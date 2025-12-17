Tendencias

De Bad Bunny a Rihanna: Vogue reveló la lista de las celebridades mejor vestidas de 2025

La selección anual destacó a 55 figuras de distintos ámbitos y celebró la pluralidad de estilos que definen el pulso de la moda contemporánea

Guardar
Celebridades y figuras emergentes destacan
Celebridades y figuras emergentes destacan por su influencia y originalidad en la selección anual de Vogue

Vogue publicó su esperada lista de las 55 personas mejor vestidas de 2025, un compendio que se ha consolidado como referente global en tendencias de moda y cultura pop. La selección abarca figuras del espectáculo, la música, el deporte, la política y la moda, y destaca tanto a celebridades consagradas como a talentos emergentes.

Este año, la diversidad de estilos y la influencia de diseñadores en eventos clave como la Met Gala, festivales de cine y premiaciones marcan la pauta de lo que se lleva y lo que vendrá.

Los mejor vestidos de 2025

Entre los primeros diez nombres resaltan figuras que marcaron el año con su estilo personal y propuestas arriesgadas.

1- Alex Consani

Vestido nude de Gucci y
Vestido nude de Gucci y cejas decoloradas: uno de los looks aclamados de Alex Consani (REUTERS/Yara Nardi)

La modelo ha equilibrado su personalidad desenfadada con una imagen sofisticada, destacando por su vestido nude atigrado de Gucci en la gala de “The Tiger”, acompañado de un maquillaje sofisticado y un peinado recogido.

2- Bad Bunny

Traje chocolate de Prada con
Traje chocolate de Prada con sombrero, inspirado en la salsa de los 70 en la Met Gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

El artista puertorriqueño sorprendió en la Met Gala con un traje de Prada en tono chocolate, inspirado en las estrellas de la salsa de los años 70 y complementado con un sombrero diseñado por Neysha De León.

3- Jenna Ortega

Jenna Ortega en la fifth
Jenna Ortega en la fifth annual Academy Museum Gala en Los Angeles(REUTERS/Mario Anzuoni)

Reconocida por liderar el resurgimiento gótico, Ortega luce siempre looks de ese estilo, especialmente en premieres o eventos, como en la Academy Museum Gala, en donde lució una pollera color vino larga y un top con la espalda descubierta.

4- Ayo Edebiri

Vestido rojo asimétrico de Chanel
Vestido rojo asimétrico de Chanel con botones de rubí en el Festival de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

La actriz apostó por un vestido rojo de Chanel, con botones de rubí y una silueta asimétrica, durante el Festival de Cine de Venecia, consolidando su alianza con la estilista Danielle Goldberg.

5- Doechii

Doechii en la 25th annual
Doechii en la 25th annual BET (Black Entertainment Television) Awards, en Los Angeles, Californi (REUTERS/Mario Anzuoni)

La autodenominada “Swamp Princess” acaparó miradas en la 25th annual BET (Black Entertainment Television) con un conjunto rojo.

6- Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevoren la red carpet
Phoebe Dynevoren la red carpet de los British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) (REUTERS/Isabel Infantes)

Conocida por su estilo minimalista y su preferencia por diseñadores como Phoebe Philo y The Row, Dynevor brilló con sus looks y accesorios llamativos.

7- Colman Domingo

Colman Domingo en la premiere
Colman Domingo en la premiere de la película "Wicked: For Good" (REUTERS/Kylie Cooper)

El actor y embajador de Valentino ha desfilado con capas o tapados que siempre llaman la atención.

8- Myha’la Herrold

Actor Myha’la Herrold en The
Actor Myha’la Herrold en The Fashion Awards 2025 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La actriz se destacó con un vestido largo de gala negro durante los Fashion Awards 2025, fusionando referencias históricas y modernidad.

9- Rihanna

Rihanna en la 2025 CFDA
Rihanna en la 2025 CFDA Fashion Awards en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

La cantante y empresaria sorprende siempre en eventos, como en los CFDA Fashion Awards en Nueva York, con prendas vintage y de alta costura.

