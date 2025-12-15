Juguetes peligrosos: alertan por productos prohibidos en otros países que se pueden comprar en Argentina

Elegir un juguete seguro y de origen certificado es clave para la protección de la infancia en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) detectó la venta en Argentina de juguetes retirados por riesgos graves en otros países, que ingresan sin advertencias ni fiscalización a través de la compra internacional digital.

La entidad empresaria dijo que halló en oferta en Argentina productos que fueron prohibidos en mercados como Estados Unidos, Canadá y México. Según alertó la CAIJ, estos juguetes ingresan al país vía plataformas electrónicas bajo modalidad de compra internacional, sin pasar por controles de frontera ni certificación local, lo que multiplica los riesgos para niños y niñas.

En un comunicado, la CAIJ advirtió que la falta de un sistema de fiscalización y la carencia de requisitos de seguridad en la venta online posibilita la llegada al consumidor de artículos con antecedentes internacionales de retiro por peligrosidad.

Juguetes prohibidos en otros países se comercializan libremente en el mercado argentino sin certificación ni advertencias

“El problema es que, en la compra online, no existe la obligatoriedad de publicar el marcado de conformidad con los certificados de seguridad y, además, no hay fiscalización efectiva para los juguetes destinados a chicos y chicas. Un producto retirado del mercado en otro país no debería llegar a las manos de una familia argentina”, subrayó Matías Furió, presidente de la CAIJ.

El riesgo de asfixia, intoxicación y lesiones graves aumenta con la compra de juguetes no regulados por plataformas digitales

Casos detectados por la Cámara de Juguete

La organización expuso cuatro ejemplos extraídos de plataformas argentinas donde se están ofertando productos que cuentan con retiros obligatorios en otras jurisdicciones. El listado incluye:

Disfraz infantil SKCAIHT Sirena : Este producto fue retirado el 11 de diciembre de 2025 por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos ( CPSC , por sus siglas en inglés) a causa de la presencia de ftalatos , compuestos químicos prohibidos por su toxicidad y por estar asociados a riesgos de salud si son ingeridos . Según la CPSC, se ordenó el retiro del mercado y la devolución del dinero a quienes lo adquirieron, aunque aún puede encontrarse en Argentina por compra internacional, sin advertencia ni control institucional.

Silver Lining Cloud Activity Gym de Skip Hop : Un gimnasio para bebés retirado en Estados Unidos , Canadá y México debido a que piezas desprendibles presentan riesgo de asfixia . Informes de la CPSC reportan doce casos en que niños llevaron partes del artículo a la boca.

Conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina : Según los registros estadounidenses, coincide con un juguete retirado en Estados Unidos por riesgo grave de lesiones o muerte por ingestión de baterías botón , uno de los peligros más severos identificados para la infancia.

Zippee Silicone Activity Toy: El informe de la CPSC del 20 de noviembre de 2025 estableció que los extremos esféricos pueden alcanzar el fondo de la garganta de los niños, generando riesgo de asfixia o muerte, en violación de normas internacionales de seguridad.

Productos retirados en Estados Unidos, Canadá y México están disponibles para familias argentinas mediante compras internacionales

Las referencias a cada alerta internacional se encuentran publicadas en la web oficial de la CPSC y en sitios como https://globalrecalls.oecd.org, recomendados por la CAIJ para consulta antes de cualquier adquisición.

La ausencia de controles fronterizos permite el ingreso de artículos infantiles peligrosos que han sido vetados por autoridades internacionales

El peligro, advirtió la CAIJ en una comunicación institucional, “radica en que estos productos ingresan sin controles previos y ya han sido declarados peligrosos por autoridades internacionales”. Además, estos canales minan la industria local: “Estos casos ponen en riesgo la salud de chicos y chicas y generan una competencia desleal frente a productos que sí cumplen con las normas argentinas”, alertó la entidad a través de su cuenta oficial en Instagram.

La falta de exigencia de certificados de seguridad en el e-commerce expone a los niños argentinos a graves peligros

Furió remarcó que el juguete producido en Argentina cuenta con certificación, trazabilidad y estándares que garantizan su seguridad, y es elaborado por PyMEs nacionales sujetas a la reglamentación vigente. La existencia de artículos importados inseguros, sin controles y con menos exigencias regulatorias coloca a los fabricantes formales ante un escenario de desventaja estructural.

Fabricantes argentinos advierten sobre la competencia desleal provocada por la venta de juguetes sin homologar

Al mismo tiempo, la CAIJ puso a disposición del público un formulario específico para reportar maniobras de comercio desleal, así como otro, elaborado junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, para reportar lesiones potencialmente vinculadas al uso de productos inseguros. Ambos formularios se encuentran disponibles en el sitio institucional (https://www.caij.org.ar).

Recomendaciones y solicitudes a consumidores, autoridades y plataformas

Frente a la falta de controles sistémicos, la CAIJ recomendó a las familias tomar precauciones al elegir juguetes en entornos digitales y, en particular, al considerar ofertas bajo modalidad internacional. La entidad sugiere:

La CAIJ y la Sociedad Argentina de Pediatría brindan canales de denuncia para productos y lesiones vinculadas a juguetes peligrosos

Comprobar que el juguete no haya sido retirado en otros países, utilizando plataformas como globalrecalls.oecd.org

Desconfiar de productos que no exhiban información detallada sobre su origen, certificación o fabricante.

Favorecer la compra en comercios formales y habilitados.

Revisar siempre el marcado de conformidad para todos los juguetes adquiridos.

Denunciar cualquier producto o maniobra que resulte sospechosa o ponga en riesgo la seguridad infantil.

Plataformas digitales permiten la circulación de juguetes con antecedentes de accidentes y alertas internacionales

Las recomendaciones se extienden a las propias plataformas de e-commerce y a los entes estatales, a quienes la Cámara Argentina de la Industria del Juguete reclamó una “fiscalización efectiva del comercio online y de la modalidad de compra internacional, la exigencia del marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes y la habilitación de canales ágiles para denunciar y retirar productos inseguros”.

“Elegir un juguete seguro importa. Revisá el marcado de conformidad, comprá en comercios formales y denunciá productos inseguros”, enfatizó la última campaña institucional difundida por la cámara.

La protección de la infancia requiere un involucramiento conjunto: familias, autoridades y plataformas cuentan con herramientas e información para prevenir riesgos asociados a los juguetes que llegan al país sin las garantías de seguridad exigidas internacionalmente.