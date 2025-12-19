Tendencias

Para qué sirven los carozos de aceitunas y por qué recomiendan conservarlos

La reutilización de estos residuos vegetales permite optimizar recursos en el hogar y el jardín, favoreciendo la economía circular y reduciendo el impacto ambiental, de acuerdo con investigaciones recientes

Los carozos de aceituna se
Los carozos de aceituna se consolidan como alternativa ecológica y económica para el hogar y el jardín (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los carozos de aceituna suelen considerarse un descarte luego del consumo de la pulpa, aunque expertos y aficionados a la agricultura han comenzado a identificar diversos usos prácticos y beneficios para el hogar y el jardín. Estos fragmentos de origen vegetal ofrecen alternativas sostenibles y económicas para quienes buscan optimizar recursos y reducir desperdicio, informaron medios especializados citando a recientes investigaciones sobre hábitos ecológicos domésticos.

Para qué sirven los carozos de aceitunas

El aprovechamiento de los carozos de aceitunas se ha extendido en diferentes regiones agrícola-industriales de España, Italia y Grecia, países donde la olivicultura mantiene una larga tradición. Como costumbre, estos residuos han tenido usos domésticos y agrícolas, aunque avances recientes en reciclaje y sustentabilidad impulsaron su valorización.

Expertos destacan el uso de
Expertos destacan el uso de carozos de aceituna como biocombustible sostenible en estufas y calderas domésticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos del Instituto de Ciencias Agrarias informaron que los carozos se destinan principalmente como biocombustible, dada su capacidad para producir calor en estufas y calderas, reemplazando otros recursos menos amigables con el ambiente. La industria europea produce y comercializa anualmente miles de toneladas de este subproducto.

Además, diversas investigaciones señalaron que los carozos actúan como reguladores de la humedad y aireadores del suelo en jardinería, destacando su utilidad y potencial. “Su estructura dura permite proteger raíces y conservar mejor el sustrato”, puntualizó la ingeniera agrónoma Carmen Domínguez.

Los beneficios de usar los carozos de aceituna en el jardín

Distintos especialistas coincidieron en que integrar carozos de aceituna al jardín permite obtener ventajas notables en comparación con sustratos tradicionales o sintéticos. Los carozos resultan eficientes controlando malezas y aportando porosidad al suelo, lo cual favorece el crecimiento de las plantas.

El uso de carozos sobre la superficie de macetas o terrenos ayuda a conservar la humedad y evitar evaporaciones excesivas durante el verano. Por su composición, los fragmentos demoran varios años en degradarse, por lo que prolongan su efecto positivo sin necesidad de renovar la capa protectora con frecuencia, detalló el informe del Instituto de Ciencias Agrarias.

Los carozos de aceituna prolongan
Los carozos de aceituna prolongan la conservación de la humedad y reducen la evaporación en épocas de altas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre otros beneficios reportados, los carozos minimizan la compactación del sustrato, lo que mejora la circulación de aire y la oxigenación de las raíces. Algunos viveristas confirmaron que “al dispersarse sobre la tierra, dificultan el crecimiento de malas hierbas y favorecen cultivos más sanos", según información recogida por El País.

Además, la reutilización de este residuo contribuye a la sostenibilidad, alineándose con las tendencias de economía circular. “Cuando los carozos reemplazan plásticos o piedras decorativas, el impacto ambiental disminuye”, afirmaron fuentes de la Asociación Española de Jardinería Ecológica en una entrevista con Reuters.

Cómo usar los carozos de aceituna en el jardín

La aplicación de carozos de aceitunas en el jardín requiere pasos sencillos pero efectivos. El primer paso recomendado consiste en enjuagar los carozos para eliminar restos de sal o aceites presentes en la pulpa, y luego dejar secar completamente antes de utilizarlos.

Existen distintos métodos para usar estos fragmentos, siendo la cobertura superficial uno de los más frecuentes. Una vez limpios y secos, se distribuyen en una capa uniforme sobre la tierra de macetas, jardineras o parterres, formando una capa que habitualmente alcanza entre dos y cinco centímetros de espesor. “De esta manera, los carozos contribuyen a aislar el sustrato de los cambios bruscos de temperatura”, aseguró el agrónomo Joaquín Ramírez en diálogo con El País.

El almacenamiento adecuado de carozos
El almacenamiento adecuado de carozos de aceituna previene la aparición de moho y garantiza su efectividad en el jardín (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa incluye mezclarlos con corteza y restos de poda triturados para conformar un substrato más aireado en cultivos ornamentales. Viveros europeos han comenzado también a emplear carozos como drenaje en el fondo de macetas, reduciendo así el uso de grava o arcilla expandida, informó Reuters.

Cabe mencionar que los carozos no agregan nutrientes al suelo, ya que su descomposición es lenta debido a su dureza, aunque mantienen la estructura y humedad del terreno. Finalmente, los expertos recomiendan almacenar los carozos en recipientes secos y ventilados hasta su uso, para prevenir posible aparición de moho.

El aumento del interés en prácticas ecológicas y de reutilización posiciona a los carozos de aceituna como un recurso cada vez más valorado en jardinería doméstica y profesional, una tendencia en expansión según reportaron distintas fuentes consultadas por Reuters.

