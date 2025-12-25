Tendencias

Las estrategias recomendadas por Harvard para mantener la atención en la era digital

Cómo prácticas cotidianas y cambios en el uso de dispositivos móviles permiten recuperar el foco, potenciar la productividad diaria y fomentar una relación más equilibrada con el entorno digital actual

El 81% de los adultos jóvenes reconoce pasar más tiempo del deseado frente a la pantalla del celular, según The Harvard Gazette (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, el uso intensivo de dispositivos móviles se convirtió en una práctica cotidiana, especialmente entre los menores de 30 años.

Según cifras difundidas por The Harvard Gazette, el 81% de los adultos jóvenes reconoce pasar más tiempo del deseado frente a la pantalla de su celular.

Esta dificultad creciente para mantener la atención, conocida como distracción digital, llevó a especialistas de la Universidad de Harvard a desarrollar estrategias para recuperar el foco y construir una relación más saludable con la tecnología.

Especialistas de Harvard advierten que la distracción digital reduce el rendimiento y afecta el bienestar general de millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de perder la concentración afecta tanto el rendimiento laboral como el bienestar general, con impacto directo en la vida diaria de millones de personas.

Los expertos consultados por The Harvard Gazette señalan que, desde reuniones interrumpidas por mensajes hasta el uso constante de redes sociales durante la noche, estos hábitos deterioran la capacidad de sostener la concentración y dificultan encontrar momentos de calma y productividad.

Prácticas sencillas para reconectar con el presente

Monica Sanford, decana asistente en el ministerio multirreligioso de la Harvard Divinity School, observa que la lucha por mantener el foco es común en todas las edades.

Las prácticas sencillas recomendadas por Harvard, como apagar el móvil y disfrutar el entorno, ayudan a recuperar el foco en la era digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para contrarrestar la tendencia a dispersarse, Sanford recomienda apartar el celular y dirigir la atención al entorno inmediato, por ejemplo, disfrutar de la luz natural o interactuar con mascotas.

Esta simple acción genera una sensación de realidad y plenitud que difícilmente se obtiene a través de una pantalla. “Lo que noto es que, cuando levanto la vista del teléfono y aprecio el entorno, eso se siente mejor, más real. Es como volver a mi vida”, relató Sanford a The Harvard Gazette.

Entre sus sugerencias prácticas, Sanford menciona acordar momentos sin dispositivos durante la cena o restringir el acceso a redes sociales. Desde su perspectiva, la atención es uno de los pocos ámbitos que las personas pueden controlar y, dentro de la tradición budista, entrenarla resulta fundamental para una vida más consciente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sanford resalta que distintas religiones —como el cristianismo, el judaísmo y el islam— emplean rituales y prácticas que ayudan a fortalecer el foco mental.

Límites tecnológicos y ejemplo familiar

En el ámbito de la salud mental, Bettina Hoeppner, profesora asociada de la Harvard Medical School y directora del programa Health through Flourishing, advierte que, aunque la tecnología facilita la conexión y el acceso a la información, también implica riesgos considerables.

Hoeppner explica que las interrupciones digitales provocadas por alertas y notificaciones afectan la creatividad y la capacidad de experimentar el “flujo”, ese estado de concentración plena en una actividad significativa.

Bettina Hoeppner, profesora de la Harvard Medical School, destaca la importancia de limitar el uso del teléfono móvil y dar ejemplo a los hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las estrategias que implementa consiste en evitar utilizar aplicaciones de trabajo en el teléfono. “Cuando no estoy trabajando, trato de ser un modelo de bajo uso del móvil para mis hijos”, afirmó Hoeppner a The Harvard Gazette.

Además, organiza su tiempo de manera que pueda cumplir con sus obligaciones sin depender de una conexión constante, reservando momentos familiares —como asistir a actividades deportivas— para estar completamente presente.

Hoeppner destaca la importancia de establecer límites tecnológicos claros y ofrecer un ejemplo concreto a las nuevas generaciones.

Ejercicios para cultivar la atención

El Center for Digital Thriving de Harvard aconseja transformar la tecnología en aliada del foco, buscando cada día pequeños detalles que despierten asombro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la investigación educativa, Beck Tench, cofundadora y directora de investigación del Center for Digital Thriving en la Graduate School of Education de Harvard, propone una técnica sencilla para redirigir el foco.

Tench aconseja elegir un pequeño elemento cotidiano —en su caso, corazones que observa en el entorno— y convertir su búsqueda en un hábito diario.

Sugiere a sus estudiantes identificar un detalle simple y poco frecuente que despierte asombro, lo que favorece mantener la atención en el presente.

El exceso de notificaciones digitales perjudica la creatividad y dificulta alcanzar el estado de concentración plena o 'flujo', advierten investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó a The Harvard Gazette, compartir estos hallazgos puede transformar el teléfono en una herramienta para el enfoque y la conexión, en lugar de una fuente de distracción permanente.

Frente al desafío de la hiperconectividad y el constante bombardeo de estímulos, los especialistas de Harvard coinciden en que recuperar la atención depende de una decisión personal diaria.

Elegir conscientemente dónde colocar el foco es un acto de autonomía que se cultiva en las acciones más simples de la vida cotidiana, permitiendo construir una relación más equilibrada y saludable con la tecnología.

