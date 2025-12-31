El bosque sorprende y demuestra que Punta del Este es mucho más que mar

La presencia de bosques y reservas naturales en Maldonado impulsa nuevas formas de turismo y disfrute en Uruguay (Sonido Hotel)

Durante el último tiempo, el bosque dejó de ser solo un paisaje para convertirse en protagonista del verano en Uruguay. En un país donde conviven montes nativos, pinares, eucaliptos y reservas naturales, el entorno boscoso emerge como refugio frente al ritmo acelerado, escenario de disfrute consciente y plataforma para nuevas formas de hospitalidad, gastronomía y creación.

En el litoral de Maldonado, zonas como el Parque Indígena de Punta del Este y el Arboretum Lussich conforman el núcleo forestal del corredor costero, junto a fragmentos de monte nativo en La Barra y San Rafael. El Parque Indígena, próximo al arroyo Maldonado y la avenida Aparicio Saravia, se distingue por su vegetación autóctona y su función educativa.

El Arboretum Lussich, en Punta Ballena, abarca 192 hectáreas con más de 60 especies nativas y una colección internacional de árboles. En San Rafael y La Barra persisten remanentes de monte nativo asociados a cursos de agua y dunas, donde especies como espinillo, coronilla y ceibo conviven con pinos y eucaliptos plantados, integrando el paisaje local.

El entorno boscoso se consolida como refugio para la biodiversidad y el bienestar en la temporada de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos enclaves cumplen funciones ambientales esenciales: regulan el clima, protegen el suelo y ofrecen hábitat para la fauna nativa. Según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, la cobertura boscosa en Maldonado representa un refugio clave para la biodiversidad frente a la presión urbana y turística.

En áreas como Punta Ballena se identificaron hasta 427 especies de plantas vasculares, lo que equivale al 15% de la flora nacional. La expansión urbana y la introducción de especies exóticas son algunos de los principales desafíos para la conservación de estos entornos.

Así, el entorno boscoso se consolida como uno de los principales atractivos del verano uruguayo, combinando biodiversidad, hospitalidad y nuevas formas de disfrute en enclaves donde la naturaleza se convierte en protagonista. Más allá de su valor estético, estos bosques ofrecen experiencias donde el lujo se define por el tiempo, el silencio y la calidad del entorno.

En ese cruce entre naturaleza y diseño surgen proyectos que entienden al bosque no como telón de fondo, sino como parte esencial de su identidad.

Locanda Punta del Este y Casablanca: hospitalidad que dialoga con el entorno

Locanda Punta del Este redefine la hospitalidad en La Barra con una propuesta enfocada en el bienestar, la calma y el contacto directo con el entorno natural

Ubicado en La Barra, en el predio del histórico exhotel Mantra, Locanda Punta del Este es la primera expresión concreta del desarrollo del Grupo Cipriani en Uruguay.

Rodeado de verde y concebido como un refugio contemporáneo, el proyecto propone una experiencia enfocada en el bienestar, la calma y el contacto con la naturaleza.

Casablanca se integra al paisaje como un parador donde la gastronomía italiana, la música y la vida social confluyen en armonía con el bosque y la playa

Dentro de este ecosistema, Casablanca, su nuevo parador, se presenta como un punto de encuentro donde playa, bosque y vida social conviven en equilibrio.

Gastronomía basada en la tradición italiana y los productos regionales, música al atardecer, actividades wellness y una agenda de encuentros pensada para disfrutar el día y la noche.

Soto Bosque: cocinar entre el mar y los árboles

Soto Bosque ofrece una experiencia gastronómica única entre el mar y los árboles, celebrando los productos locales y la cocina a las brasas en un entorno familiar y relajado

A solo 1.000 metros del Puente de La Barra, entre el océano y el bosque de San Rafael, Soto Bosque redefine la experiencia gastronómica desde un vínculo directo con la naturaleza. Liderado por el chef Facundo Connio, especialista en pescados y mariscos a las brasas, el restaurante celebra el fuego, el producto y el disfrute sin apuro.

Rodeado de un parque verde, con espacios pensados para familias y una atmósfera cálida, se trata de un nuevo refugio gastronómico donde se escucha el mar, se siente el aroma del fuego y se vive el bosque como extensión de la mesa.

Sonido Hotel: crear, descansar y producir en medio del bosque

Sonido Hotel fusiona descanso, creatividad y naturaleza, brindando a artistas y viajeros un espacio innovador donde el bosque y el silencio potencian la inspiración y la producción cultural

En el corazón verde de La Barra, Sonido Hotel propone una mirada innovadora sobre la hospitalidad contemporánea. Concebido como un refugio de 10 hectáreas, el proyecto integra una propuesta hotelera con un estudio de grabación de nivel internacional, pensado para artistas, productores y viajeros que buscan experiencias profundas en contacto con la naturaleza.

Impulsado por Samantha Dargis Torres y Gonzalo Torres, es un espacio donde el silencio, los sonidos naturales y el paisaje acompañan los procesos de descanso, inspiración y creación.

En Uruguay, el bosque se consolida así como una nueva postal del verano, una tendencia que combina preservación, disfrute y una forma más consciente de vivir y visitar el territorio.