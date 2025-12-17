Tendencias

Los 10 juguetes más pedidos para las Fiestas 2025 en Argentina, según un relevamiento

El estudio realizado en 3.000 comercios del país analizó, además, las preferencias de las familias al momento de elegir regalos para niños este fin de año

Los juguetes didácticos de primera
Los juguetes didácticos de primera infancia lideran la preferencia en las Fiestas 2025 por su aporte al desarrollo y la estimulación temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las Fiestas de fin de año, los juguetes ocupan un lugar central en los regalos.

Un relevamiento realizado por la Cámara Argentina del Juguete reveló cuáles son los más pedidos hasta el momento.

El informe precisó, además, que crecen las compras digitales y la necesidad de extremar precauciones en la selección de productos seguros.

Los 10 juguetes más pedidos para las Fiestas 2025 en Argentina

Juguetes de aire libre, playa
Juguetes de aire libre, playa y agua potencian el juego activo durante el verano y son de los más requeridos en la temporada alta (Freepik)

El informe analizó a 3.000 jugueterías de todo el país y documentó lo siguiente.

  1. Juguetes de primera infancia: Didácticos, apilables, encastres y juguetes sensoriales que representan cerca del 40% de la oferta nacional, elegidos por promover el desarrollo y alejar a los niños de las pantallas desde edades tempranas.
  2. Juguetes de aire libre, playa y pileta: Lanzaaguas, baldecitos, estaciones de agua y piletas infantiles muy buscados en la temporada de verano por incentivar el juego activo.
  3. Juegos de mesa familiares: Preferidos por su valor educativo y su capacidad para reunir a distintas generaciones, en un segmento con fuerte protagonismo de la industria argentina.
  4. Juguetes creativos y de manualidades: Sets de arte, masas de modelar, actividades creativas y juegos de experimentación para fomentar el juego sin dispositivos electrónicos.
  5. Peluches interactivos, mascotas electrónicas y juguetes tecnológicos simples: Productos que integran tecnología accesible, movimiento o funciones básicas de interacción, captando la atención especialmente de la primera infancia.
  6. Rompecabezas y juegos tranquilos para compartir: Propuestas lúdicas de baja estimulación digital, puzzles y juegos de memoria elegidos tanto por familias como por adultos que buscan regalos educativos y de uso conjunto.
  7. Muñecas y bebotes: Un clásico del mercado argentino, con presencia sostenida tanto de productos nacionales como importados.
  8. Bloques de construcción y juguetes de encastre: Demandados por su aporte al desarrollo cognitivo y motriz, impulsados por la participación activa de la industria local.
  9. Figuras de acción y sets coleccionables: Segmento impulsado por personajes de series, películas y contenidos audiovisuales, dominado por productos importados y licenciados.
  10. Monopatines y vehículos de arrastre: Regalos de mayor valor que muestran un crecimiento sostenido en el canal online.
Juguetes didácticos, de aire libre
Juguetes didácticos, de aire libre y juegos de mesa lideran las preferencias en las Fiestas 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta por juguetes peligrosos y riesgos de la compra online internacional

La CAIJ había alertado en días previos sobre la venta en Argentina de juguetes peligrosos que fueron retirados en mercados como Estados Unidos, Canadá y México por riesgos graves para la salud infantil.

Matías Furió, presidente de la CAIJ, subrayó que “un producto retirado del mercado en otro país no debería llegar a las manos de una familia argentina”.

La Cámara Argentina del Juguete
La Cámara Argentina del Juguete recomienda comprar siempre en comercios habilitados para garantizar la seguridad de los productos (Freepik)

La CAIJ señala que los fabricantes argentinos cumplen con certificaciones, trazabilidad y estándares que garantizan la seguridad de los productos, mientras que los artículos importados sin control generan una competencia desleal. “Estos casos ponen en riesgo la salud de chicos y chicas y generan una competencia desleal frente a productos que sí cumplen con las normas argentinas”, advirtió la entidad.

Furió destacó que los juguetes producidos en el país son elaborados por PyMEs sujetas a la reglamentación vigente, lo que coloca a los fabricantes formales en desventaja frente a la circulación de productos inseguros que ingresan por canales digitales.

Recomendaciones para comprar juguetes seguros

Bloques de construcción y juguetes
Bloques de construcción y juguetes de encastre favorecen el desarrollo motriz y cognitivo, con amplia participación de la industria nacional (Freepik)

La CAIJ recomienda a las familias tomar precauciones al elegir juguetes, especialmente en compras internacionales. Entre las sugerencias figuran comprobar que el juguete no haya sido retirado en otros países, desconfiar de productos sin información detallada sobre origen o certificación, favorecer la compra en comercios formales y revisar siempre el marcado de conformidad. Además, la entidad insta a denunciar cualquier producto o maniobra sospechosa que ponga en riesgo la seguridad infantil.

Las recomendaciones también se dirigen a las plataformas de e-commerce y a los entes estatales, a quienes la CAIJ solicita una fiscalización efectiva de compras online, la exigencia del marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes y la habilitación de canales ágiles para denunciar y retirar productos inseguros.

Para facilitar la protección de los consumidores, la CAIJ puso a disposición un formulario específico para reportar maniobras de comercio desleal y otro, elaborado junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, para reportar lesiones potencialmente vinculadas al uso de productos inseguros. Ambos formularios están disponibles en el sitio web institucional de la cámara.

La entidad también recomienda utilizar recursos internacionales como globalrecalls.oecd.org y la web de la CPSC para consultar antecedentes de retiro y alertas de seguridad antes de realizar compras online.

La elección de juguetes seguros y la compra en comercios formales son acciones clave para reducir riesgos y proteger la seguridad de los niños y niñas durante las fiestas, en un contexto donde la responsabilidad es compartida entre familias, autoridades y plataformas.

