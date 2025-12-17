De Bad Bunny a Rihanna: Vogue reveló la lista de las celebridades mejor vestidas de 2025

Celebridades y figuras emergentes destacan por su influencia y originalidad en la selección anual de Vogue

Vogue publicó su esperada lista de las 55 personas mejor vestidas de 2025, un compendio que se ha consolidado como referente global en tendencias de moda y cultura pop. La selección abarca figuras del espectáculo, la música, el deporte, la política y la moda, y destaca tanto a celebridades consagradas como a talentos emergentes.

Este año, la diversidad de estilos y la influencia de diseñadores en eventos clave como la Met Gala, festivales de cine y premiaciones marcan la pauta de lo que se lleva y lo que vendrá.

Los mejor vestidos de 2025

Entre los primeros diez nombres resaltan figuras que marcaron el año con su estilo personal y propuestas arriesgadas.

1- Alex Consani

Vestido nude de Gucci y cejas decoloradas: uno de los looks aclamados de Alex Consani (REUTERS/Yara Nardi)

La modelo ha equilibrado su personalidad desenfadada con una imagen sofisticada, destacando por su vestido nude atigrado de Gucci en la gala de “The Tiger”, acompañado de un maquillaje sofisticado y un peinado recogido.

2- Bad Bunny

Traje chocolate de Prada con sombrero, inspirado en la salsa de los 70 en la Met Gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

El artista puertorriqueño sorprendió en la Met Gala con un traje de Prada en tono chocolate, inspirado en las estrellas de la salsa de los años 70 y complementado con un sombrero diseñado por Neysha De León.

3- Jenna Ortega

Jenna Ortega en la fifth annual Academy Museum Gala en Los Angeles(REUTERS/Mario Anzuoni)

Reconocida por liderar el resurgimiento gótico, Ortega luce siempre looks de ese estilo, especialmente en premieres o eventos, como en la Academy Museum Gala, en donde lució una pollera color vino larga y un top con la espalda descubierta.

4- Ayo Edebiri

Vestido rojo asimétrico de Chanel con botones de rubí en el Festival de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

La actriz apostó por un vestido rojo de Chanel, con botones de rubí y una silueta asimétrica, durante el Festival de Cine de Venecia, consolidando su alianza con la estilista Danielle Goldberg.

5- Doechii

Doechii en la 25th annual BET (Black Entertainment Television) Awards, en Los Angeles, Californi (REUTERS/Mario Anzuoni)

La autodenominada “Swamp Princess” acaparó miradas en la 25th annual BET (Black Entertainment Television) con un conjunto rojo.

6- Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevoren la red carpet de los British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) (REUTERS/Isabel Infantes)

Conocida por su estilo minimalista y su preferencia por diseñadores como Phoebe Philo y The Row, Dynevor brilló con sus looks y accesorios llamativos.

7- Colman Domingo

Colman Domingo en la premiere de la película "Wicked: For Good" (REUTERS/Kylie Cooper)

El actor y embajador de Valentino ha desfilado con capas o tapados que siempre llaman la atención.

8- Myha’la Herrold

Actor Myha’la Herrold en The Fashion Awards 2025 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La actriz se destacó con un vestido largo de gala negro durante los Fashion Awards 2025, fusionando referencias históricas y modernidad.

9- Rihanna

Rihanna en la 2025 CFDA Fashion Awards en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

La cantante y empresaria sorprende siempre en eventos, como en los CFDA Fashion Awards en Nueva York, con prendas vintage y de alta costura.

10- A$AP Rocky

A$AP ROCKY siempre es de usar traje-parka en eventos o en su vida cotidiana (REUTERS/Daniel Cole)

El rapero siempre opta por un trajes-parka diseñados por su agencia, en homenaje a la prenda Marmot, símbolo de su infancia en Harlem.

Estilos reconocidos y propuestas singulares

Más allá del top 10, la lista de Vogue incluye personalidades que dejaron huella por su originalidad o por reinterpretar códigos clásicos de la moda. Entre los más reconocidos figuran:

Rosalía

Vestido blanco de Palomo Spain y organza negra en París (The Grosby Group)

Tras un año de cambios personales, la cantante apostó por un vestido blanco y un accesorio de organza negra en París, fusionando sencillez y dramatismo.

G-Dragon

G-Dragon con chaquetas brillosas y looks de Balmain y Valentino (REUTERS/Abdul Saboor)

El ícono del K-pop y embajador de Chanel se distinguió por sus chaquetas con flecos y looks llamativos en París.

Serena Williams

Serena Williams duante la Semana de la Moda de Milán (REUTERS/Yara Nardi)

La tenista lució un vestido negro durante la Semana de la Moda de Milán, consolidando su estatus de referente en la moda.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet siempre opta por looks más arriesgados (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor se alejó del esmoquin tradicional con un traje de cuero naranja durante la premiere de la película “Marty Supreme”, reafirmando su papel de musa de Haider Ackermann.

Papa León XIV

León XIV viste una estola, vestimenta litúrgica, que recibió durante una ceremonia de firma de una declaración conjunta con el patriarca ecuménico Bartolomé I, durante el primer viaje apostólico del papa en Estambul, Turquía, el 29 de noviembre de 2025 (REUTERS)

En su primera aparición como pontífice, el Papa León XIV eligió una capa de satén rojo y estola bordada en oro, manteniendo la tradición de la sastrería papal con un giro contemporáneo.

Hailey Bieber

Hailey Bieber en la 2025 GQ Men Of The Year at Chateau Marmont en Los Angeles, California (REUTERS/Aude Guerrucci)

La empresaria y modelo se mantuvo fiel a la fórmula elegante y sencilla, con looks que van desde un jean hasta vestidos más sexys.

Tyler, The Creator

Tyler, The Creator durante el Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony en Los Angeles, California (REUTERS/Mario Anzuoni)

El músico y diseñador brilló en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll con una camisa roja y gorra a juego.

Estos nombres, junto a otros como Elle Fanning, Kylie Jenner, Zendaya y figuras emergentes de la moda y el arte, conforman un mosaico de estilos que reflejan la pluralidad y el dinamismo de la moda actual, según Vogue.

La moda de 2025 refleja una pluralidad de estilos que combina alta costura, streetwear y diversidad cultural (The Grosby Group)

Listado completo de las 55 personas mejor vestidas de 2025, según Vogue

Alex Consani Bad Bunny Jenna Ortega Ayo Edebiri Doechii Phoebe Dynevor Colman Domingo Myha’la Herrold Rihanna A$AP Rocky Haider Ackermann Rosalía G-Dragon Julia Fox Paloma Elsesser Dakota Johnson Shai Gilgeous-Alexander Timothée Chalamet Miuccia Prada Tilda Swinton Sabrina Carpenter Faiza Shaheen Jeremy O. Harris Tiler Peck Kylie Jenner Addison Rae Serena Williams Peggy Gou Willy Chavarria Sydney Sweeney Clairo Teyana Taylor Hailey Bieber El Papa Vicky Krieps Jeremy Strong Germain Louvet Elle Fanning Dapper Dan Emma Chamberlain Shohei Ohtani Cole Escola Solange Knowles Alton Mason Ebony L. Haynes Kim Petras Ayo Tometi Emma Corrin Michelle Obama Natasha Lyonne Quigley Kao Tyler, The Creator Tracee Ellis Ross Juneau Deb Haaland