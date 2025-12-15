Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025: los looks de las celebridades en la alfombra negra

Las celebridades posaron en la alfombra negra antes de la ceremonia de los Martín Fierro de Canales de Streaming 2025

La primera edición de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming se realiza este domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El evento reconoce a los creadores, programas y plataformas que han transformado la comunicación digital y convoca a figuras destacadas del entretenimiento en línea.

La ceremonia, transmitida por Olga y Telefé, no solo premia la innovación en contenidos, sino que también funciona como un escenario en el que la moda y el estilo tienen un papel central.

Desde las 19:30, la alfombra negra se convierte en un espacio donde se marcan tendencias y se exhiben propuestas especialmente pensadas para la noche. Los diseñadores Verónica de la Canal, Laurencio Adot y Benito Fernández analizaron cada look en diálogo con Infobae.

Los looks de las celebridades en la alfombra negra

Tefi Russo y Sofía Gonet

Tefi Russo y Sofi Gonet durante la alfombra negra

Tefi Russo eligió un vestido negro ajustado con corsetería visible, breteles finos y tajo lateral pronunciado, además de sandalias negras de taco alto.

En tanto, Sofía Gonet lució un vestido de Marcelo Giacobbe y zapatos de Ricky Sarkany. “Me gusta el color. Para mí es un mil y tiene mucha actitud”, comentó Verónica de la Canal.

Seven Kayne y Gime Accardi

Gime Accardi y Seven Kayne juntos en los premios

“Divinos los dos, modernos y cool en total black”, consideró De la Canal sobre los looks que eligieron Seven Kayne y Gime Accardi.

Nacho Elizalde

Nacho Elizalde fue uno de los presentes en la previa de la gala

Nacho Elizalde eligió un traje gris de silueta amplia, compuesto por un saco de solapas anchas y pantalones holgados. Sumó una remera blanca lisa, zapatillas deportivas en tono verde y gafas de sol negras.

Gastón Edul

El periodista Gastón Edul con un traje clásico para la gala (Instagram)

Gastón Edul lució un traje sastre de corte clásico en color negro, compuesto por saco de solapas anchas y pantalón de caída recta. Llevó una camisa blanca, que contrasta con la sobriedad del conjunto, y una corbata azul marino de tejido liso.

“Me encanta cómo está. Está impecable. Me gusta cómo le queda el traje, super elegante”, indicó Fernández sobre el estilo de Gastón Edul.

Joaquín “El Pollo” Álvarez

El Pollo Álvarez posó con traje y corbata

Joaquín Álvarez llevó un traje gris oscuro de doble botonadura con pantalón de vestir a juego, camisa blanca y corbata negra. “Muy buen look, se ve calidad en todo y la moda le hizo bien”, destacó Adot.

Pedro Alfonso

Pedro Alfonso lució una camisa blanca y una corbata azul marino de tela lisa (RS Fotos)

Pedro Alfonso vistió un traje sastre azul oscuro con chaqueta de dos botones y pantalón a juego.

Paulo y Facundo Kablan

Paulo y Facundo Kablan. Padre e hijo juntos en la alfombra negra

Paulo y Facundo Kablan vistieron ropa formal de color oscuro. Paulo llevó un traje de dos piezas gris oscuro con finas rayas verticales, camisa blanca y corbata negra. Facundo combinó una camisa negra de manga larga con chaleco y pantalón de vestir negro. Adot comentó: “Clásicos y buena onda”.

Buera, Almendra Veiga y Jacinta de Oromi

Buera, Almendra Veiga y Jacinta de Oromi llegaron juntos y combinadas a la gala

Buera llevó un vestido largo de encaje blanco con mangas largas y transparencias en la parte superior. Almendra Veiga optó por un corset blanco con tirantes finos, falda superpuesta de encaje, ligas y medias blancas, acompañado por un collar ancho del mismo material y sandalias claras. Jacinta de Oromi se vistió con un conjunto de falda asimétrica en tono celeste claro, top de mangas cortas y detalles de perlas, además de zapatos blancos con pulsera al tobillo.

Fernando Dente

Fer Dente al arribar a la ceremonia

Fernando Dente vistió un traje negro con finas líneas blancas en forma de rayas verticales. Combinó el saco y el pantalón con una camisa blanca sin corbata.

Evitta Luna

Evitta Luna y un look distintivo con el cabello como protagonista

Evitta Luna llegó con un vestido blanco y el cabello rosa para su estilismo. “Me fascinan su pelo y make up”, analizó De la Canal.

