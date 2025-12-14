Teleshow

Hoy se entregan los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming: el listado completo de los nominados

Este domingo 14 de diciembre desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires, por iniciativa de Aptra y con transmisión de OLGA y Telefe, las principales figuras del formato competirán por primera vez por la preciada estatuilla

Guardar

El próximo domingo 14 de diciembre marcará el debut de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming, una iniciativa de Aptra destinada a reconocer las producciones digitales más destacadas de 2025. La ceremonia, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, será transmitida en directo a través de OLGA y Telefe, convocando a las principales figuras del entretenimiento digital. Esta nueva edición distinguirá a creadores, programas y plataformas que transformaron los modos de comunicar y relacionarse con las audiencias, y contará con invitados de relevancia y espectáculos en vivo.

La ceremonia será conducida por Damián Betular, que conduce el ciclo Sería Increíble en OLGA, y Paula Chaves, que está al frente del programa #TapadosDeLaburo junto a Nacho Elizalde también por OLGA, y se transmitirá en vivo precisamente por OLGA junto a Telefe a partir de las 21h, desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reuniendo a los máximos referentes del entretenimiento digital.

Damián Betular y Paula Chaves
Damián Betular y Paula Chaves conducirán la ceremonia de los Martín Fierro a los Canales de Streaming

La cobertura especial comenzará desde temprano: a las 18.30, habrá transmisión de OLGA con una previa especial de la alfombra roja, conducida por Pollo Álvarez. Y a las 19.30 será el comienzo de la alfombra roja, a cargo de tres duplas que aportarán su estilo y energía a la previa: Nacho Elizalde y Luli González, Marti Benza y Gastón Edul, La Reini y Tefi Russo.

A continuación, el listado completo de los nominados y las dos categorías que se definirán con el voto del público.

Nati Jota, nominada como "Mejor
Nati Jota, nominada como "Mejor conducción femenina"

CONDUCCIÓN FEMENINA

1. Nati Jota - OLGA

2. Malena Pichot - Futurock

3. Paula Chaves - OLGA

4. Vicky Garabal - Luzu

5. La Tora - luzu y TLF Streams

6. Sofi Martinez - TLF Streams

Ángel de Brito, nominado como
Ángel de Brito, nominado como "Mejor conducción Masculina"

CONDUCCIÓN MASCULINA

1. Luquita Rodríguez - Vorterix

2. Tomás Rebord - Blender

3. Migue Granados - OLGA

4. Nicolás Occhiato - Luzu

5. Ángel de Brito - Bondi

6. Pedro Rosemblat - Gelatina

Juli Poggio, en la nómina
Juli Poggio, en la nómina como Mejor co conducción femenina (Crédito: Gaston Taylor)

CO-CONDUCCIÓN FEMENINA

1. Lía Copello - Gelatina

2. Flor Jazmín - Luzu

3. Gime Accardi - OLGA

4. Yoyi Francella - Luzu

5. Agos Palazzolo - Vorterix

6. Juli Poggio - La casa 

Marcos Aramburu está nominado como
Marcos Aramburu está nominado como co conductor masculino

CO-CONDUCCIÓN MASCULINA

1. Juan Ruffo - Blender

2. Germán Beder - Vorterix

3. Damián Betular - OLGA

4. Marcos Aramburu - Gelatina

5. Santi Talledo - Luzu

6. Sebastián Manzoni - La casa

Carolina Amoroso, de Infobae en
Carolina Amoroso, de Infobae en Vivo, nominada como "Voz periodística"

VOZ PERIODÍSTICA

1. Iván Schargrodsky - Cenital

2. Luciana Geuna - OLGA

3. Flor Halfon - Gelatina

4. Esteban Trebucq - Bondi

5. Carolina Amoroso - Infobae

6. Gonzalo Aziz - La Casa

Malena Guinzburg, candidata como figura
Malena Guinzburg, candidata como figura humorística femenina

FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA

1. Malena Guinzburg - Vorterix 

2. Charo López - Gelatina

3. Noe Custodio - OLGA & Gelatina

4. Momi Giardina - Luzu

5. Anita Esposito - Luzu

6. Anacleta - Blender 

Martín Garabal, en la nómina
Martín Garabal, en la nómina como figura humorística masculina (Candela Teicheira)

FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA

1. Guille Aquino - Blender

2. Nachito Saralegui - Vorterix

3. Pelao Khe - OLGA

4. El Trinche - Luzu 

5. Martín Garabal - Luzu

6. Rober Galati - Vorterix

7. ⁠leo Greco - canal 22

Mili Hadad, de Infobae, nominada
Mili Hadad, de Infobae, nominada a mejor entrevistadora

ENTREVISTADOR

1. Miguel Granados - OLGA

2. Pedro Rosemblat - Gelatina

3. Julia Mengolini - Futurock

4. Juan Pablo Varsky - Clank

5. Andrés Duka - Carnaval 

6. Mili Hadad - Infobae

Gastón Edul, candidato como mejor
Gastón Edul, candidato como mejor Voz Periodística Deportiva

VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA

1. Pablo Giralt - Mobile Sports

2. Nani Senra - AZZ

3. Gastón Edul - OLGA

4. Seba Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio

5. Flavio Azzaro - AZZ

6. Octavio Gencarelli - Gelatina

7. ⁠Diego Díaz - picado TV

Paulo Kablan, nominado a mejor
Paulo Kablan, nominado a mejor Columnista (Candela Teicheira)

COLUMNISTA

1. Paulo Kablan - OLGA 

2. Barbano - Luzu

3. Iván Schargrodsky - Blender

4. Emiliano Goggia - Gelatina

5. Naty Maldini - Futurock

6. Seba De Caro - Gelatina

Lola Latorre, entre las candidatas
Lola Latorre, entre las candidatas por Talento Revelación

TALENTO REVELACIÓN

1. Tomás Limansky - Gelatina

2. Anacleta - Blender

3. Ángela Torres - Luzu

4. Marcos Giles - Vorterix y Luzu

5. Luli González - OLGA

6. Lola Latorre - La Casa

Marcos Giles y Ángela Torre,
Marcos Giles y Ángela Torre, nominados a Dupla del Año

DUPLA DEL AÑO

1. Luli y Morte - OLGA

2. Germán Beder & Joaco Cavanna - Vtx

3. Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu

4. Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

5. Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina

6. Marcos Giles & Angela Torres - Luzu

Martín Cirio, en la nómina
Martín Cirio, en la nómina a mejor Streamer

STREAMER

1. Martín Cirio

2. La cobra

3. Davo

4. Spreen

5. Mernosketti

6. Coker

7. Juli Manzotti

Deja que entre el sol,
Deja que entre el sol, de Vorterix, candidata a mejor Magazine

MAGAZINE

1. AQN - Luzu

2. SI - OLGA

3. Rumis - La Casa

4. Escucho ofertas - Blender

5. Deja que entre el sol - Vorterix

6. Tengo capturas - La Casa

7. Se picó - República z

Nazarena y Barbie Vélez, junto
Nazarena y Barbie Vélez, junto a Laura Ubfal, candidatas con Story Time a mejor programa de Interés General (Candela Teicheira)

INTERÉS GENERAL

1. NDN - Luzu

2. PLM - Vorterix

3. Hay algo ahí - Blender

4. Bestia Bebé - Futurock

5. TDT - OLGA

6. Story time - Bondi

Evelyn Botto, una de las
Evelyn Botto, una de las conductoras de Mi primo es así, ternada a mejor programa Semanal

