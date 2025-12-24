10 ideas para decorar la mesa de Navidad, rápido y fácil

La decoración de la mesa de Navidad refuerza el espíritu festivo y fomenta la unión familiar durante las celebraciones de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decoración de la mesa en Navidad responde a una tradición que trasciende la simple estética, funcionando como un reflejo del espíritu festivo y la importancia de compartir momentos en familia. Alrededor, se reúnen generaciones para celebrar, intercambiar historias y fortalecer vínculos, por lo que la ambientación busca crear un entorno cálido que potencie la experiencia de encuentro. Los colores, las luces y los ornamentos no solo aportan belleza, sino que evocan recuerdos, emociones y la expectativa de nuevas memorias compartidas.

Además, la mesa decorada adquiere un valor simbólico durante las fiestas, ya que en ella convergen la creatividad y el deseo de agasajar a los invitados. Preparar una mesa especial se convierte en un gesto de hospitalidad y dedicación, donde cada detalle, desde el mantel hasta los pequeños adornos, demuestra el esmero por hacer sentir bienvenidos a quienes forman parte de la celebración. Así, decorar la mesa en Navidad no solo embellece el espacio, sino que refuerza la identidad familiar y la alegría característica de estas fechas.

10 ideas rápidas y fáciles para decorar la mesa de Navidad

Según Handfie, que se dedica a preparar decoraciones sobre todo para las fiestas, la mesa para la Navidad no tiene por qué suponer grandes gastos ni complicaciones. Existen alternativas prácticas y accesibles que permiten transformar cualquier comedor en un espacio festivo y acogedor en pocos minutos.

Frutas decorativas

Una propuesta sencilla y aromática para decorar la mesa de Navidad consiste en utilizar cítricos como protagonistas. Para llevarla a cabo, solo se requiere una fuente o soporte de cristal, varias mandarinas, ramas de pino y una vela acompañada de su soporte.

El proceso es simple: se coloca el soporte en el centro de la mesa, se llena con las mandarinas y se añaden las ramas de pino para aportar un toque natural. Finalmente, se incorpora la vela, que puede ir en un tarro de vidrio o en un candelabro, logrando así un centro de mesa vistoso y perfumado.

El uso de frutas como mandarinas junto a velas y ramas de pino aporta una ambientación aromática y natural a la mesa navideña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servilletas navideñas

Otra alternativa consiste en crear pequeños árboles de Navidad utilizando servilletas de tela o papel. Para esta manualidad se necesitan servilletas del color preferido, como verde, rojo, dorado o blanco, y algún lazo o estrella de papel para finalizar el diseño.

El procedimiento implica doblar las servilletas a la mitad, de modo que adquieran la forma triangular de un árbol. Para completar el adorno, Arteo Home sugiere colocar un lazo o una estrella en la punta que mantenga la forma y sostenga las servilletas, dando como resultado una decoración original y llamativa para cada comensal.

Servilletas dobladas en forma de árbol, con lazos o estrellas de papel, ofrecen un detalle creativo y colorido para la decoración de Navidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centros de mesas

Una opción práctica y decorativa es emplear tarros de vidrio para crear pequeños centros de mesa luminosos. Para esta idea se necesitan tarros de cristal, ramitas de pino o acebo, arándanos y velas flotantes. El armado consiste en verter un poco de agua en el tarro, añadir las ramitas y los arándanos, y finalmente colocar la vela flotante en la superficie. Esta combinación aporta un toque natural y elegante, además de iluminar la mesa con una luz suave y festiva.

Los tarros de vidrio con ramitas de pino y velas flotantes permiten crear centros de mesa luminosos y elegantes para Navidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Árbol de Navidad dulce

Una propuesta divertida y dulce para la mesa navideña es elaborar un árbol de gomitas. Los materiales necesarios son un cono de telgopor, las golosinas de colores recubiertas de azúcar y palillos.

El procedimiento consiste en pinchar los dulces con los palillos y fijarlas al cono hasta cubrirlo por completo, sin dejar espacios vacíos. Este adorno no solo decora, sino que también alienta a los invitados a disfrutarlo al finalizar la comida, combinando así lo visual con lo gastronómico en la celebración.

