.

José María Listorti y Mónica González

José María Listorti posaron con sus looks (RS FOTOS)

José María Listorti y Mónica González asistieron con dos looks elegantes. Ella eligió una textura del encaje negro que marcó el vestido largo sin mangas, cuyo diseño dejaba entrever las piernas en la parte inferior. Llevó sandalias negras de tiras y un maquillaje sobrio con labios nude. Listorti eligió un traje gris de corte clásico, camisa blanca con pequeños motivos y zapatillas deportivas blancas, generando un contraste informal.

Luciano Cáceres

Luciano Cáceres apostó por un look casual (RS FOTOS)

Luciano Cáceres posó con un look informal. El estilismo masculino se apoyó en una campera bomber azul, camiseta blanca básica y jeans claros con efecto desgastado. Las zapatillas deportivas negras con detalles blancos y una gorra negra completaron el conjunto, que tenía un aire relajado y contemporáneo.

Gastón Cocchiarale y Maru Blanco

Gastón Cocchiarale y Maru Blanco optaron por outfits negros (RS FOTOS)

La pareja optó por el color negro para su elección. La combinación de blazer negro y pantalón holgado de Maru Blanco se complementó con un cinturón fino, sandalias de tiras de diferentes tonos y un collar delicado. Gastón optó por un look completamente negro, con saco, camisa y pantalón, rematados por zapatos de cuero oscuros.

Rodrigo Noya

Rodrigo Noya se inclinó por un total look negro, donde las zapatillas de cuero con suela blanca aportaron un toque urbano (RS FOTOS)

Un conjunto completamente negro definió la propuesta de este look elegido por Rodrigo Noya. Combinó un saco clásico, camisa y pantalón de vestir recto. El cinturón negro se integró de manera discreta, manteniendo la coherencia monocromática. El detalle diferencial estaba en el calzado: zapatillas negras de cuero con suela blanca, que aportan un matiz urbano y desenfadado al atuendo formal.

David Masajnik y Victoria Arrabaca

David Masajnik lució un traje azul con camisa al tono y Victoria Arrabaca eligió blazer y pantalón negro (RS FOTOS)

David Masajnik llevó un traje azul en tono medio, con saco y pantalón a juego, acompañado por una camisa azul oscuro sin corbata y un cinturón marrón. Los zapatos de cuero marrón oscuro completaron el estilismo. Su esposa Victoria Arrabaca optó por una combinación de blazer negro de corte amplio y pantalón negro satinado de pierna ancha. Debajo llevó un crop top de encaje negro transparente.

Peto Menahem

Peto Menahem y su look clásico (RS FOTOS)

Peto Menahem eligió prendas de corte clásico en tonos oscuros. Llevó un saco negro, camisa celeste clara abotonada y pantalón negro ajustado, acompañado por un cinturón negro con hebilla metálica discreta. El calzado, unas botas negras de cuero con acabado robusto.

Monna Antonópulos

Monna Antonopulos destacó con maquillaje intenso (RS FOTOS)

El maquillaje fue el centro del look de Monna Antonópulos, que optó por llevar los ojos ahumados en tonos oscuros y labios en un intenso color vino. El atuendo presentó un top corto de tejido gris con textura tridimensional, combinado con una pollera negra de talle alto y acabado satinado. Agregó un blazer negro corto estructura la parte superior con un cinturón de charol negro. Las botas altas de tejido gris y punta fina completaron el look.

Fernando Dente

Fer Dente eligió un conjunto totalmente negro (RS FOTOS)

Fer Dente posó con una camiseta negra de manga corta y un pantalón negro de tejido plisado, acompañado por zapatillas deportivas negras con detalles blancos. Una pulsera metálica en su muñeca derecha y un pequeño aro en la oreja izquierda completaron el conjunto.

Cecilia Roth

Cecilia Roth combinó un chaleco negro abotonado con pantalón amplio y accesorios (RS FOTOS)

Cecilia Roth vistió un chaleco negro abotonado y un pantalón negro de corte amplio y tejido satinado. Sumó un bolso negro cruzado y calzó zapatos negros de punta. Llevó un collar dorado sencillo y unos pendientes pequeños.