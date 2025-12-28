Menú completo para Año Nuevo: entrada, principal y postre en menos de una hora

El menú de Año Nuevo puede organizarse con recetas frescas y rápidas que permiten optimizar el tiempo en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar una cena de Año Nuevo eficiente y memorable con entrada, plato principal y postre en menos de una hora es una meta alcanzable, según reconocidos chefs argentinos consultados por Infobae. Recetas frescas y prácticas, junto con estrategias de planificación adecuadas, permiten optimizar tanto el tiempo como el presupuesto y el disfrute de los invitados.

El orden de preparación: del postre a la entrada

Los especialistas destacaron que un menú exitoso comienza con una planificación detallada. Eduardo “Cabito” Massa Alcantara, chef y propietario de Mondongo y Coliflor y Casa Bellucci, explicó a Infobae que resulta clave organizarse como en un restaurante: primero se define el menú, se anotan las recetas y sus ingredientes, y se elabora una lista exhaustiva de compras.

Massa Alcantara remarcó la importancia de comenzar por los postres, especialmente los que requieren frío, para facilitar la organización y evitar sobrecargar la heladera: “En general, donde fallamos todos en las fiestas es: no calculamos el frío”, advirtió. Una vez que los postres están listos, sugiere limpiar la cocina y seguir con los platos principales y, por último, las entradas, dejando todo preparado con anticipación para que el anfitrión pueda disfrutar la velada.

En sintonía, Santiago Garat, cocinero de Corte, destacó la necesidad de anticipar las compras para evitar contratiempos en el último momento. Garat enfatizó lo importante que es no dejar la visita a la verdulería para el propio 31 de diciembre, recomendando tener los ingredientes listos varios días antes.

La anticipación en la compra de ingredientes es clave para una celebración sin contratiempos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entradas rápidas y frescas representan una opción adaptable para distintos gustos y presupuestos. Massa Alcantara sugirió una ensalada de tomates, cebolla y sardinas, ideal para el verano, o una combinación de jamón cocido de calidad, huevos duros, palmitos y salsa golf. “Recomiendo siempre entradas frías dónde genera un clima distendido, nos permite un armado mejor, para luego lo que viene, que será mas contundente”, comentó David Ribulgo, chef de La Pescaderita.

Para quienes prefieren alternativas aún más simples, el pionono que se encuentra en supermercados puede untarse con mayonesa y rellenarse con pollo desmenuzado, palmitos, jamón, atún o caballa, permitiendo ajustar la propuesta según el bolsillo.

Por su parte, Adrián David Euler, chef de La Capitana, sumó opciones como bruschettas con diferentes coberturas, tabla de fiambres variada y el tradicional Vitel Toné, hecho con colita de cuadril para reducir el tiempo de cocción y lograr mayor terneza.

Platos principales: practicidad y sabor en menos de una hora

Para el plato principal, los especialistas coincidieron en priorizar recetas prácticas y de fácil digestión, muy adecuadas para el verano. Garat señaló que opciones como vegetales y proteínas, especialmente carne vacuna, son acertadas.

Los chefs argentinos sugieren comenzar por los postres para facilitar la logística de la cena festiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugirió desde un asado, servido frio y ya cortado acompañado de salsas frescas — hasta la picana asada con salsa verde o chimichurri. Euler recomendó el clásico pollo al horno con papas (“pollo roty”) por su rapidez y simpleza. Massa Alcantara agregó que preparar carnes frías con anticipación —como matambre o carnes asadas en rodajas— permite dejar todo listo para servir y que los invitados puedan elegir a gusto.

Postres ágiles y refrescantes para el cierre

El cierre del menú también permite soluciones ágiles y refrescantes. Euler propuso panna cotta con frutos rojos como un postre rápido, mientras Garat recomendó aprovechar la fruta de estación preparando duraznos asados con miel y especias y sirviéndolos con helado. Pero la ensalada de frutas, rescatada por Massa Alcantara, sigue figurando entre los postres preferidos por su ligereza y frescura.

“Llegar al postre debe ser un lindo objetivo y no quedar en el camino. Así que lo mejor es ir despacio y disfrutar hasta el final”, expresó Ribulgo.

Además, Massa Alcantara aconsejó dejar la comida ya emplatada o dispuesta en fuentes, de modo que cada invitado se sirva y el anfitrión pueda disfrutar la celebración con todos. Garat, en tanto, sugirió diseñar una “gran mesa” con variedad de opciones para que cada comensal elija a su preferencia.

De este modo, la propuesta de los expertos apunta a que la practicidad y la anticipación sean compatibles con una cena sabrosa y cálida. Adelantar la preparación de cada elemento del menú permite que la reunión gire en torno al brindis y la compañía, sin restar energía al encuentro más importante de la noche.