10- A$AP Rocky

A$AP ROCKY siempre es de
A$AP ROCKY siempre es de usar traje-parka en eventos o en su vida cotidiana (REUTERS/Daniel Cole)

El rapero siempre opta por un trajes-parka diseñados por su agencia, en homenaje a la prenda Marmot, símbolo de su infancia en Harlem.

Estilos reconocidos y propuestas singulares

Más allá del top 10, la lista de Vogue incluye personalidades que dejaron huella por su originalidad o por reinterpretar códigos clásicos de la moda. Entre los más reconocidos figuran:

Rosalía

Vestido blanco de Palomo Spain
Vestido blanco de Palomo Spain y organza negra en París (The Grosby Group)

Tras un año de cambios personales, la cantante apostó por un vestido blanco y un accesorio de organza negra en París, fusionando sencillez y dramatismo.

G-Dragon

G-Dragon con chaquetas brillosas y
G-Dragon con chaquetas brillosas y looks de Balmain y Valentino (REUTERS/Abdul Saboor)

El ícono del K-pop y embajador de Chanel se distinguió por sus chaquetas con flecos y looks llamativos en París.

Serena Williams

Serena Williams duante la Semana
Serena Williams duante la Semana de la Moda de Milán (REUTERS/Yara Nardi)

La tenista lució un vestido negro durante la Semana de la Moda de Milán, consolidando su estatus de referente en la moda.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet siempre opta por
Timothée Chalamet siempre opta por looks más arriesgados (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor se alejó del esmoquin tradicional con un traje de cuero naranja durante la premiere de la película “Marty Supreme”, reafirmando su papel de musa de Haider Ackermann.

Papa León XIV

León XIV viste una estola,
León XIV viste una estola, vestimenta litúrgica, que recibió durante una ceremonia de firma de una declaración conjunta con el patriarca ecuménico Bartolomé I, durante el primer viaje apostólico del papa en Estambul, Turquía, el 29 de noviembre de 2025 (REUTERS)

En su primera aparición como pontífice, el Papa León XIV eligió una capa de satén rojo y estola bordada en oro, manteniendo la tradición de la sastrería papal con un giro contemporáneo.

Hailey Bieber

Hailey Bieber en la 2025
Hailey Bieber en la 2025 GQ Men Of The Year at Chateau Marmont en Los Angeles, California (REUTERS/Aude Guerrucci)

La empresaria y modelo se mantuvo fiel a la fórmula elegante y sencilla, con looks que van desde un jean hasta vestidos más sexys.

Tyler, The Creator

Tyler, The Creator durante el
Tyler, The Creator durante el Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony en Los Angeles, California (REUTERS/Mario Anzuoni)

El músico y diseñador brilló en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll con una camisa roja y gorra a juego.

Estos nombres, junto a otros como Elle Fanning, Kylie Jenner, Zendaya y figuras emergentes de la moda y el arte, conforman un mosaico de estilos que reflejan la pluralidad y el dinamismo de la moda actual, según Vogue.

La moda de 2025 refleja
La moda de 2025 refleja una pluralidad de estilos que combina alta costura, streetwear y diversidad cultural (The Grosby Group)

