Dembélé, el arte de preparar un cuerpo élite: claves de su entrenamiento y dieta personalizada

Ousmane Dembélé, de 28 años, ganó el FIFA The Best tras una temporada clave en el PSG REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ousmane Dembélé de 28 años fue distinguido con el premio FIFA The Best al mejor jugador del año en París luego de una de las temporadas más sólidas de su carrera. Este reconocimiento es resultado de una década marcada por altibajos, donde la constancia y la transformación personal le permitieron reinventarse y alcanzar la élite futbolística.

El delantero francés se volvió el corazón del Paris Saint-Germain (PSG), guiando a su equipo a conquistar títulos nacionales e internacionales gracias a un proceso estructurado en torno a la ciencia del deporte, la disciplina y una actitud de automejora permanente.

El delantero francés fue clave en los títulos nacionales e internacionales del Paris Saint-Germain (@PSG_espanol)

Optimizar el entrenamiento físico: una nueva estructura semanal

La clave del resurgimiento de Dembélé reside en la reorganización total de su preparación física, estructura que implementó tras una serie de lesiones musculares que amenazaron su progresión en ligas de alto nivel.

Su trabajo gira en torno a cinco grandes bloques: una sesión exclusiva para piernas orientada a fortalecer musculatura específica, otra para prevención de lesiones con ejercicios dirigidos a zonas vulnerables, una tercera centrada en el core, una cuarta segmentada en explosividad y velocidad y, finalmente, una sesión dedicada a la flexibilidad y la elasticidad.

Este sistema, resaltado por Jean-Baptiste Duault, su fisioterapeuta, permitió que el extremo francés lograra una resistencia inédita y una mayor regularidad en las competencias.

“Lo que más me sorprendió siempre fue que la percepción de un Dembélé desganado es falsa”, explicó Duault según L’Équipe. Al ajustar la carga física y periodizar el estímulo, el preparador evidenció progresos en plazos de entre seis y ocho semanas, tiempo necesario para que los nuevos hábitos generen cambios en el cuerpo y reduzcan el riesgo de lesiones reiteradas. El método contempla también la incorporación de sesiones de pre-activación, realizadas en zonas de temperatura controlada, donde el jugador eleva su ritmo cardíaco y prepara la musculatura antes del trabajo intenso en campo.

La reestructuración de su entrenamiento físico fue fundamental tras recurrentes lesiones musculares (AP Foto/Aurelien Morissard)

Nutrición personalizada: una dieta sin procesados y a la medida

La transformación física del futbolista habría sido imposible sin un abordaje integral de su dieta.

El chef personal Anthony Audebaud asumió en 2019 la responsabilidad de diseñar menús que respondieran a las necesidades energéticas, el desgaste y las fases de competencia del jugador. “No hay productos ultraprocesados, solo ingredientes frescos, locales y naturales. Cada plato se ajusta según la frecuencia y la intensidad de los entrenamientos, y a las exigencias de recuperación después de los partidos”, detalló Audebaud al medio Barca Blaugranes.

Dembélé junto a Mbappe en un entrenamiento REUTERS/Bernadett Szabo

El nuevo régimen prioriza proteínas de alto valor biológico, vegetales, frutas rojas y carbohidratos complejos, modulados conforme a análisis biológicos semanales. El propio cocinero preparó guías nutricionales para el entorno cercano del futbolista, asegurando coherencia y disciplina dentro y fuera de su domicilio.

Control del descanso y la recuperación: regularidad y profesionalización del sueño

Resolver los problemas musculares y prevenir las recaídas exigió también un rediseño en los patrones de descanso. La supervisión de los horarios de sueño fue una de las primeras medidas adoptadas en la nueva etapa. Según confirmó Audebaud, el futbolista francés mantiene horarios fijos para dormir, eliminó hábitos como el uso excesivo de dispositivos electrónicos por la noche y reestructuró su agenda para evitar trasnoches y rupturas en la rutina de sueño.

