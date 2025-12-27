El sorprendente cambio físico de David Harbour en Stranger Things: cómo bajó más de 35 kilos

El actor redujo su peso en más de 35 kilos bajo supervisión profesional (Daniel Cole/Reuters)

El sheriff Hopper volvió a sorprender. Esta semana se estrenó la segunda parte de la quinta temporada de Stranger Things en Netflix y el cambio físico de David Harbour volvió a ser tema de conversación. El actor perdió más de 35 kilos para interpretar a un Hopper irreconocible en la cuarta temporada, un esfuerzo que marcó un antes y un después en su carrera. Ahora, mientras los fans esperan el episodio final de la serie, que se lanzará el miércoles 31 de diciembre, la historia detrás de su transformación se vuelve aún más relevante.

El guion exigía que Jim Hopper reflejara en su físico las secuelas de meses de encierro y privaciones extremas en una prisión soviética.

Para lograrlo, David Harbour inició un proceso que integró cambios profundos en su alimentación y rutina. El actor bajó de 122 kilos a 86 kilos bajo la supervisión del entrenador David Higgins. El propio Harbour reconoció en redes sociales que perdió “más de 35 kilos” para poder interpretar al personaje en esa etapa.

David Harbour junto a Millie Bobby Brown (Netflix)

Ayuno intermitente y flexibilidad: la clave del método Harbour

El actor explicó en entrevistas con GQ que el ayuno intermitente fue el eje de su transformación. Durante ocho meses, restringió su ventana de alimentación a seis u ocho horas diarias. “En total, perdí más de 35 libras. De 120-122,5 kilos en la tercera temporada hasta 86 kilos cuando rodamos”, compartió en Instagram. Además, incorporó ayunos de 24 y hasta 48 horas, una estrategia que aceleró los resultados en las primeras semanas.

“Comía hamburguesas y panqueques, pero solo dentro de la ventana permitida”, relató. Con el tiempo, y cuando el cuerpo empezó a estancarse, sumó más verduras y redujo azúcar y carnes calóricas. En la etapa final, su menú era casi totalmente saludable. Harbour admitió que la parte más difícil llegó cuando quedaban pocos kilos por perder, porque el cuerpo tiende a resistirse, pero las primeras semanas resultaron liberadoras.

El actor advirtió que estos cambios extremos no son sostenibles a largo plazo

Entrenamiento físico y salud mental

El plan de ejercicios diseñado por Higgins combinó fuerza, pilates y cardio de baja intensidad. Según explicó el entrenador a GQ Magazine UK, la estrategia fue integral, combinando sesiones de pesas, ejercicios funcionales y Pilates en máquina para mejorar la movilidad y corregir desequilibrios acumulados por años de rutinas tradicionales.

Higgins destacó que la movilidad y la flexibilidad fueron igual de importantes que la fuerza, ya que Harbour llegó con molestias articulares y poca movilidad en hombros y rodillas.

El cardio incluyó largas sesiones de carrera a ritmo bajo, con duraciones de hasta 90 minutos, lo que ayudó tanto en la quema de grasa como en el manejo de la ansiedad. “No solo me ayudó físicamente, también mentalmente”, afirmó el actor. El running, además, se volvió una herramienta clave durante la pandemia, cuando la producción de la serie se detuvo y el intérprete debió mantener su rutina hasta el regreso al set.

El esfuerzo físico y la constancia marcaron un antes y un después en su carrera REUTERS/Chris J. Ratcliffe

Un cambio progresivo y realista

Lejos de buscar un cambio extremo, Harbour apostó por una estrategia flexible y sostenible. “Tengo días buenos y días malos. La mayoría del tiempo, intento mantenerme dentro del ideal de Michael Pollan de ser mayormente vegetariano con un poco de carne”, explicó. El actor reconoce que el secreto fue la constancia y la capacidad de adaptar el plan según el momento profesional y personal.

Tras el rodaje, tuvo que recuperar peso para papeles, como San Nicolás en “Violent Night”, pero con el objetivo de estabilizarse y evitar nuevas fluctuaciones extremas.

El propio Harbour dijo que estos cambios físicos tan marcados no son sostenibles y que busca un equilibrio a largo plazo. Además, relató que el ejercicio y la nueva relación con su cuerpo lo ayudaron a controlar la ansiedad y a disfrutar más de su trabajo. Los fans, por su parte, acompañaron cada etapa con mensajes de apoyo y asombro en redes sociales, reconociendo el compromiso del actor con su papel.