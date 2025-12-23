Receta de panettone navideño, rápida y fácil

La receta de panettone navideño rápido y fácil ofrece una opción ideal para disfrutar del clásico italiano sin largas esperas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panettone navideño es mucho más que un simple pan dulce. Es el emblema de la Navidad en muchas familias argentinas y del mundo, un símbolo de festejo, unión y buenos deseos. Es un clásico que nunca falla y que, con esta versión rápida y fácil, cualquiera puede disfrutar sin pasar horas en la cocina.

Este pan de origen italiano nació en Milán y, con la inmigración, se arraigó profundamente en la cultura gastronómica argentina. Tradicionalmente, el panettone lleva horas de levado y cuidado, pero la versión que aprenderán hoy reduce los tiempos sin resignar el sabor ni la esponjosidad.

Suele servirse en Navidad y Año Nuevo, acompañado de una copa de sidra o un mate. Hay quienes lo prefieren sólo con frutas, otros con chips de chocolate, y no faltan los golosos que lo rellenan con crema pastelera o dulce de leche.

Receta de panettone navideño rápido y fácil

La elaboración de este panettone comienza activando la levadura en leche tibia con azúcar, para obtener una esponjosidad típica en menos tiempo. Se mezclan huevos, manteca derretida, ralladura de cítricos y esencia de vainilla, sumando harina poco a poco hasta lograr una masa suave.

Luego, se incorporan las frutas abrillantadas y las pasas, o chips de chocolate si se prefiere una opción diferente. Finalmente, se deja levar brevemente, se coloca la masa en moldes y se hornea hasta dorar.

La versión rápida de panettone mantiene el sabor y la esponjosidad típicos gracias a una fermentación abreviada (Foto creada con IA de Gemini)

Esta versión rápida permite disfrutar de un panettone húmedo y tierno en menos de tres horas, perfecto para los que buscan practicidad sin renunciar al sabor tradicional. Es ideal para compartir en reuniones festivas o regalar, y se puede personalizar con los ingredientes favoritos de cada uno.

Tiempo de preparación

La receta de panettone rápido y fácil lleva aproximadamente 2 horas y 30 minutos en total:

Activación de la levadura: 15 minutos

Preparación y mezclado de la masa: 20 minutos

Primer levado: 45 minutos

Armado y levado en molde: 30 minutos

Cocción en horno: 40 minutos

Ingredientes

500 g de harina 0000 (de repostería)

150 g de azúcar

10 g de levadura seca instantánea

200 cc de leche tibia

3 huevos

100 g de manteca derretida

Ralladura de 1 naranja y 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de ron o licor (opcional)

150 g de frutas abrillantadas picadas

100 g de pasas de uva

100 g de chips de chocolate (opcional)

1 pizca de sal

1 cucharada de miel

Paso a paso, los ingredientes clave como la harina 0000, frutas abrillantadas y levadura garantizan un panettone tierno y húmedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer panettone navideño rápido y fácil, paso a paso

Disolver la levadura y una cucharada de azúcar en la leche tibia. Dejar reposar 15 minutos hasta que haga burbujas. En un bol grande, mezclar los huevos, el azúcar restante, la manteca derretida, la miel, la ralladura de cítricos, la esencia de vainilla y el licor. Agregar la levadura activada y mezclar bien. Incorporar la harina tamizada con la pizca de sal, de a poco, mezclando hasta integrar. Amasar unos minutos hasta obtener una masa suave y apenas pegajosa. Añadir las frutas abrillantadas, pasas y, si se desea, chips de chocolate. Integrar bien. Tapar el bol con un film y dejar levar en un lugar cálido por 45 minutos o hasta que duplique el volumen. Desgasificar suavemente la masa y colocarla en un molde de panettone enmantecado. Dejar levar nuevamente 30 minutos. Hornear en horno precalentado a 170°C por 35-40 minutos, hasta que al pinchar el centro el palillo salga seco. Dejar enfriar, desmoldar y decorar con azúcar impalpable o glasé si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta cantidad de ingredientes, el panettone rinde aproximadamente 10 porciones generosas.

Cada panettone rinde aproximadamente 10 porciones generosas, brindando 340 calorías y 6 gramos de proteínas por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este panettone contiene aproximadamente:

Calorías: 340

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 55 g

Azúcares: 25 g

Proteínas: 6 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El panettone casero se puede conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 4 días, o en heladera hasta una semana. Se recomienda envolverlo en papel film para mantener su humedad y sabor.