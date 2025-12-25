Tendencias

¿Por qué algunas personas actúan como héroes en momentos de peligro? La ciencia tiene respuestas

El ataque en Bondi Beach, Australia, permite explorar qué factores psicológicos y sociales activan el coraje en circunstancias límite. Cuál es el origen de la valentía y la ayuda altruista en individuos comunes

Guardar
La empatía profunda y el
La empatía profunda y el sentido de comunidad son factores clave que motivan acciones heroicas en situaciones de peligro, según estudios de psicología (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué algunas personas corren hacia el peligro cuando la mayoría permanece inmóvil? La psicología del heroísmo explora los mecanismos mentales y emocionales que motivan a ciertos individuos a actuar en contextos de riesgo, incluso poniendo en juego su propia seguridad. El reciente ataque en Bondi Beach, Australia, donde tres personas se enfrentaron a los agresores durante una celebración de Janucá, ofrece un ejemplo concreto para analizar este fenómeno.

El caso Bondi Beach: punto de partida para entender el heroísmo

El ataque ocurrido en Bondi Beach marcó a la comunidad tanto por la violencia como por las respuestas extraordinarias de quienes decidieron intervenir. Mientras la mayoría de los asistentes permaneció paralizada, Boris y Sofia Gurman, Reuven Morrison y Ahmed al Ahmed asumieron el riesgo de confrontar a los atacantes.

Los Gurman forcejearon con uno de los agresores y murieron en el intento. Morrison, de 62 años, lanzó objetos y también perdió la vida; al Ahmed fue herido al arrebatar un arma, según reportó CNN. Estos actos espontáneos, poco habituales en situaciones de peligro, abrieron el debate sobre los factores psicológicos que impulsan a desafiar el instinto de autopreservación.

El caso Bondi Beach ejemplifica
El caso Bondi Beach ejemplifica cómo ciertas personas desafían el instinto de autopreservación y actúan cuando la mayoría permanece paralizada (REUTERS)

Estas historias permiten analizar cómo las decisiones individuales pueden romper la inercia colectiva. El contexto multicultural de la celebración aportó un elemento adicional: la presencia de personas de distintos orígenes con valores compartidos en torno a la solidaridad y el rechazo a la violencia. La intervención de estos individuos no solo salvó vidas, sino que también puso en primer plano la pregunta sobre qué lleva a alguien a exponerse voluntariamente al peligro, cuando el impulso más común es protegerse.

La ciencia detrás del heroísmo

La psicología moderna identifica varios elementos que confluyen en el comportamiento heroico:

1. El efecto espectador y la ruptura de la pasividad. El efecto espectador, estudiado desde el caso de Kitty Genovese en 1964, describe la tendencia de las personas a inhibirse cuando hay otros presentes. A mayor número de testigos, menor sensación de responsabilidad individual. Sin embargo, siempre existen quienes logran romper esa inercia. Según el filósofo y neurocientífico Steven Quartz, citado por CNN, la reacción más extendida ante el caos es buscar la autopreservación, pero ciertas variables permiten que algunos transformen ese impulso en acción.

Investigaciones recientes destacan que rasgos
Investigaciones recientes destacan que rasgos como la autoeficacia, la estabilidad emocional y la extraversión aumentan la probabilidad de comportamientos altruistas extremos (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Empatía intensa y percepción de eficacia. Estudios recientes subrayan que la empatía profunda —la capacidad de experimentar el sufrimiento ajeno como propio— es un motor fundamental del heroísmo. Quartz estima que cerca del 10% de la población presenta una predisposición natural a respuestas empáticas. La identificación con la víctima, ya sea por lazos personales o afinidades circunstanciales, puede ser determinante para intervenir. Además, la percepción de que la acción puede tener éxito —aunque sea mínima— refuerza el paso a la acción.

3. Personalidad, autoeficacia y contexto social. Una revisión sistemática publicada en 2023 vincula rasgos de personalidad como la autoeficacia, la estabilidad emocional y la extraversión con la propensión al riesgo y al comportamiento altruista extremo. La seguridad psicológica en el entorno, la cultura grupal y el ejemplo de modelos heroicos también influyen decisivamente. La atención mediática a historias de heroísmo puede motivar a otros, al ofrecer ejemplos tangibles de intervención valiente.