Un árbol navideño hecho con gomitas transforma la mesa en un punto atractivo y dulce para grandes y chicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Portacubiertos de Papá Noel

Otra idea original es confeccionar portacubiertos navideños con forma de traje de Papá Noel o elfo. Para realizar esta manualidad se requieren cartulinas de colores verde, rojo y negra o también friselinas con los mismos colores para unir con pegamento y crear el tradicional gorro.

El proceso consiste en formar un cono con la cartulina o friselina, decorarlo con detalles de cinturón y botones, o bien pintarlos y añadir los adornos. Una vez terminados, los portacubiertos sirven para presentar los cubiertos o servilletas de manera creativa en la mesa, aportando un toque festivo y personalizado a cada lugar.

Portacubiertos alusivos de Papá Noel o elfo, hechos con cartulina o friselina, personalizan cada puesto de la mesa en Navidad (freepik)

Hojas decorativas

Un detalle elegante y sencillo consiste en utilizar hojas naturales pintadas en tonos dorados o plateados para decorar la superficie de la mesa. Para esta idea se necesitan hojas de diferentes formas y tamaños, pintura de color dorado o plateado y, si se desea, servilletas donde colocarlas.

El procedimiento es simple: se rocían las hojas con la pintura elegida y, una vez secas, se disponen sobre cada servilleta o repartidas por el mantel, logrando un efecto sofisticado y adaptado a la decoración navideña del hogar.

Hojas naturales pintadas en dorado o plateado se convierten en un elemento decorativo sofisticado y fácil de adaptar a cualquier mesa festiva (freepik)

Velas y piñas doradas

Otra opción creativa es confeccionar centros de mesa utilizando piñas recogidas al aire libre. Para llevar a cabo esta propuesta se necesitan piñas, pintura metalizada, pegamento o silicona caliente, un cuenco, velitas pequeñas y, de forma opcional, elementos decorativos naturales.

El proceso comienza cortando la punta de las piñas para que queden planas en la parte superior, luego se pintan con pintura metalizada y se dejan secar. Después, se fijan las piñas en los cuencos, se rodean con elementos naturales opcionales y se colocan las velitas, listas para encender justo antes de la comida, aportando un aire sofisticado y natural a la mesa.

Centros de mesa con piñas pintadas de dorado y velas pequeñas aportan un efecto natural y sofisticado para la cena de Nochebuena (freepik)

Una piña decorativa con golosinas

Una propuesta original para el centro de la mesa es elaborar una piña de bombones utilizando una botella como base. Los materiales necesarios son la botella, silicona caliente, bombones envueltos en papel dorado, papel de seda verde oscuro y cuerda de esparto.

El procedimiento consiste en cubrir la botella hasta el cuello pegando los bombones con ayuda de la silicona. Luego, se recorta el papel de seda en forma de hojas largas, que se fijan en la parte superior simulando el follaje de la piña.

Con una forma de ananá y dulces para todos, esta opción sirve para darle color y birllo a la mesa (supersadovnik)

Camino verde

Es una alternativa natural y vistosa para decorar el centro de la mesa navideña. Para realizar este arreglo se necesitan ramitas de pino y eucalipto, brotes de acebo, piñas, manzanas rojas, adornos navideños, velas, tarros de cristal, nueces y avellanas, según la preferencia y gustos de cada persona.

El procedimiento consiste en disponer una base de ramitas de pino y eucalipto a lo largo del centro de la mesa, integrando brotes de acebo para sumar un matiz festivo. Sobre esta base se distribuyen piñas, algunas manzanas rojas y adornos típicos, como bolas de árbol de Navidad.

El camino verde para decorar la mesa de Navidad utiliza pino, eucalipto, acebo, piñas y manzanas, creando un arreglo natural y vistoso (freepik)

Naranjas decorativas

Una propuesta que combina lo visual y lo aromático es la de las naranjas, también conocidas como olorosas e ideales para aportar un aire festivo y perfumar el ambiente. Para llevarla a cabo se requieren una fuente o bandeja, naranjas, ramas de pino, brotes de acebo, pequeñas piñas decorativas.

El armado es sencillo: se colocan las naranjas junto con las piñas, las ramas de pino y los brotes de acebo en la bandeja, creando una composición armoniosa. Para intensificar el aroma, se utiliza el pelador para hacer dibujos en la cáscara de las naranjas, de manera opcional.

Las naranjas decorativas con ramas de pino y piñas, combinan aromas y estética para una mesa navideña festiva y perfumada (freepik)