Listado completo de las 55 personas mejor vestidas de 2025, según Vogue

  1. Alex Consani
  2. Bad Bunny
  3. Jenna Ortega
  4. Ayo Edebiri
  5. Doechii
  6. Phoebe Dynevor
  7. Colman Domingo
  8. Myha’la Herrold
  9. Rihanna
  10. A$AP Rocky
  11. Haider Ackermann
  12. Rosalía
  13. G-Dragon
  14. Julia Fox
  15. Paloma Elsesser
  16. Dakota Johnson
  17. Shai Gilgeous-Alexander
  18. Timothée Chalamet
  19. Miuccia Prada
  20. Tilda Swinton
  21. Sabrina Carpenter
  22. Faiza Shaheen
  23. Jeremy O. Harris
  24. Tiler Peck
  25. Kylie Jenner
  26. Addison Rae
  27. Serena Williams
  28. Peggy Gou
  29. Willy Chavarria
  30. Sydney Sweeney
  31. Clairo
  32. Teyana Taylor
  33. Hailey Bieber
  34. El Papa
  35. Vicky Krieps
  36. Jeremy Strong
  37. Germain Louvet
  38. Elle Fanning
  39. Dapper Dan
  40. Emma Chamberlain
  41. Shohei Ohtani
  42. Cole Escola
  43. Solange Knowles
  44. Alton Mason
  45. Ebony L. Haynes
  46. Kim Petras
  47. Ayo Tometi
  48. Emma Corrin
  49. Michelle Obama
  50. Natasha Lyonne
  51. Quigley Kao
  52. Tyler, The Creator
  53. Tracee Ellis Ross
  54. Juneau
  55. Deb Haaland

Temas Relacionados

VogueMejores vestidos 2025Tendencias de modaMet GalaCelebridades de la modaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El microbioma intestinal influye en la salud digestiva y general: claves para fortalecerlo

Hábitos saludables y otras medidas, como el uso moderado y supervisado de antibióticos, son fundamentales para lograr este objetivo

El microbioma intestinal influye en

Receta de canapé de lomito ahumado relleno de pepinillo, huevo y mostaza

Este plato tradicional argentino ofrece una opción práctica para reuniones familiares o eventos informales, con preparación sencilla y posibilidad de conservarse en frío por hasta dos días

Receta de canapé de lomito

Aprender música después de los 60 años mejora la salud cerebral, según un nuevo estudio

Una investigación planteó que la improvisación y la práctica guiada de melodías generan beneficios para la memoria y la atención

Aprender música después de los

La combinación entre ansiedad y depresión eleva el riesgo de enfermedad cardíaca, advierten científicos

Un estudio muestra que la actividad cerebral relacionada con el estrés puede desencadenar inflamación y dañar los vasos sanguíneos

La combinación entre ansiedad y

Los 10 juguetes más pedidos para las Fiestas 2025 en Argentina, según un relevamiento

El estudio realizado en 3.000 comercios del país analizó, además, las preferencias de las familias al momento de elegir regalos para niños este fin de año

Los 10 juguetes más pedidos
DEPORTES
Conmoción en el fútbol: asesinaron

Conmoción en el fútbol: asesinaron a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

Por qué podría trabarse la llegada de Christian Horner al equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Semana del Tenis: el mega evento de $250 millones que revolucionó el deporte argentino

“Ojo a las caras de Lionel”: el video de las increíbles reacciones de Messi durante su visita a un santuario de animales en la India

Estupor por la muerte de un campeón de fisicoculturismo a los 30 años: llevaba una “vida de monje”

TELESHOW
La reunión de Charly García

La reunión de Charly García y Nito Mestre que anticiparía un documental sobre el adiós de Sui Generis hace 50 años

La insólita solución de Andy Chango tras olvidarse el cumpleaños de su mamá: “Quedó feliz”

Joaquín Levinton compartió el conmovedor mensaje que recibió tras recuperarse de un infarto: “Me salvaste la vida”

La advertencia de Yanina Latorre sobre las filtraciones en MasterChef Celebrity: “Hay un topo ahí adentro que vende todo”

Durante su último show, Lali Espósito lanzó un ramo de flores al público y encontró a quien lo agarró: “Reportate”

INFOBAE AMÉRICA

El CNE de Honduras denunció

El CNE de Honduras denunció bloqueos al escrutinio por parte de los partidos: “Lo único que falta es que le metan fuego”

Cangrejos violinistas y microplásticos: el hallazgo que revela su nuevo papel en la transformación del ecosistema

Israel aprobó un acuerdo histórico de 35.000 millones de dólares para exportar gas a Egipto

La Unión Europea desbloqueó el acuerdo con el Mercosur con nuevas salvaguardias agrícolas

Estados Unidos instó al CNE de Honduras a iniciar el escrutinio especial y advirtió sobre consecuencias ante intentos de sabotaje