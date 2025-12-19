Apple Martin deslumbró en Nueva York con un vestido icónico de su madre, Gwyneth Paltrow: claves del look

La moda sostenible cobra relevancia en la elección de Apple Martin para la premiere neoyorquina (The Grosby Group)

Apple Martin deslumbró en la alfombra roja del estreno de “Marty Supreme”, en Nueva York, al elegir un icónico vestido negro que su madre, Gwyneth Paltrow, había usado en la premiere de “Emma”, en 1996.

El gesto de la joven modelo, hija del cantante de Coldplay Chris Martin, estableció un puente entre dos generaciones al rescatar una prenda emblemática de la moda de los años 90.

La elección del vestido, utilizado por Paltrow hace casi 30 años, reafirmó la vigencia de los clásicos y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la alfombra roja.

El diseño minimalista volvió a cobrar protagonismo

El diseño que lució Apple fue un maxi vestido negro de escote redondeado, tirantes tipo halter y espalda descubierta, que se ajustó suavemente al cuerpo manteniendo una silueta relajada. La estilista Elizabeth Saltzman coordinó el look de Martin, quien completó el atuendo con tacos negros y pendientes de diamantes.

A su vez, el peinado, un moño desenfadado, y el maquillaje, con delineado negro sutil y labios rosados brillantes, aportaron un aire contemporáneo al conjunto.

Gwyneth Paltrow con el diseño clásico de Calvin Klein que destaca como símbolo de la vigencia del minimalismo en las alfombras rojas (The Grosby Group)

Sin dudas, el paralelismo con la aparición original de Paltrow en 1996 fue evidente. Es que la actriz también combinó el vestido con pendientes de diamantes y un moño alto de acabado desordenado, aunque optó por un maquillaje más dramático, con ojos ahumados y labios en tono rojo intenso.

El minimalismo del diseño, sin joyas llamativas y acompañado solo de un pequeño bolso de satén y sandalias de tiras, mantuvo su atractivo y modernidad incluso después de casi treinta años. Martin, al igual que su madre, permitió que la prenda fuera la protagonista, adaptando el estilo a la estética actual.

Moda circular, herencia y complicidad familiar

La relación de Martin con el vestuario vintage de Paltrow va más allá de este evento. En declaraciones, la actriz reveló que su hija suele tomar prestadas piezas de su armario, especialmente aquellas de la década de los 90.

“Ella saca todo tipo de cosas. Le encantan todos mis Calvin de los 90, de los cuales hay muchos, y los Prada de los 90, de los cuales también hay muchos”, afirmó Paltrow. Por su parte, Martin expresó su admiración por la actitud de su madre hacia la moda. “Es una auténtica rebelde cuando se trata de estilo y siempre ha hecho lo que ha querido sin preocuparse por lo que piensen los demás”, comentó la joven a Vogue.

El vínculo entre Gwyneth Paltrow y Apple Martin trasciende generaciones a través de la moda (Créditos: Instagram/@gwynethpaltrow)

El estilo coherente y funcional de Apple Martin

La imagen pública de la joven se caracteriza por la elección de prendas básicas, cortes relajados y una paleta neutra que prioriza la comodidad. Sus propuestas mantienen un hilo conductor: versatilidad, sobriedad y atención a los detalles funcionales.

Ligereza y practicidad

Las decisiones de vestuario de Apple Martin marcan tendencia al priorizar la comodidad, la sobriedad y la atención a los detalles (The Grosby Group)

Martin fue vista en East Hampton, Nueva York, mientras lucía una camiseta blanca ajustada, pollera azul amplia de largo medio y zapatos planos negros con correa. Además, optó por llevar el cabello recogido y accesorios sutiles.

Comodidad urbana y desenfado

El uso de colores neutros y cortes relajados distingue la propuesta personal de Apple Martin (The Grosby Group)

En otra ocasión, mientras caminaba por la ciudad, la joven vistió un suéter negro holgado, jeans rectos azul claro y zapatos oscuros con suela gruesa. Como accesorio, añadió una mochila beige y complementó el look con anteojos de sol oscuros sobre la cabeza. El cabello lo llevó ligeramente ondulado.

Invierno elegante con acento de color

Las prendas básicas, acompañadas de pequeños acentos de color, definen el estilo público de la joven (The Grosby Group)

En otra aparición urbana, Apple recurrió a un abrigo negro largo de corte amplio, pantalones azul oscuro y zapatos negros con detalles metálicos. Lo que destacó el look fue una bufanda roja envolvente, anteojos de sol oscuros y un bolso negro de cadena en el hombro derecho. El peinado lo llevó recto y más corto.