De Bad Bunny a Rihanna: Vogue reveló la lista de las celebridades mejor vestidas de 2025

Vogue publicó su esperada lista de las 55 personas mejor vestidas de 2025, un compendio que se ha consolidado como referente global en tendencias de moda y cultura pop. La selección abarca figuras del espectáculo, la música, el deporte, la política y la moda, y destaca tanto a celebridades consagradas como a talentos emergentes.
Este año, la diversidad de estilos y la influencia de diseñadores en eventos clave como la Met Gala, festivales de cine y premiaciones marcan la pauta de lo que se lleva y lo que vendrá.
Los mejor vestidos de 2025
Entre los primeros diez nombres resaltan figuras que marcaron el año con su estilo personal y propuestas arriesgadas.
1- Alex Consani
La modelo ha equilibrado su personalidad desenfadada con una imagen sofisticada, destacando por su vestido nude atigrado de Gucci en la gala de “The Tiger”, acompañado de un maquillaje sofisticado y un peinado recogido.
2- Bad Bunny
El artista puertorriqueño sorprendió en la Met Gala con un traje de Prada en tono chocolate, inspirado en las estrellas de la salsa de los años 70 y complementado con un sombrero diseñado por Neysha De León.
3- Jenna Ortega
Reconocida por liderar el resurgimiento gótico, Ortega luce siempre looks de ese estilo, especialmente en premieres o eventos, como en la Academy Museum Gala, en donde lució una pollera color vino larga y un top con la espalda descubierta.
4- Ayo Edebiri
La actriz apostó por un vestido rojo de Chanel, con botones de rubí y una silueta asimétrica, durante el Festival de Cine de Venecia, consolidando su alianza con la estilista Danielle Goldberg.
5- Doechii
La autodenominada “Swamp Princess” acaparó miradas en la 25th annual BET (Black Entertainment Television) con un conjunto rojo.
6- Phoebe Dynevor
Conocida por su estilo minimalista y su preferencia por diseñadores como Phoebe Philo y The Row, Dynevor brilló con sus looks y accesorios llamativos.
7- Colman Domingo
El actor y embajador de Valentino ha desfilado con capas o tapados que siempre llaman la atención.
8- Myha’la Herrold
La actriz se destacó con un vestido largo de gala negro durante los Fashion Awards 2025, fusionando referencias históricas y modernidad.
9- Rihanna
La cantante y empresaria sorprende siempre en eventos, como en los CFDA Fashion Awards en Nueva York, con prendas vintage y de alta costura.
10- A$AP Rocky
El rapero siempre opta por un trajes-parka diseñados por su agencia, en homenaje a la prenda Marmot, símbolo de su infancia en Harlem.
Estilos reconocidos y propuestas singulares
Más allá del top 10, la lista de Vogue incluye personalidades que dejaron huella por su originalidad o por reinterpretar códigos clásicos de la moda. Entre los más reconocidos figuran:
Rosalía
Tras un año de cambios personales, la cantante apostó por un vestido blanco y un accesorio de organza negra en París, fusionando sencillez y dramatismo.
G-Dragon
El ícono del K-pop y embajador de Chanel se distinguió por sus chaquetas con flecos y looks llamativos en París.
Serena Williams
La tenista lució un vestido negro durante la Semana de la Moda de Milán, consolidando su estatus de referente en la moda.
Timothée Chalamet
El actor se alejó del esmoquin tradicional con un traje de cuero naranja durante la premiere de la película “Marty Supreme”, reafirmando su papel de musa de Haider Ackermann.
Papa León XIV
En su primera aparición como pontífice, el Papa León XIV eligió una capa de satén rojo y estola bordada en oro, manteniendo la tradición de la sastrería papal con un giro contemporáneo.
Hailey Bieber
La empresaria y modelo se mantuvo fiel a la fórmula elegante y sencilla, con looks que van desde un jean hasta vestidos más sexys.
Tyler, The Creator
El músico y diseñador brilló en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll con una camisa roja y gorra a juego.
Estos nombres, junto a otros como Elle Fanning, Kylie Jenner, Zendaya y figuras emergentes de la moda y el arte, conforman un mosaico de estilos que reflejan la pluralidad y el dinamismo de la moda actual, según Vogue.
Listado completo de las 55 personas mejor vestidas de 2025, según Vogue
- Alex Consani
- Bad Bunny
- Jenna Ortega
- Ayo Edebiri
- Doechii
- Phoebe Dynevor
- Colman Domingo
- Myha’la Herrold
- Rihanna
- A$AP Rocky
- Haider Ackermann
- Rosalía
- G-Dragon
- Julia Fox
- Paloma Elsesser
- Dakota Johnson
- Shai Gilgeous-Alexander
- Timothée Chalamet
- Miuccia Prada
- Tilda Swinton
- Sabrina Carpenter
- Faiza Shaheen
- Jeremy O. Harris
- Tiler Peck
- Kylie Jenner
- Addison Rae
- Serena Williams
- Peggy Gou
- Willy Chavarria
- Sydney Sweeney
- Clairo
- Teyana Taylor
- Hailey Bieber
- El Papa
- Vicky Krieps
- Jeremy Strong
- Germain Louvet
- Elle Fanning
- Dapper Dan
- Emma Chamberlain
- Shohei Ohtani
- Cole Escola
- Solange Knowles
- Alton Mason
- Ebony L. Haynes
- Kim Petras
- Ayo Tometi
- Emma Corrin
- Michelle Obama
- Natasha Lyonne
- Quigley Kao
- Tyler, The Creator
- Tracee Ellis Ross
- Juneau
- Deb Haaland