Su nueva rutina contempla bloques específicos para piernas, prevención, core, explosividad y flexibilidad (AP Foto/Martin Meissner)

La implementación de técnicas para optimizar la calidad del descanso aceleró los tiempos de recuperación tras partidos y entrenamientos. El chef y el equipo multidisciplinario coincidieron en la necesidad de reforzar la visión de que el rendimiento deportivo depende tanto de la actividad física programada como de los ciclos de sueño profundo, considerados indispensables en deportistas de alta competencia.

Análisis, autoevaluación y estudio del rival: el valor del rigor táctico

La consolidación de Dembélé como estrella del PSG responde también a su evolución táctica y mental. De acuerdo con una entrevista reciente, el atacante transformó su forma de evaluar y pulir cada aspecto de su juego: analiza los registros de entrenamiento diariamente y lo discute con preparadores y técnicos, detectando debilidades y preferencias tácticas. Además, invierte tiempo previo a los partidos en estudiar a fondo a los defensas y equipos rivales, buscando identificar patrones, puntos flacos y posibles escenarios de ventaja individual o colectiva.

Este nivel de autoexigencia le permitió anticipar jugadas, coordinarse más eficazmente con sus compañeros y adaptar su propia estrategia ofensiva de acuerdo al rival. “Siempre intento encontrar debilidades en mis oponentes y prepararme para explotarlas durante el partido”, compartió Dembélé. Las sesiones de vídeo y las charlas técnicas se transformaron en un pilar tan indispensable como el trabajo físico o la dieta.

Jean-Baptiste Duault, su fisioterapeuta, destaca su resistencia y regularidad inéditas en el campo REUTERS/Stephane Mahe TPX IMAGES OF THE DAY

Mentalidad ganadora y liderazgo basado en el ejemplo

El impacto de los cambios no fue únicamente físico o técnico. El desarrollo de una mentalidad fuerte y colaborativa convirtió a Ousmane Dembélé en uno de los nuevos referentes del vestuario. En declaraciones a FIFA.com, el jugador y el entrenador Luis Enrique hicieron hincapié en la importancia del esfuerzo colectivo y la actitud positiva como catalizadores del éxito. “La mentalidad del PSG es luchar siempre. Si no hay esfuerzo colectivo, no se ganan títulos”, afirmó el extremo francés antes de disputar una serie decisiva en la Copa Mundial de Clubes.

Luis Enrique subrayó que el liderazgo del atacante se basa en el ejemplo, más que en la palabra: “Es de esos jugadores que lideran con hechos. Nadie presiona como él, los compañeros solo pueden seguirlo”. Este nuevo rol se gestó luego de la salida de grandes figuras como Kylian Mbappé, consolidando a Dembélé como el eje del ataque del club.

Apoyo multidisciplinario: un equipo para potenciar el talento

El éxito de Dembélé estaría incompleto sin la mención al equipo que lo acompaña tanto en su club como de manera privada. El preparador físico Salah Ghaidi, exatleta de velocidad, diseñó un programa de entrenamiento que ajusta la musculatura de Dembélé más cerca a la de un sprinter que a la de un futbolista convencional, según Barca Blaugranes. Ghaidi remarcó que la prioridad fue fortalecer el cuerpo para soportar la demanda física de un jugador letal en espacios cortos y capaz de cambiar el ritmo en segundos.

Las mejoras físicas llegaron tras un seguimiento ajustado entre seis y ocho semanas REUTERS/Stephane Mahe

Por su parte, Duault puso el foco en maximizar la capacidad del cuerpo para soportar la sobrecarga de partidos. “Mi misión no es hacer que corra más rápido, sino lograr que su cuerpo soporte la carga de trabajo y evitar el riesgo de lesión”, explicó. Esta visión integral abarca desde la fisioterapia preventiva hasta el acompañamiento psicológico, forjando una red que protege y potencia al futbolista en cada desafío de la temporada.

El propio futbolista declaró su deseo de que su experiencia inspire a nuevas generaciones a adoptar una rutina integral de trabajo, combinando disciplina, tecnología, autocuidado y apertura a equipos de especialistas.