¿Por qué algunas personas actúan como héroes en momentos de peligro? La ciencia tiene respuestas

¿Por qué algunas personas corren hacia el peligro cuando la mayoría permanece inmóvil? La psicología del heroísmo explora los mecanismos mentales y emocionales que motivan a ciertos individuos a actuar en contextos de riesgo, incluso poniendo en juego su propia seguridad. El reciente ataque en Bondi Beach, Australia, donde tres personas se enfrentaron a los agresores durante una celebración de Janucá, ofrece un ejemplo concreto para analizar este fenómeno.

El caso Bondi Beach: punto de partida para entender el heroísmo

El ataque ocurrido en Bondi Beach marcó a la comunidad tanto por la violencia como por las respuestas extraordinarias de quienes decidieron intervenir. Mientras la mayoría de los asistentes permaneció paralizada, Boris y Sofia Gurman, Reuven Morrison y Ahmed al Ahmed asumieron el riesgo de confrontar a los atacantes.

Los Gurman forcejearon con uno de los agresores y murieron en el intento. Morrison, de 62 años, lanzó objetos y también perdió la vida; al Ahmed fue herido al arrebatar un arma, según reportó CNN. Estos actos espontáneos, poco habituales en situaciones de peligro, abrieron el debate sobre los factores psicológicos que impulsan a desafiar el instinto de autopreservación.

El caso Bondi Beach ejemplifica cómo ciertas personas desafían el instinto de autopreservación y actúan cuando la mayoría permanece paralizada (REUTERS)

Estas historias permiten analizar cómo las decisiones individuales pueden romper la inercia colectiva. El contexto multicultural de la celebración aportó un elemento adicional: la presencia de personas de distintos orígenes con valores compartidos en torno a la solidaridad y el rechazo a la violencia. La intervención de estos individuos no solo salvó vidas, sino que también puso en primer plano la pregunta sobre qué lleva a alguien a exponerse voluntariamente al peligro, cuando el impulso más común es protegerse.

La ciencia detrás del heroísmo

La psicología moderna identifica varios elementos que confluyen en el comportamiento heroico:

1. El efecto espectador y la ruptura de la pasividad. El efecto espectador, estudiado desde el caso de Kitty Genovese en 1964, describe la tendencia de las personas a inhibirse cuando hay otros presentes. A mayor número de testigos, menor sensación de responsabilidad individual. Sin embargo, siempre existen quienes logran romper esa inercia. Según el filósofo y neurocientífico Steven Quartz, citado por CNN, la reacción más extendida ante el caos es buscar la autopreservación, pero ciertas variables permiten que algunos transformen ese impulso en acción.

Investigaciones recientes destacan que rasgos como la autoeficacia, la estabilidad emocional y la extraversión aumentan la probabilidad de comportamientos altruistas extremos (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Empatía intensa y percepción de eficacia. Estudios recientes subrayan que la empatía profunda —la capacidad de experimentar el sufrimiento ajeno como propio— es un motor fundamental del heroísmo. Quartz estima que cerca del 10% de la población presenta una predisposición natural a respuestas empáticas. La identificación con la víctima, ya sea por lazos personales o afinidades circunstanciales, puede ser determinante para intervenir. Además, la percepción de que la acción puede tener éxito —aunque sea mínima— refuerza el paso a la acción.

3. Personalidad, autoeficacia y contexto social. Una revisión sistemática publicada en 2023 vincula rasgos de personalidad como la autoeficacia, la estabilidad emocional y la extraversión con la propensión al riesgo y al comportamiento altruista extremo. La seguridad psicológica en el entorno, la cultura grupal y el ejemplo de modelos heroicos también influyen decisivamente. La atención mediática a historias de heroísmo puede motivar a otros, al ofrecer ejemplos tangibles de intervención valiente.

La cohesión social y los valores compartidos potencian el heroísmo, demostrando que el coraje puede surgir en cualquier entorno donde primen la solidaridad y el compromiso (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Reconocimiento social y valores compartidos. Un estudio de 2024 dirigido por el investigador Jean-Louis Dessalles en la Universidad Paris-Saclay propone que el reconocimiento público de los héroes puede incentivar comportamientos altruistas extremos, al funcionar como señal de compromiso con ciertos valores. Según este modelo, los actos heroicos y su celebración social surgen de manera conjunta porque quienes elogian públicamente a los héroes también refuerzan su propio estatus dentro del grupo.

Héroes en contextos ordinarios

El análisis del caso Bondi Beach demuestra que la psicología del heroísmo no es patrimonio de una élite, sino una capacidad latente en personas “ordinarias” ante desafíos extraordinarios.

La psicología moderna sostiene que el potencial heroico no es exclusivo, sino una capacidad que puede desarrollarse a través de la formación y la exposición a modelos positivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones actuales sugieren que factores individuales, como la empatía y la autoeficacia, se potencian cuando se encuentran en contextos donde los valores colectivos y la cohesión social están presentes. Así, la intervención heroica surge no solo de características personales, sino de la interacción dinámica con el entorno.

Este potencial heroico no depende exclusivamente de contextos excepcionales. La psicología moderna sostiene que, mediante el aprendizaje, la exposición a modelos positivos y la formación en habilidades de intervención, cualquier individuo puede desarrollar la disposición a actuar en momentos críticos.

Enfrentar el miedo, desafiar la pasividad y priorizar el bienestar ajeno por encima del propio son respuestas posibles gracias a la interacción de empatía, personalidad, contexto social y percepción de eficacia.

Las historias de quienes actuaron en Australia muestran que, ante circunstancias críticas, cualquier persona puede optar por el coraje y el auxilio a los demás, encarnando el potencial heroico que la ciencia comienza a descifrar con mayor claridad.