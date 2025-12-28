Platos de autor y el arte de la hospitalidad: la propuesta gastronómica de Nico Francella revoluciona Devoto

El menú de Mailo Devoto mantiene la esencia de su éxito inicial, ofreciendo platos originales y creatividad en la combinación de sabores

La Real Academia Española describe la gastronomía como el arte tanto de preparar una buena comida como de disfrutarla.

Sin embargo, detrás de cada experiencia culinaria se encuentra una suma de detalles orquestados por profesionales que no dejan nada librado al azar.

En este universo, la apertura de Mailo en Villa Devoto representa la consolidación de una filosofía en la que cada elemento, desde la comida hasta la atmósfera, integra una escena pensada al milímetro. Así, la expansión del proyecto de Nico Francella reafirma el propósito de ofrecer experiencias sensoriales envolventes que animan a los comensales a regresar una y otra vez.

En diálogo con Infobae, Nico Francella subrayó: “Apostamos a lo que hemos construido en estos años”. Esta afirmación encapsula la confianza del equipo en una visión perfeccionada durante casi una década de trayectoria. Mailo Devoto invita a quienes buscan autenticidad a sumarse a una propuesta donde cada detalle cuenta.

El espacio -ubicado en Chivilcoy 3838- se manifiesta como una extensión de la identidad que caracterizó a la primera sede de Nordelta. Según Francella, esta nueva sucursal “procura lograr la misma impronta de Nordelta en Devoto, con abundante verde, madera y ese ingreso a un oasis de vegetación, fuego y madera”.

En los últimos cuatro meses, el equipo ha experimentado una integración activa a la vida del barrio. “Construimos desde la experiencia, aplicando todo lo aprendido en estos siete años y encarando el proyecto desde una perspectiva más experimentada”, dijo Francella.

Este enfoque renovado responde a un contexto en el que el boca a boca y la relación personal con los clientes resultan fundamentales para consolidar el vínculo de pertenencia y confianza. De acuerdo con Francella, “es un barrio en el que el boca a boca y el conocerse influyen mucho”.

“Buscamos que el lugar te reciba, que puedas comer bien, sentirte cuidado y acompañado en cada detalle”, sumó.

En esa línea, la interacción cotidiana permite ajustar la propuesta y afianzar un trato cercano, con el objetivo de que el comensal experimente una estadía única.

El menú en Mailo Devoto conserva la esencia que marcó su éxito inicial: platos originales y sabores que se equilibran con creatividad, apoyados por una cuidada selección de cócteles de autor. Francella lo detalla así: “Mailo es un lugar al que se puede volver gracias a la variedad. Ofrecemos muchas opciones: hay parrilla, cortes, horno de barro, platitos y postres”.

A esto se suman factores como el menú ejecutivo diario y una atención dedicada a los gustos de la clientela. El fundador agrega: “Escuchamos mucho al cliente y a lo que le gusta. Cada barrio es distinto y hay cosas que funcionan en Nordelta que evaluamos si funcionan también en Devoto, según lo que la gente busca”.

La atmósfera general se completa con elementos sensoriales cuidadosamente seleccionados. Francella detalla que se priorizan la música, los eventos, la invitación a músicos con vinilos, vinos y diferentes acciones destinadas a ofrecer un valor añadido al visitante.

El compromiso con la calidad es otro de los estandartes del local: “Apostamos mucho a la materia prima, a un buen producto”, indica Francella, convencido de que el éxito de Mailo depende tanto del sabor como de la atención y el entorno. La flexibilidad para modificar guarniciones y la voluntad de mantenerse en constante movimiento garantizan que cada visita pueda ser una experiencia renovada, especialmente en la diversidad de platos: pastas, carnes y preparaciones tradicionales reinterpretadas.

La expansión a Capital Federal implica para Mailo y su equipo no solo un crecimiento comercial, sino una oportunidad para fortalecer los valores que definen la propuesta. Francella enfatiza: “Buscamos ser coherentes. El amor por la marca y el sentido de pertenencia nos invitan a seguir apostando y crecer en Capital”.

Y detalla la estrategia: “Avanzamos paso a paso. Queremos que la gente pueda pasar, tomar algo y que los vecinos del barrio nos conozcan y sientan cercanos”. El recorrido de Mailo desde Nordelta hasta Devoto, articulado a través de una propuesta estética y conceptual sólida, refleja la búsqueda permanente de equilibrio entre tradición e innovación en la escena gastronómica argentina.