La cohesión social y los
La cohesión social y los valores compartidos potencian el heroísmo, demostrando que el coraje puede surgir en cualquier entorno donde primen la solidaridad y el compromiso (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Reconocimiento social y valores compartidos. Un estudio de 2024 dirigido por el investigador Jean-Louis Dessalles en la Universidad Paris-Saclay propone que el reconocimiento público de los héroes puede incentivar comportamientos altruistas extremos, al funcionar como señal de compromiso con ciertos valores. Según este modelo, los actos heroicos y su celebración social surgen de manera conjunta porque quienes elogian públicamente a los héroes también refuerzan su propio estatus dentro del grupo.

Héroes en contextos ordinarios

El análisis del caso Bondi Beach demuestra que la psicología del heroísmo no es patrimonio de una élite, sino una capacidad latente en personas “ordinarias” ante desafíos extraordinarios.

La psicología moderna sostiene que
La psicología moderna sostiene que el potencial heroico no es exclusivo, sino una capacidad que puede desarrollarse a través de la formación y la exposición a modelos positivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones actuales sugieren que factores individuales, como la empatía y la autoeficacia, se potencian cuando se encuentran en contextos donde los valores colectivos y la cohesión social están presentes. Así, la intervención heroica surge no solo de características personales, sino de la interacción dinámica con el entorno.

Este potencial heroico no depende exclusivamente de contextos excepcionales. La psicología moderna sostiene que, mediante el aprendizaje, la exposición a modelos positivos y la formación en habilidades de intervención, cualquier individuo puede desarrollar la disposición a actuar en momentos críticos.

Enfrentar el miedo, desafiar la pasividad y priorizar el bienestar ajeno por encima del propio son respuestas posibles gracias a la interacción de empatía, personalidad, contexto social y percepción de eficacia.

Las historias de quienes actuaron en Australia muestran que, ante circunstancias críticas, cualquier persona puede optar por el coraje y el auxilio a los demás, encarnando el potencial heroico que la ciencia comienza a descifrar con mayor claridad.

Temas Relacionados

Psicología del heroísmoBondi BeachEfecto espectadorBoris GurmanEmpatíaSituaciones extremasComportamiento heroicoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué es la “prueba del pájaro” y cómo gestos simples predicen la conexión emocional en la pareja, según la psicología

La reacción ante frases aparentemente insignificantes revela el nivel de interés, cuidado y reciprocidad entre dos personas. Cómo la suma de estos momentos cotidianos sostiene la confianza y la intimidad en una relación sana, según los expertos

Qué es la “prueba del

Cómo diferenciar el cansancio causado por hipotiroidismo del estrés diario, según endocrinólogos

Agotamiento persistente, dificultad para mantener la atención y sensación de debilidad pueden ser manifestaciones de alteraciones en la función de la glándula tiroides. La importancia de consultar con un profesional de la salud para identificar el origen y recuperar la vitalidad

Cómo diferenciar el cansancio causado

Alcohol en las Fiestas: así afecta el consumo al cuerpo humano durante las celebraciones

Los brindis reiterados y la ingesta de bebidas que no se consumen habitualmente exponen al organismo a riesgos de salud. Cómo adoptar hábitos responsables para minimizar los efectos nocivos

Alcohol en las Fiestas: así

Cinco avances científicos de 2025 que aportaron nuevas perspectivas sobre el cerebro humano

Durante el año, la investigación neurocientífica logró identificar mecanismos inéditos relacionados con la memoria, la percepción, la regeneración celular y el funcionamiento interno del sistema nervioso

Cinco avances científicos de 2025

Nuevo hito astronómico: detectan tres agujeros negros supermasivos activos en el mismo sistema

El hallazgo, realizado con telescopios de radio de alta resolución, aporta evidencia directa sobre el papel de las fusiones galácticas en el crecimiento de objetos extremos

Nuevo hito astronómico: detectan tres
DEPORTES
¿“It’s time” hasta 2031? Bruce

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren más de 16.000 especies

Descubren más de 16.000 especies nuevas cada año: cómo cada hallazgo puede aportar avances en biotecnología y salud

Olentzero, el carbonero mágico que reemplaza a Papá Noel en el País Vasco y revive su leyenda cada Navidad

Un modelo teórico propone buscar materia oscura en reactores de fusión: ¿una nueva vía para resolver uno de los mayores enigmas del universo?

Qué es la “prueba del pájaro” y cómo gestos simples predicen la conexión emocional en la pareja, según la psicología

El terremoto de 500 kilómetros en Myanmar desafía los modelos sísmicos y podría reescribir el riesgo en fallas maduras