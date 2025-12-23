Samuel L. Jackson cumplió 77 años y reveló cómo cuida su salud: desde pilates hasta rutinas con pesas

Samuel L. Jackson mantiene su energía a los 77 años con ejercicio y alimentación controlada REUTERS/Aude Guerrucci

En millones de pantallas, Samuel L. Jackson se transformó en Jules en Pulp Fiction, en el desafiante Nick Fury en la saga Avengers y en Mace Windu en Star Wars. Pero lejos de los efectos especiales, la mayor hazaña de este actor, que hoy celebra 77 años, ocurre a diario, lejos de los estudios de grabación. Detrás del hombre que marcó algunas de las películas más taquilleras de la historia, existe una rutina de ejercicio y alimentación que protege su energía, desafía su edad y demuestra que la constancia puede ser tan poderosa como cualquier guion de Hollywood.

Sorprende descubrir que, a sus 77 años, el célebre actor de Jurassic Park mantiene una rutina de ejercicio estructurada y apuesta por métodos de entrenamiento diversos. El actor atribuye buena parte de su vitalidad a la preparación constante y al autocuidado físico.

“Presto atención a mi cuerpo porque me han ocurrido cosas”, confió a AARP The Magazine. Este principio lo llevó a incorporar una planificación semanal que mezcla varias disciplinas.

Pilates: el secreto de su flexibilidad y agilidad

El protagonista de Pulp Fiction incorpora una planificación semanal de ejercicio físico y alimentación personalizada, respaldada por controles médicos periódicos REUTERS/Hollie Adams

Una de las claves más constantes en la rutina de Jackson es el Pilates, que practica tres veces por semana.

En su conversación con el sitio especializado Superhero Jacked, el actor remarcó sus beneficios para la flexibilidad, estabilidad y prevención de dolores articulares o musculares, frecuentes en personas de mayor edad.

Esta rutina, pensada para adaptarse a las exigencias de los rodajes y los viajes, ayuda a mantener el equilibrio corporal y reducir el estrés físico acumulado.

Entrenamiento con pesas: fuerza para cada década

El entrenamiento de fuerza ocupa también su calendario semanal. El propio Jackson alterna sesiones de pesas de intensidad moderada con ejercicios funcionales para asegurar la preservación de masa muscular y movilidad. Este enfoque evita sobrecargas pero activa todos los grupos musculares, algo fundamental para la autonomía y el rendimiento en la tercera edad.

“Entreno fuerza tres veces por semana e integro máquinas, pesos libres y trabajo de resistencia, siempre bajo recomendaciones especializadas”, compartió.

Samuel L. Jackson en Avengers (Disney Plus)

Terapias complementarias: acupuntura, masajes y cupping

Además del movimiento activo, el actor reserva dos días a la semana para terapias complementarias: acupuntura, masajes y cupping. Estas prácticas, que muestran resultados en la recuperación muscular, mejoran el flujo sanguíneo y alivian tensiones propias de la edad. Estas sesiones forman una parte invariable de su cronograma y son “tan importantes como el propio ejercicio”.

Alimentación: de la dieta vegana a la personalización consciente

Quizás uno de los aspectos más comentados del cuidado de Jackson fue su adopción de una dieta vegana tras afrontar un diagnóstico de coágulo sanguíneo cerca del corazón.

“Mi médico dijo que era mi mayor oportunidad para seguir con vida – y funcionó”, contó al diario Express. El cambio trajo consigo una reducción significativa de peso, de colesterol y presión arterial.

Después de un diagnóstico de salud, el actor adoptó una dieta vegana y adaptó sus hábitos alimenticios según las demandas de sus papeles cinematográficos REUTERS/Mario Anzuoni

Durante varios años, el actor mantuvo pauta vegana estricta, pero en momentos de exigencia profesional adaptó su régimen. Lo hizo, por ejemplo, al tener que subir de peso para un papel en la película The Legend of Tarzan, según relató. Hoy, aunque su menú no es exclusivamente vegano, sigue priorizando alimentos de origen vegetal, excluye carnes rojas y conserva un monitoreo médico regular antes de cada rodaje.

Chequeos médicos frecuentes: prevención como norma

Un elemento diferencial en la vida cotidiana de Jackson es la realización de controles médicos periódicos. El actor subraya que, por exigencias del seguro profesional, debe realizarse chequeos antes de cada gran producción. Este hábito lo acompaña independientemente del rol que interprete, y lo considera una ventaja para intervenir a tiempo ante cualquier alarma de salud.

A la luz de sus 77 años, Samuel L. Jackson representa la combinación entre rutina, flexibilidad y cuidado integral.

Pilates, fuerza, terapias complementarias y una alimentación controlada son los pilares que le permiten seguir activo y competitivo en una industria que pocas veces perdona el paso del tiempo. La clave, repite el propio Jackson, está en “hacer del autocuidado una obligación diaria”, sin excepciones.