Bernarda y Luis Cella

Los hermanos Bernarda y Luis Cella, de Olga, durante la gala

Bernarda Cella optó por un vestido largo en tono beige claro, con un top strapless de volado estructurado en color amarillo suave. Llevó el cabello suelto y peinado en ondas naturales. Luis Cella apostó por un traje negro combinado con camisa blanca y corbata fina negra.

Roberto Galati, Germán Beder, Lucas Rodriguez y Joaquín Cavanna

Jaime Olivos

Roberto Galati, Germán Beder, Lucas Rodriguez y Joaquín Cavanna eligieron el traje como código común y apostaron por lo clásico en sus looks: Galati destacó con un conjunto a cuadros y gorra; Beder fue por el negro tradicional y corbata burdeos; Rodriguez agregó doble botonadura, pañuelo y cartera de cuero; y Cavanna combinó azul oscuro y celeste, con un peinado relajado.

Un Poco de Ruido: Pinky (Juan Manuel Grossi), Damo (Damián Martínez) y DJ Pipo (Gonzalo Leonardo)

Pinky vistió un traje negro y completó el look con gafas oscuras. Damo eligió un traje azul y sumó gorra y cadenas metálicas. DJ Pipo optó por un traje gris claro y agregó un pañuelo rosa claro al cuello)

Pinky (Juan Manuel Grossi), Damo (Damián Martínez) y DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) llevaron trajes de distintos tonos, todos combinados con remeras blancas y zapatillas deportivas.

Migue Granados

Migue Granados y un look clásico "black and white"

Migue Granados optó por un look compuesto por un saco y pantalón negros, combinados con una remera blanca sin estampados.

“Se lo ve súper bien. Súper prolijo el pelo e impecable. Me parece canchero. Clásico, pero con una onda de modernidad”, resaltó Fernández.

Ernesto Provitilo

El periodista Ernesto Provitilo completó el look con zapatillas blancas

Ernesto Provitilo eligió un conjunto informal compuesto por una chaqueta negra, remera blanca básica y pantalón negro de corte relajado.

Luli González

Luli González antes de la ceremonia

Luli González eligió una camisa negra de manga corta con un corsé gris ajustado por encima, decorado con cierres y tiras en la parte frontal. “Más es más, muy transgresora con un dejo de rock y muy favorecedora la presencia de accesorios que terminan el look”, precisó De la Canal.

Rosina

En el look de Rosina, la falda ajustada se extendió en una cola de tul traslúcido decorada con lentejuelas

Rosina llevó un vestido largo en tono lila con destellos brillantes, escote corazón y hombros caídos.

Agostina Palazzolo

Palazzolo combinó el atuendo con zapatos de taco en punta en tono nude

Agostina Palazzolo posó para los fotógrafos con un vestido midi sin mangas, cubierto de flecos dorados metálicos que añadieron dinamismo y destellos a su look.

La Cobra

La Cobra presentó un estilo formal con toques elegantes en los detalles

La Cobra eligió un traje de corte clásico en tono bordó con solapas negras satinadas, acompañado por camisa y moño negros.

Fernández opinó sobre el traje de La Cobra: “No me gusta el brillo de género y cómo está combinado con la camisa. Sí me gusta el color”.

Gastón Trezeguet

Gastón Trezeguet y una apuesta al total white

“Me encanta que haya elegido el blanco, hace la diferencia. Me gusta cómo tiene el pelo y suma mucho que se haya puesto zapatillas. Si se hubiese puesto zapatos, hubiese estado difícil, pero me parece que resolvió bien”, dijo Fernández al analizar el atuendo de Gastón Trezeguet.

Liliana Parodi

Liliana Parodi agregó una cartera pequeña con detalles metálicos

Liliana Parodi llevó un saco blanco de corte sastrero sobre una blusa negra y pantalón ancho a juego.

Pablo Giralt

Pablo Giralt sumó una camisa blanca, corbata azul oscuro y zapatos negros lustrados

El relator Pablo Giralt se inclinó por un traje azul marino de corte clásico, compuesto por saco y pantalón a juego.

Lucila Mollesi

Lucila Mollesi con un vestido al que combinó con guantes

“Interesante la morfología del vestido y el bordado. Me hubiera gustado que sea más largo o que tape los zapatos, porque con esa línea de vestidos lo ideal es que se lleven con un poco de arrastre para estilizar la silueta. Lindo el detalle de los guantes”, describió de la Canal al ver el estilismo de Lucila Mollesi.