SEMANAL

1. Los no talentos - LUZU

2. Mi primo es Así - OLGA 

3. Xtream Master - Luzu

4. Bang Bang - Gelatina

5. Reporte minoritario - VTX

6. ⁠Negocios son negocios - Mundo dinero

7. ⁠Estás a tiempo - Stream Room TVP

8. ⁠Ahora en Jaque - Ahora Play

Charo López, parte de Qué
Charo López, parte de Qué olor, nominada como Mejor Humorístico

HUMORÍSTICO

1. SQV - OLGA

2. La gambeta - DGO

3. Qué olor - Gelatina

4. Edición Especial - Luzu

5. Viernes Trece - El Trece

6. Cinco minutos mas - Vorterix

Lo del Turco, con el
Lo del Turco, con el Claudio "El Turco" García, nominado a Lo más border del streaming"

MÁS BORDER DEL STREAMING

1. Patria y Familia - Luzu

2. Lo del Turco - La canchita

3. ⁠El fin del mundo - Olga

Paula Chaves, una de las
Paula Chaves, una de las conductoras de #Tapados de Laburo, nominado como programa Revelación

PROGRAMA REVELACIÓN

1. Tapados de Laburo - OLGA

2. Se fue larga - Luzu

3. Dopaminas - Vorterix

4. Sumergidas en data - La Casa

5. Había que decirlo - El trece

6. ⁠Maxi mediodia - Ahora Play

El show de Tini en
El show de Tini en La Casa, candidato como Mejor Transmisión Especial Musical (RS Fotos)

TRANSMISIÓN ESPECIAL MUSICAL

1. Gracias Mercedes - OLGA

2. Día Rosarino - OLGA

3. 2do Aniversario - OLGA 

4. Tini - La Casa

5. Gelatón - Gelatina

6. El baile más grande del universo - Universo TV

El stream del Conicet, nominado
El stream del Conicet, nominado como mejor Transmisión Especial

TRANSMISIÓN ESPECIAL

1. 24hs TDT - OLGA

2. Revolución en La Casa - La Casa

3. 20 años de YouTube - Blender

4. LUZU FC - Luzu

5. Stream Conicet

Gonzalo Sánchez: La Mañana de
Gonzalo Sánchez: La Mañana de Infobae en Vivo, candidata a Mejor Informativo (Candela Teicheira)

INFORMATIVO

1. Segurola y Habana - Futurock

2. Paraíso Fiscal - OLGA

3. La mañana - Infobae

4. Circo Freak - Gelatina

5. Tiempo libre - La Casa

6. Tremenda mañana - Bondi

7. ⁠Divino Tesoro - Murad

Multiverso Fantino, nominada como mejor
Multiverso Fantino, nominada como mejor programa Político

POLÍTICO

1. 540 - Cenital +

2. La misa - Carajo

3. Data Clave - Carnaval

4. Mate Central - Mate

5. Multiverso Fantino - Neura

6. Industria Nacional - Gelatina

Pablo Carrozza, parte de Visitantes,
Pablo Carrozza, parte de Visitantes, nominado como mejor programa Deportivo

DEPORTIVO

1. 412 - 412

2. CEF - AZZ

3. Golgana - OLGA

4. No se pudo - Vorterix

5. Visitantes - Carnaval

6. Mundial - AFA Estudio

Esto es FA! de Mex
Esto es FA! de Mex Urtizberea, nominado como mejor Musical (Candela Teicheira)

MUSICAL

1. Esto es FA!

2. Algo de música - Luzu

3. Un poco de ruido

4. FM Luzu - Luzu

5. Soundtrash - Blender

6. Origamix - Somos origamis & Gelatina

7. Volverme loco - Bombo tv

El Chino Leunis, conductor de
El Chino Leunis, conductor de Resu en vivo, nominado como mejor programa de Actualidad

DE ACTUALIDAD

1. Ángel responde - Bondi

2. El ejército de la mañana - Bondi

3. Resu en Vivo - Resumido

4. Desayuno Intermitente - Blender

5. Ya fue todo - Jotax

6. Elijo Creer - Gelatina

7. La posta del espectáculo - Stream room TVP

La Cruda, de Migue Granados,
La Cruda, de Migue Granados, en la nómina de mejor Contenido On Demand

MEJOR CONTENIDO ON DEMAND

1. La Cruda - OLGA

2. Asi somos - LUZU

3. El galpón - Vorterix

4. Esto es cine - Blender

5. Banquete - OLGA

6. Una buena excusa - Gelatina

Flavio Azzaro, nominado a mejor
Flavio Azzaro, nominado a mejor Stream React

STREAM REACT

1. La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV

2. Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers

3. Gran Hermano - streams telefe

4. Azzaro reacción - AZZ

Mauricio Vera y Tomas Trape,
Mauricio Vera y Tomas Trape, de Cabaret Voltaire de Rosario, nominado a mejor Programa Federal

PROGRAMA FEDERAL

1. Para el Universo - Universo TV (Córdoba) 

2. Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario) 

3. Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

4. Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL EN VIVO

1 OLGA

2 Luzu

3 Gelatina

4 Blender

5 Vorterix

6 Bondi

VOTOS DEL PÚBLICO:

MEJOR COMUNIDAD

CLIP DEL AÑO

Temas Relacionados

Premios Martin FierroPremios Martin Fierro a los Canales de StreamingLista de nominados

Últimas Noticias

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

La pequeña encarnó a la artista en su niñez y conquistó a miles de fans en el estadio Monumental con su simpatía

Donna, la hija de Gabriela

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

En una entrevista con Teleshow, quien fuera discípulo del gran René Lavand recordó los inicios de su carrera a los siete años, y su gran presente en los Estados Unidos

El Mago Jansenson celebra 40

Flor Viterbo, del Bailando a brillar como coreógrafa en Cabaret Courage: “Son muchas vidas en una sola”

En charla exclusiva con Teleshow, la bailarina, actriz y creadora revela el detrás de escena de su carrera y cómo la pasión por el arte la llevó a explorar y producir en todos los escenarios

Flor Viterbo, del Bailando a

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

La actriz relató ante Mirtha Legrand el proceso de reconstrucción personal y el apoyo de su entorno tras los momentos difíciles de su separación

Araceli González se quebró en

La llamativa participación de Pampita en el show de María Becerra: sensualidad, glamour y besos

La conductora sorprendió a miles de fanáticos al formar parte de la performance de La Nena de Argentina durante su interpretación de “Sexo es la moda”

La llamativa participación de Pampita
DEPORTES
Agustín Calleri confirmó que irá

Agustín Calleri confirmó que irá por un nuevo mandato en la AAT: “Nos convertimos en una Asociación seria”

Elecciones en Newell’s: quiénes son los candidatos y las figuras del fútbol que aparecen en escena

La historia completa de cómo Colapinto luchó contra la adversidad en 2025 y sembró una revancha que cosechará en la F1

Los memes de la final del Torneo Clausura que Estudiantes le ganó a Racing en los penales

Estudiantes de La Plata ganó el Clausura y sumó su estrella número 18: así está la tabla histórica de títulos

TELESHOW
Donna, la hija de Gabriela

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

Flor Viterbo, del Bailando a brillar como coreógrafa en Cabaret Courage: “Son muchas vidas en una sola”

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

La llamativa participación de Pampita en el show de María Becerra: sensualidad, glamour y besos

INFOBAE AMÉRICA

Pablo Braun, en el 20

Pablo Braun, en el 20 cumpleaños de Eterna Cadencia: “Nací en cuna de oro, con la librería salí a otro mundo”

Para Marco Rubio, la estrategia para Cuba pasa por Venezuela

El mundo es un poco mejor desde que aparecieron Los Beatles: la saga ‘Anthology’ nos lo recuerda

La nueva vida en el exilio de Rosie O’Donnell, la enemiga pública n°1 de Donald Trump

Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos